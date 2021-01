Angela Merkel, la Forumul de la Davos: Europa și SUA trebuie să fie foarte rapide în a răspunde provocărilor digitalizării și a preveni monopolurile globale

Cancelarul german Angela Merkel l-a invitat pe noul președinte american Joe Biden să efectueze o vizită în Germania, atunci când situația pandemică o va permite, în cadrul unei conversații telefonice pe care cei doi lideri transatlantici au avut-o luni seară.

Potrivit unui comunicat remis de guvernul federal de la Berlin, Angela Merkel l-a felicitat pe Joe Biden pentru inaugurare și l-a invitat pe președintele SUA să viziteze Germania de îndată ce situația pandemică va permite acest lucru.

Conform sursei citate, Merkel și-a manifestat “disponibilitatea Germaniei de a-și asuma responsabilitatea în gestionarea sarcinilor internaționale împreună cu partenerii săi europeni și transatlantici”, în condițiile în care relațiile cu precedenta administrație au fost tensionate pe fondul solicitărilor lui Donald Trump ca Berlinul să aloce 2% din PIB pentru apărare și să renunțe la construcția gazoductului Nord Stream 2.

De asemenea, arată comunicatul citat, cancelarul german și președintele american au fost de acord că sunt necesare mai multe eforturi internaționale pentru a face față pandemiei.

Angela Merkel a salutat revenirea SUA la Organizația Mondială a Sănătății, dar și decizia președintelui Biden de a readuce SUA la Acordul de la Paris.

Cei doi au mai discutat și despre probleme de politică externă, în special cele referitoare la Afganistan și Iran, precum și politica comercială și climatică.

“Am vorbit astăzi cu cancelarul german Merkel, transmițându-i angajamentul meu pentru multilateralism, alianța transatlantică și o strânsă coordonare cu aliații în mai multe domenii de provocări globale, de la COVID-19 și schimbări climatice la China și Rusia”, a scris și Joe Biden, pe Twitter.

I spoke today with German Chancellor Merkel, conveying my commitment to multilateralism, the transatlantic alliance, and close coordination with allies on the range of global challenges from COVID-19 and climate change to China and Russia.

— President Biden (@POTUS) January 26, 2021