Angela Merkel insistă asupra organizării unui summit UE-Rusia: Chiar şi în timpul Războiului Rece oamenii vorbeau unii cu alţii

Liderii UE au semnalat în cadrul Summitului zonei euro în format extins nevoia de a identifica și aborda ”provocările structurale legate de integrarea și dezvoltarea piețelor de capital, în special în domenii specifice ale legislației privind insolvența întreprinderilor”.

Șefii de stat sau de guvern ai țărilor membre UE, reuniți în cadrul summitului Consiliului European în perioada 24-25 iunie, au abordat provocările economice cu care se confruntă zona euro urmare a crizei provocate de COVID-19 și au examinat progresele înregistrate în ceea ce privește uniunea bancară și uniunea piețelor de capital.

În cadrul concluziilor Summitului zonei euro, aceștia au subliniat că o ”finanțare verde, inclusiv un standard privind obligațiunile verzi, poate fi un catalizator către o uniune a piețelor de capital pe deplin funcțională”.

În acest sens, liderii UE au reiterat sprijinul pentru Uniunea piețeilor de capital și au făcut apel la o implementare rapidă a Planului de acțiune pentru Uniunea piețelor de capital.

”Răspunsul ferm, rapid și coordonat al Uniunii Europene și al statelor sale membre în materie de politici economice a pregătit terenul pentru o redresare solidă, durabilă și favorabilă incluziunii în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Luăm act de scrisoarea președintelui Eurogrupului din 18 iunie 2021 și de necesitatea de a adopta o orientare bugetară expansionistă în 2021 și 2022. Salutăm menținerea unei coordonări strânse a politicilor bugetare în zona euro, susținută de un angajament față de sustenabilitatea finanțelor publice, cu obiectivul de a institui cu fermitate redresarea și de a preveni efectele adverse prelungite ale pandemiei asupra societăților noastre”, mai este menționat în documentul mai sus amintit.

Șefii de stat sau de guvern au invitat, de asemenea, ”Eurogrupul, reunit în configurație deschisă, să convină, fără întârziere și pe bază de consens, asupra unui plan de lucru etapizat și cu termene precise cu privire la toate elementele restante necesare pentru finalizarea uniunii bancare”.

De altfel, în cadrul scrisorii transmite către președintele Consiliului European înainte de reuniunea ce a avut loc, Paschal Donohoe, a subliniat că, în ultimele luni, Eurogrupul a discutat cu frecvență despre provocările economice provocate de COVID-19 și a continuat să coordoneze îndeaproape răspunsul politic la pandemie, pentru a impulsiona redresarea.

”Am convenit asupra necesității de a aborda aceste riscuri și de a evita accentuarea oricăror dezechilibre existente. Suntem deosebit de preocupați de riscul inegalităților sociale și suntem determinați să continuăm să protejăm cele mai vulnerabile grupuri. Am discutat, de asemenea, și despre situația actuală și perspectivele sectorului antreprenorial din zona euro și am luat la cunoștință sarcina dificilă de a facilita o relocare eficientă a resurselor între sectoarele economice. Am recunoscut provocările legate de sprijinirea firmelor viabile pentru a evita problemele de insolvență și rolul cheie al unor mecanisme eficiente de insolvență. În același timp, am identificat oportunități în tranziția digitală și verde”, a mai spus președintele Eurogrupului.

Organismul informal a privit dincolo de nevoile imediate de redresare și s-a concentrat și asupra condițiilor pentru a asigura o economie stabilp și prosperă a zonei euro. În acest scop, miniștrii de finanțe din zona euro au continuat să depună efortui cu privire la: