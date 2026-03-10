Angela Merkel, Volodimir Zelenski și Maia Sandu, printre personalitățile desemnate pentru Ordinul European de Merit – prima distincție europeană acordată de instituțiile UE

Corespondență din Strasbourg – Zaim Diana

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat astăzi, 10 martie, în ședința plenului Legislativului European, personalitățile desemnate pentru prima distincție europeană acordată de instituțiile UE – Ordinul European de Merit. Printre acestea se numără, . Ceremonia de decernare se va organiza în luna mai.

„Europa a fost întotdeauna construită de oameni. Eliminarea diviziunilor, înlăturarea barierelor, răsturnarea dictaturilor și depășirea crizelor pentru un viitor mai bun pentru continentul nostru. Acest angajament european merită să fie recunoscut. Prin Ordinul European de Merit, le aducem un omagiu celor care nu doar au crezut în Europa, ci au contribuit activ la construirea acesteia”, a declarat președinta Metsola cu ocazia anunțului primilor laureați.



– Angela Merkel, fost cancelar federal al Germaniei

– Lech Wałęsa, fost lider al Solidarnosc și fost președinte al Republicii Polone

– Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

au fost numiți membri distinși ai Ordinului European de Merit.

***

– Valdas Adamkus, fost președinte al Lituaniei

– Jerzy Buzek, fost prim-ministru al Poloniei și fost președinte al Parlamentului European

– Aníbal Cavaco Silva, fost președinte și prim-ministru al Portugaliei

– Sauli Niinistö, fost președinte al Finlandei și fost președinte al Parlamentului Finlandei

– Pietro Parolin, cardinal și secretar de stat al Sfântului Scaun

– Mary Robinson, fostă președintă a Irlandei și fost Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului

– Maia Sandu, președinta Republicii Moldova

– Javier Solana y de Madariaga, fost Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate

– Wolfgang Schüssel, fost cancelar federal al Austriei

– Jean Claude Trichet, fost președinte al Băncii Centrale Europene

au fost numiți membri de onoare ai Ordinului European de Merit.

***

– José Andrés, chef și fondator al ONG-ului „World Central Kitchen”

– Giannis Antetokounmpo, jucător de baschet

– Marc Gjidara, avocat și savant

– Sandra Lejniece, medic, om de știință și lider academic

– Oleksandra Matviichuk, avocată în domeniul drepturilor omului

– Viviane Reding, fostă vicepreședintă a Comisiei Europene, fostă membră a Camerei Deputaților din Luxemburg, fostă deputată în Parlamentul European

– Paul David Hewson, cunoscut sub numele de Bono, David Howell Evans, Adam Charles Clayton și Laurence Joseph Mullen Jr, muzicieni și membri ai formației U2

au fost numiți membri ai Ordinului European de Merit.



Ordinul European de Merit recunoaște meritele persoanelor care au adus o contribuție semnificativă la integrarea europeană sau la promovarea și apărarea valorilor consacrate în tratate. Scopul său este de a inspira generațiile viitoare, punând în lumină curajul civic și angajamentul față de idealurile europene.

Ordinul European de Merit este prima distincție europeană de acest tip acordată de instituțiile UE și completează distincțiile și decorațiile naționale prin recunoașterea eforturilor de consolidare a Europei în ansamblu, informează un comunicat oficial al Parlamentului European.

Ordinul European de Merit cuprinde trei clase, în ordine crescătoare:

Membru al Ordinului

Membru de onoare al Ordinului

Membru distins al Ordinului

Membrii Ordinului pot fi numiți de președintele Parlamentului European, președintele Consiliului European; Președintele Comisiei Europene; șefii de stat sau de guvern ai statelor membre care sunt membri ai Consiliului European; președinții parlamentelor naționale ale statelor membre.

De asemenea, Decizia este luată de un comitet de selecție numit de Biroul Parlamentului European pentru o perioadă de 4 ani. Comitetul este format din Președintele Parlamentului European, doi vicepreședinți ai Parlamentului European și patru personalități europene eminente.

Comitetul de selecție numit în prezent de Birou este alcătuit din Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European; Ewa Kopacz și Sophie Wilmès, vicepreședinte; și Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell și Enrico Letta, personalități europene eminente.

Nomilizați pot fi persoanele care au adus o contribuție semnificativă la integrarea europeană sau la promovarea și apărarea valorilor consacrate în tratatele Uniunii Europene (de exemplu, drepturile omului, democrația, statul de drept). Deputații europeni și membrii personalului instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor UE nu sunt eligibili pe durata mandatului sau a serviciului lor. În fiecare an pot fi numite cel mult 20 de persoane.