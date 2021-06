Angela Merkel, Emmanuel Macron și alți 15 lideri UE promit să lupte împotriva discriminării comunității LGBT, pentru ca ”generațiile viitoare să crească într-o Europă a respectului”

16 lideri ai statelor membre UE au publicat joi o scrisoare, înaintea summitului Consiliului European, în care promit că vor continua să lupte ”împotriva discriminării comunității LGBT”, la doar o zi distanță după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a atras atenția că va lua măsuri legale împotriva Ungariei, după ce Budapesta a adoptat o lege care interzice ”promovarea” homosexualității în rândul tinerilor, anunță Politico Europe.

Scrisoarea, dată publicității în prima zi a summitului și semnată de șefi de stat sau de guvern, între care președintele francez, Emmanuel Macron, și cancelarul german, Angela Merkel, a fost transmisă președinților Comisiei Europene și Consiliului European, dar și președinției portugheze a Consiliului Uniunii Europene. Acesta a fost cosemnată ulterior de cancelarul austriac, Sebastian Kurz.

Hate, intolerance and discrimination have no place in our Union. That’s why, today and every day, we stand for diversity and LGBTI equality so that our future generations can grow up in a Europe of equality and respect. pic.twitter.com/iBP0j6G4Up

— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 24, 2021