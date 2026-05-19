Angela Merkel, Lech Walesa, Volodimir Zelenski și Maia Sandu, printre primii laureați ai Ordinului European de Merit decernat la Strasbourg: Au menținut Uniunea pe drumul cel bun

Fosta cancelară germană Angela Merkel, fostul președinte polonez Lech Wałęsa, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-au numărat printre personalitățile admise în Ordinul European de Merit, ai cărui primi laureați au fost distinși marți în cadrul unei ceremonii desfășurate în hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg, pentru contribuția lor la integrarea europeană și la promovarea valorilor UE.

Treisprezece dintre primii douăzeci de laureați ai Ordinului European de Merit au participat la ceremonie și s-au adresat eurodeputaților, după ce au primit distincția din partea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

La eveniment au participat și membri ai comitetului de selecție al Ordinului, precum și ministrul adjunct pentru afaceri europene al Ciprului, Marilena Raouna, în numele Președinției Consiliului UE.

„Europa nu ne-a fost făcută cadou – a fost construită cu fiecare tratat, cu fiecare criză, de către oameni care au ales solidaritatea în locul dezbinării, și cooperarea în locul interesului personal. Prin Ordinul European de Merit, îi onorăm pe cei care, în orice domeniu, au ales să construiască Europa – cei care au fost lideri în momente dificile și care au menținut Uniunea pe drumul cel bun. Pentru că Europa rezistă numai dacă generațiile care se succed aleg să o apere”, a declarat Roberta Metsola la deschiderea ceremoniei.

Angela Merkel și Lech Wałęsa, recunoscuți ca membri distinși ai Ordinului, au fost prezenți la Strasbourg.

Printre membrii de onoare ai Ordinului care au participat la ceremonie s-au numărat Jerzy Buzek, fostul președinte și prim-ministru al Portugaliei Aníbal Cavaco Silva, cardinalul Pietro Parolin, Maia Sandu, fostul cancelar federal al Austriei Wolfgang Schüssel, fostul Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate Javier Solana și fostul președinte al Băncii Centrale Europene Jean-Claude Trichet.

De asemenea, printre membrii Ordinului prezenți la Strasbourg s-au aflat profesorul emerit de drept Marc Gjidara, medicul și omul de știință Sandra Lejniece, avocata pentru drepturile omului Oleksandra Matviichuk și fosta vicepreședintă a Comisiei Europene Viviane Reding.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost admis în Ordin în calitate de membru distins. Printre ceilalți membri de onoare se numără fostul președinte al Lituaniei Valdas Adamkus, fostul președinte al Finlandei Sauli Niinistö și fosta președintă a Irlandei Mary Robinson.

Totodată, chef-ul José Andrés, campionul la baschet Giánnis Antetokoúnmpo și membrii trupei U2 — Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr. — au fost admiși în Ordin.

Parlamentul European a decis anul trecut, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la Declarația Schuman, instituirea acestei distincții, prima de acest tip acordată de o instituție a Uniunii Europene, pentru a onora persoanele care au avut contribuții semnificative la integrarea europeană și la promovarea și apărarea valorilor europene.