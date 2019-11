Angela Merkel, un nou apel la 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului: ”Valorile care stau la baza Europei nu pot fi luate de-a gata şi trebuie să fie apărate mereu”

View this post on Instagram

#30JahreMauerfall: „Als wir sie schleiften, ahnten wir nicht, wie hoch sie ist in uns. Wir hatten uns gewöhnt an ihren Horizont." – Kanzlerin Merkel zitiert in der Andacht zum Gedenken an den Mauerfall an der Bernauer Straße in Berlin ein Gedicht von Reiner Kunze. –> Das ganze Grußwort der Kanzlerin finden Sie auf IG-TV📺. — 30 years after the fall of the wall: "When we dragged it down, we had no idea how high it was in us. We had gotten used to her horizon." – Chancellor Merkel quotes a poem by Reiner Kunze in a devotion to the fall of the Wall on Bernauer Strasse in Berlin.