Angela Merkel, Klaus Iohannis și ceilalți lideri UE fac apel la cetățeni să dea dovadă de responsabilitate: Prin eforturi comune și cu ajutorul vaccinului anti-COVID-19 punem baza unui 2021 sigur și prosper

Liderii celor 27 de state membre UE și președintele Consiliului European, Charles Michel, fac apel la cetățenii europeni să dea dovadă de responsabilitate în timpul Sărbătorilor de Iarnă.

Într-un montaj video dat publicității înainte de Crăciun, care curpinde mesajele șefilor de stat sau de guvern, inclusiv pe cel al președintelui Klaus Iohannis, liderii UE îndeamnă la solidaritate în eforturile de a opri pandemia de COVID-19.

În video-ul intitulat ”Uniți împotriva COVID-19”, aceștia apreciază că acest Crăciun va fi ”diferit” și cer cetățenilor să poate mască, să limiteze întâlnirile și să păstreze distanța, acesta fiind cel ”mai frumos cadou pe care îl putem face celor care se află în prima linie în lupta împotriva coronavirusului”.

EU27 mobilise Team Europe — 450 million strong — to keep #COVID19 under control and take care of each other.

Together, along with vaccines, we will lay the ground for a safe, confident & prosperous 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣. pic.twitter.com/HPXMePbvjd

— Charles Michel (@eucopresident) December 23, 2020