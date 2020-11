Angela Merkel și Emmanuel Macron îl felicită pe Joe Biden, președintele ales al SUA: Prietenia noastră transatlantică este de neînlocuit

Președintele Klaus Iohannis a subliniat joi, în cadrul unei videconferințe cu liderii europeni, importanța asigurării dezvoltării și implementării vaccinurilor pentru toate statele membre, odată ce acestea vor deveni disponibile.

“La videoconferința Consiliului European de astăzi, am subliniat importanța asigurării dezvoltării și implementării vaccinurilor pentru toate statele membre, odată ce acestea vor deveni disponibile. Limitarea răspândirii virusului rămâne o prioritate majoră. Solidaritatea este cheia în rezolvarea acestei crize”, a scris Iohannis, într-o postare pe Twitter.

At today’s #EUCO videocall, I stressed the importance of ensuring the development and deployment of the vaccines for all Member States, once they will become available. Limiting the spread of the virus remains a major priority. Solidarity is the key in dealing with this crisis. pic.twitter.com/sFmb243Pxq

