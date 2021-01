Angela Merkel, “profund rușinată” de atrocitățile comise de naziști: Germania are “responsabilitatea perpetuă” de a nu lăsa să piară amintirea victimelor Holocaustului

Liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, a transmis miercuri un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, subliniind că “istoria nu trebuie uitată”.

“Cu toții avem o datorie să păstrăm în memorie victimele, familiile lor și partea cea mai întunecată a trecutului nostru. Istoria nu trebuie uitată”, a scris Cioloș, pe Twitter.

“Nu trebuie să spunem doar “niciodată”, ci trebuie să creăm în fiecare zi condițiile pentru ca o astfel de tragedie să nu aibă loc din nou“, a completat șeful grupului Renew Europe

On this #HolocaustMemorialDay, we all have a duty to remember the victims, their families & the darkest part of our past. History should not be forgotten.

We must not only say “never again”, we must create day after day the conditions that such a tragedy does not happen again. pic.twitter.com/Lwq9FGJLWp

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) January 27, 2021