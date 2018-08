Angela Merkel și Vladimir Putin, primul summit după anexarea Crimeei de către Rusia. Kremlin: Nu s-a ajuns la niciun acord

Cancelarul german Angela Merkel şi preşedintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit sâmbătă în cadru bilateral pentru prima oară după anexarea Crimeei de către Rusia, relatează DPA. Cei doi au făcut declaraţii jurnaliştilor înainte de summitul de la castelul Meseberg, la nord de Berlin, dar nu au permis presei să pună întrebări, relatează Agerpres, citând agenția internațională.

Cei doi lideri au discutat despre conflictele din Ucraina şi din Siria, precum şi despre Iran şi despre gazoductul Nord Stream 2, în cadrul convorbirilor avute în apropiere de Berlin, în urma cărora, însă, nu s-a înregistrat niciun progres, transmite și Reuters.

“Auch kontroverse Themen können nur im Gespräch gelöst werden” – Kanzlerin #Merkel begrüßt in #Meseberg den russischen Präsidenten #Putin. Themen ihres Gesprächs werden u.a. die Konflikte in der #Ukraine und in #Syrien sein: pic.twitter.com/gISb8weYA9

— Steffen Seibert (@RegSprecher) August 18, 2018