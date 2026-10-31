Angela Merkel susține că a sosit timpul ca Germania să aibă prima femeie președinte

INTERNAȚIONAL
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© European Union 2026 - Source : EP

Fostul cancelar german Angela Merkel consideră că este timpul ca o femeie să preia funcția de președinte al Germaniei, după încheierea celui de-al doilea mandat de cinci ani al lui Frank-Walter Steinmeier, în martie anul viitor, a transmis agenția dpa, potrivit Agerpres.

„Sunt 77 de ani de istorie a Republicii Federale Germania și nu a existat niciodată o femeie în funcția de președinte” al țării, a declarat Merkel vineri, într-un interviu acordat postului MagentaTV.

„Toată lumea ar trebui să se întrebe dacă nu ar fi timpul acum”, a afirmat fosta șefă a guvernului german, membră a Uniunii Creștin-Democrate (CDU), în emisiunea Bestbesetzung.

„Știu oameni care sunt deja născuți, sunt femei și ar putea să facă asta”, a adăugat Merkel, fără să nominalizeze posibili candidați.

Alegerea viitorului președinte al Germaniei este programată pentru 30 ianuarie, în cadrul Convenției Federale, un organism constituțional temporar, convocat special în acest scop.

În ultimele luni, liderul Uniunii Creștin-Sociale (CSU), formațiunea bavareză aliată CDU, Markus Söder, a susținut candidatura președintei Parlamentului landului Bavaria, Ilse Aigner, pentru a-i succeda lui Steinmeier. Printre celelalte nume vehiculate se numără președinta Bundestagului, Julia Klöckner, ministrul Educației, Karin Prien, și fosta lideră a CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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