Angela Merkel recunoaște “influența strategică” a Rusiei în vecinătatea Europei: Războiul hibrid face parte din arsenalul Rusiei, însă există motive întemeiate să avem un dialog constructiv

La mai mult de patru luni după alegerile legislative din Irlanda, parlamentarii irlandezi l-au desemnat sâmbătă pe liderul partidului centrist Fianna Fail, Micheal Martin, în funcţia de premier al ţării, la o zi după ce membrii partidelor centriste Fine Gael şi Fianna Fail, împreună cu cei ai Verzilor au votat în favoarea unei coaliţii guvernamentale, informează AFP şi dpa, potrivit Agerpres.

După votul deputaţilor, organizat de o manieră neobişnuită într-un centru de congrese din Dublin pentru a respecta măsurile de distanţare socială împotriva noului tip de coronavirus, Martin s-a deplasat la Aras an Uachtarain, reşedinţa preşedintelui irlandez Michael D.Higgins, care l-a numit oficial premier sau “Taoiseach”.

Într-un discurs susţinut imediat după ce a fost ales, cu 93 de voturi pentru şi 63 împotrivă, Micheal Martin a declarat că gestionarea crizei cauzate de COVID-19 va fi prioritatea sa în următoarele luni.

Micheal Martin îi succede în această funcţie lui Leo Varadkar, liderul partidului centrist rival Fine Gael și noul viceprim-ministru. Cu toate acestea, Varadkar va redeveni premier după Martin, în conformitate cu prevederea privind o conducere prin rotaţie a guvernului de coaliţie. Partidul Martin face parte din familia politică Renew Europe, în vreme ce formațiunea Varadkar este membru al Partidului Popular European.

Conform tradiției la nivel european, Martin a fost felicitat atât de președintele Consiliului European, Charles Michel, cât și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

“Felicitări calde Micheal Martin pentru alegerea ta ca Taoiseach. Aștept cu nerăbdare să te întâmpinăm la Consiliul European. Să lucrăm împreună pentru ca Irlanda și Europa să fie mai ecologice, mai prospere și mai sigure. Multe mulțumiri lui Leo Varadkar pentru prietenie și pentru cooperarea excelentă”, a scris Michel, pe Twitter.

Warm congratulations to @MichealMartinTD on your election as Taoiseach.

Looking forward to welcome you at @EUCouncil

Let’s work together to make Ireland and Europe greener, more prosperous and safer.

Many thanks to @LeoVaradkar for your friendship and excellent cooperation.

— Charles Michel (@eucopresident) June 27, 2020