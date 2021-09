Angela Merkel, ovaționată la Berlin de PPE pentru cum a condus Germania și UE în ultimii 16 ani: Plecarea ta, Angela, va lăsa un vid în familia noastră și în Europa

Angela Merkel, cancelarul german aflat la final de mandat și lider longeviv al Partidului Popular European, a fost aclamată joi de membrii celui mai mare grup politic din Parlamentul European în cadrul unei întâlniri pe care șefa guvernului federal a avut-o, la Berlin, cu reprezentanții celei mai vechi familii politice din Europa.

Biroul Grupului PPE se află la Berlin în perioada 8-10 septembrie pentru a discuta următorii pași pentru o Europă mai bună, mai democratică și mai puternică, context în care conducerea PPE a avut un schimb de opinii cu cancelarul german Angela Merkel, căruia i-a mulțumit pentru anii de serviciu și de conducere în cadrul Partidului Popular European.

“În ultimii 16 ani, ați condus Germania și Europa cu fermitate și calm. Modul dumneavoastră unic de a face politică a inspirat o generație de politicieni. Ați construit poduri, ați adus oamenii împreună, întotdeauna pentru binele comun. Familia dumneavoastră politică vă este foarte recunoscătoare”, a afirmat Manfred Weber, liderul grupului PPE și membru al Uniunii Creștin-Sociale din Bavaria, partidul aliat al Uniunii Creștin-Democrate a Angelei Merkel.

In the past 16 years you have led Germany & Europe with strong & calm leadership. Your unique way of doing politics has inspired a generation of politicians. You build bridges, bring people together, always for the common good. Your political family is most grateful #AngelaMerkel

Weber a descris acest moment de despărțire politică drept unul “emoționant”, subliniind că retragerea Angelei Merkel din politică “va lăsa un vid în familia noastră politică și în Europa”.

Retragerea Angelei Merkel, care nu mai candidează pentru un nou mandat de cancelar la alegerile germane din 26 septembrie, a fost consemnată emoționant și într-un mesaj al grupului PPE.

Emotional moment as we bid farewell to Chancellor Angela Merkel in Berlin. Your departure will leave a void in our political family and in Europe! Thank you, dear Angela! #AngelaMerkel

“Doamnă cancelar, vă mulțumim pentru cei 16 ani de conducere excepțională a Germaniei și a Uniunii Europene! Determinarea și abilitatea dumneavoastră extraordinară de a uni și consolida Europa sunt admirate și apreciate”, a scris grupul PPE, pe Twitter, într-un mesaj însoțit de o fotografie în care Angela Merkel primește un buchet de flori din partea lui Manfred Weber.

Madam Chancellor, thank you for your 16 years of outstanding leadership of Germany 🇩🇪 and Europe🇪🇺!

Your determination and extraordinary skill to unite and strengthen Europe is admired and appreciated.

💐Dankeschön, Frau Bundeskanzlerin!

