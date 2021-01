Angela Merkel l-a invitat pe Joe Biden la Berlin: Germania este gata să își asume responsabilitate internațională alături de partenerii europeni și transatlantici

Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, a felicitat-o duminică pe Kaja Kallas, fost europarlamentar și parte a familiei Renew Europe, care va deveni prima femeie prim-ministru din istoria Estoniei.

Kaja Kallas, în vârstă de 43 de ani, a fost desemnată săptămâna trecută să formeze un guvern în Estonia, în urma demisiei lui Juri Ratas, din aceeași familie politică.

“Felicitări și succes, Kaja Kallas, prima femeie prim-ministru din istoria Estoniei”, a scris Cioloș, pe Twitter, subliniind că aceasta este membru al Renew Europe.

“Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru o Estonie puternică în inima unei Uniuni Europene puternice”, a completat el.

Congratulations 👏& best wishes to @KajaKallas, the new @RenewEurope & first ever female Prime Minister of Estonia.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) January 24, 2021