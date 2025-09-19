“Anii 1930 s-au întors” în Germania, denunță ambasadorul Israelului după ce un magazin din Flensburg a afișat mesajul “EVREII sunt interziși aici!!!!”

Un afiș dintr-un magazin german care interzicea accesul evreilor a stârnit indignarea localnicilor și a oficialilor, fiind comparat cu mesajele afișate pe străzile Germaniei în timpul celui de-al Treilea Reich, relatează publicația Times of Israel.

„EVREII sunt interziși aici!!!!”, se putea citi pe afișul din Flensburg, care între timp a fost înlăturat după mai multe plângeri depuse la poliție. „Nimic personal. Nici măcar antisemitism. Pur și simplu nu vă suport.”

Ambasadorul Israelului în Germania, Ron Prosor, a scris joi pe X că „Anii 1930 s-au întors”, exprimându-și speranța ca evreii și toate celelalte grupuri să stea departe de magazin. „Este aceeași ură veche, doar cu alt font”, a continuat el.

„Nu a fost niciodată vorba despre sionism. A fost întotdeauna vorba despre viața evreiască. Și nu se termină niciodată inofensiv”, a adăugat Prosor.

Comisarul Germaniei pentru antisemitism, Felix Klein, a declarat pentru Die Welt că „acesta este antisemitism în forma sa cea mai pură și, desigur, există referințe directe la epoca nazistă, când evreii erau boicotați și existau multe astfel de afișe.”

Alți oficiali locali și federali au condamnat de asemenea afișul, iar Parchetul a deschis o anchetă, a relatat presa germană.

Ministrul Educației din Germania, Karin Prien, care este evreică, a denunțat „antisemitismul flagrant” și a cerut o „represiune dură”.

Afișul a fost observat pentru prima dată miercuri după-amiază. Până joi, acesta fusese dat jos, iar vitrina magazinului prezenta acum mesaje mâzgălite precum „Fuck Nazis” și „Nazis Out”, potrivit presei locale.

Proprietarul magazinului, care vinde cărți și obiecte gotice de anticariat, a fost citat de Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag apărând afișul, spunând că l-a pus ca răspuns la războiul din Gaza.

„Evreii trăiesc în Israel și nu pot să-mi dau seama dintre ei cine este pentru și cine este împotriva atacurilor”, a declarat acesta.

Scandalul în jurul afișului a izbucnit la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz avertizase că critica la adresa Israelului este folosită din ce în ce mai des în Germania ca pretext pentru a alimenta ura împotriva evreilor, subliniind că antisemitismul a „devenit mai zgomotos, mai deschis, mai obraznic, aproape zilnic mai violent” de la masacrul condus de Hamas pe 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza.