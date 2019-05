Angela Merkel și Jean-Claude Juncker, primii lideri europeni care reacționează la anunțul privind demisia premierului britanic Theresa May

Cancelarul german, Angela Merkel, și Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și-au exprimat respectul pentru activitatea premierului britanic Theresa May și aprecierea pentru relația de lucru pe care au avut-o cu aceasta pe perioada mandatului său, ca urmare a anunțului făcut de aceasta privitor la demisia din fruntea guvernului Marii Britanii, relatează publicația The Express.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a transmis reacția șefului Comisiei Europene.

,,Președintele Juncker a urmărit anunțul prim-ministrului în această dimineață fără o bucurie personală. Președintelui i-a plăcut foarte mult și a apreciat să lucreze cu premierul May și, așa cum a spus chiar el, Theresa May este o femeie curajoasă pentru care are un mare respect”, citează publicația britanică.

În plus, ea a adăugat că Juncker ,,va respecta și va stabili relații de lucru cu oricare nou prim-ministru, însă fără a înceta discuțiile sale cu premierul May (atâta vreme cât este în funcție, n.r.)”.

De asemenea, potrivit purtătoarei de cuvânt a cancelarul german, Martina Frietz, Angela Merkel a luat act ,,cu respect” de decizia prim-ministrului britanic Theresa May de a demisiona, spunând că au împărtășit o relație de lucru ,,bună și bazată pe încredere”, transmite sursa citată.

Aceasta a mai precizat că liderul german își ia angajamentul pentru a continua să lucreze cu Theresa May, în același spirit, atâta timp cât este în funcție, totodată punctând faptul că guvernul ,,dorește să mențină o strânsă cooperare cu guvernul britanic”, a spus purtătoarea de cuvânt a Angelei Merkel.

Fietz a refuzat să comenteze modul în care decizia lui May ar putea afecta procesul Brexit, deoarece ,,evoluțiile viitoare depind în mod esențial de evoluțiile politice interne din Marea Britanie”.

Theresa May și-a anunțat demisia vineri, la o zi distanță după ce britanicii au participat la alegerile europene, punând astfel capăt speculațiilor privind o eventuală plecare din funcție.

,,Este în interesul țării să vină un nou prim-ministru. Voi demisiona din funcția de lider al Partidului Conservator pe 7 iunie pentru ca un nou lider să fie ales. (…) Va trebui ca succesorul meu să livreze rezultatele referendumului privind Brexit”, a spus May, care cel mai probabil va participa la ultimul său Consiliu European pe 28 mai, la reuniunea informală pentru negocieri privind stabilirea viitoarei conduceri a instituțiilor UE.

În acest context, este de așteptat ca liderii din Uniunea Europeană să-i ceară lămuriri Theresei May privind situația de la nivel intern.

Cu vocea tremurândă, May a mai spus că a fost “onoarea vieții mele să fiu a doua femeie prim-ministru, dar cu siguranță nu ultima” și că a fost o ”onoare să servesc țara pe care o iubesc”.

Theresa May va demisiona din funcția de lider al Partidului Conservator vineri, 7 iunie, iar procesul de selecție a unui nou lider va începe săptămâna următoare. Astfel, May va fi în funcție pentru a-l primi pe președintele Donald Trump în vizita pe care liderul SUA o va efectua la Londra, la invitația Reginei Elisabeta a II-a, însă Marea Britanie va fi reprezentată de un nou prim-ministru la Consiliul European din 20-21 iunie, acolo unde este așteptată o decizie privind noul leadership al instituțiilor UE.

May a recurs la acest gest politic după ce la începutul săptămânii a făcut o nouă propunere Parlamentului pentru a aproba acordul privind Brexit, respins deja de 3 ori de Parlament.

Aceasta a făcut marți una din ultimele sale încercări în calitate de titular al guvernului de la Londra în direcția finalizării Brexit, anunțând că guvernul pe care îl conduce va include în proiectul de lege pentru retragerea din Uniunea Europeană cerinţa ca parlamentarii să voteze asupra organizării unui nou referendum pe tema Brexit.

Theresa May, care a agreat recent să se retragă din funcția în luna iunie, a prezentat atunci ceea ce ea însăși a numit ”o ofertă de 10 puncte pentru toată lumea din parlament” pentru a aproba legislația, inclusiv garanția unui vot pentru parlamentari cu privire la organizarea unui al doilea referendum.