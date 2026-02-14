MAREA BRITANIE
“Anii Brexit s-au încheiat”, proclamă Starmer, la München, la un deceniu de la referendum: Este “destul de urgent” să reluăm relațiile UK-UE pentru securitatea Europei
Anii Brexitului s-au încheiat Marea Britanie va colabora în principal cu Europa pentru a asigura securitatea, a declarat sâmbătă, pe scena Conferinței de Securitate de la München, într-un mesaj de unitate care deschide calea spre o nouă aliniere între Regatul Unit și Uniunea Europeană.
„Nu mai suntem Marea Britanie din anii Brexitului. Nu există securitate britanică fără Europa, și nu există securitate europeană fără Marea Britanie. Într-o lume periculoasă, nu ne-am controla destinul întorcându-ne spre interior; ne-am preda controlul și nu voi permite ca asta să se întâmple”, a spus Starmer, în cadrul unui discurs urmat de un dialog alături de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen care a fost moderat de jurnalista CNN Christiane Amanpour.
De când a preluat funcția, Starmer a urmărit apropierea Londrei de Bruxelles, accelerând discuțiile privind comerțul, vamele și apărarea, marcând astfel a 10-a aniversare a referendumului care a schimbat rolul Regatului Unit în Uniunea Europeană.
Premierul britanic a sugerat că Regatul Unit trebuie să colaboreze mai strâns cu UE, inclusiv prin apropierea de piața unică europeană în sectoare selectate.
Regatul Unit dorește o cooperare mai profundă în domeniul tehnologiei de apărare și al inteligenței artificiale pentru a „crea o mai mare coerență și coordonare în Europa.” El a menționat în mod special Germania, Franța, Italia și Polonia, alături de Norvegia, Canada și Turcia.
🔴 LIVE from #MSC2026 | Conversation – Principled and Pragmatic: Wielding Power in a World in Disarray with @vonderleyen and @Keir_Starmer, moderated by @amanpour https://t.co/q9w6iSFede
— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 14, 2026
Starmer a făcut referire și la comentariile președintelui francez Emmanuel Macron despre o descurajare nucleară europeană comună.
„De zeci de ani, Regatul Unit a fost singura putere nucleară din Europa care și-a angajat capacitatea de descurajare pentru a proteja toți membrii NATO. Orice adversar trebuie să știe că, în caz de criză, s-ar putea confrunta cu puterea noastră combinată,” a spus el, după ce vineri seară a avut o întâlnire trilaterală cu președintele Franței și cancelarul Germaniei în care au pus bazele unei “gândiri strategice” privind securitatea Europei care să determine o consultare largă cu toți europeni, plecând de la premisa că Rusia va rămâne agresivă.
Starmer a subliniat că este „destul de urgent” să se reia relația Regatului Unit cu UE, la un deceniu după referendumul privind Brexit, în contextul războiului din Ucraina.
„Aceasta este destul de urgentă, pentru că, în materie de apărare și securitate, până la conflictul din Ucraina nu ne-am trezit cu adevărat la realitatea cu care ne confruntăm,” a declarat el.
La rândul ei, președinta Comisiei Europene a apreciat că Europa și Regatul Unit trebuie să se reapropie în materie de securitate, economie și apărarea democrațiilor. “La zece ani de la Brexit, viitorul nostru este mai legat ca oricând”, a afirmat Ursula von der Leyen.
Europe and the UK should come closer together – on security, on economy or on defending our democracies.
Ten years on from Brexit, our futures are as bound as ever.
So, it is in our common interest to be ambitious about our partnership. pic.twitter.com/HhIJysXN7Y
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 14, 2026
Premierul britanic și șefa executivului european au urcat pe podiumul Conferinței după discursurile șefului diplomației americane Marco Rubio și ministrului de externe chinez Wang Yi.
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța euro-atlantică, a marcat un contrast față de discursul furibund și critic rostit anul trecut la adresa Europei de vicepreședintele american JD Vance.
„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a spus Rubio, într-un discurs mult așteptat să calmeze apele tulburi în care relația transatlantică navighează de la începutul celei de-a doua administrații Trump, cu acuze din partea Statelor Unite că Uniunea Europeană este responsabilă de declinul civilizațional al Europei și cu momente de cotitură precum creșterea investițiilor în apărare, legislația europeană în privința marilor platforme digitale sau pretenția Statelor Unite cu privire la Groenlanda.
Marco Rubio a urcat pe scena Conferinței la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a decretat, de la același pupitru, că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”. Tot la München, președintele francez Emmanuel Macron a revendicat o „putere geopolitică în ADN-ul Europei”, subliniind că „această Europă va fi un aliat și un partener bun pentru SUA”.
MAREA BRITANIE
Regatul Unit își consolidează prezența militară în Arctica. Londra va dubla numărul trupelor din Norvegia și își asumă un rol central în misiunea NATO „Santinela Arctică”
Guvernul britanic urmează să anunțe miercuri, în timpul unei vizite a ministrului Apărării John Healey la Camp Viking, în Cercul Polar Arctic din nordul Norvegiei, consolidarea prezenței militare în Arctica și în regiunea Nordului Îndepărtat, în contextul creșterii activităților militare ruse și al importanței strategice tot mai mari a zonei pentru NATO, potrivit unui comunicat.
Potrivit Ministerului britanic al Apărării, numărul militarilor britanici desfășurați în Norvegia va fi dublat în următorii trei ani, de la aproximativ 1.000 la 2.000 de soldați, iar forțele armate ale Regatului Unit vor avea un rol esențial în cadrul misiunii aliate „Santinela Arctică”, aflată în prezent în faza de planificare militară la nivel NATO.
Misiunea aliată „Santinela Arctică” este menită să sporească securitatea în regiunea arctică și în Nordul Îndepărtat, inclusiv în zona Groenlandei, pe fondul tensiunilor geopolitice crescute și al interesului strategic tot mai accentuat pentru regiune. Inițiativa vine și în contextul declarațiilor repetate ale președintelui american Donald Trump privind interesul față de Groenlanda, teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei.
Planificarea militară pentru misiune este deja în curs la nivelul NATO, iar Healey urmează să participe joi la o reuniune a miniștrilor apărării aliați la sediul Alianței de la Bruxelles pentru a discuta detaliile propunerilor.
În paralel, Forța Expediționară Comună, condusă de Marea Britanie, va organiza în septembrie 2026 exercițiul militar „Lion Protector”, care va implica forțe aeriene, terestre și navale desfășurate în Islanda, Strâmtorile Daneze și Norvegia. Exercițiul va testa capacitatea aliaților de a proteja infrastructura critică împotriva atacurilor și sabotajului și de a consolida capacitățile comune de comandă și control.
De asemenea, aproximativ 1.500 de Comando-uri ale Marinei Regale vor participa în martie la exercițiul NATO „Cold Response”, desfășurat în Norvegia, Finlanda și Suedia, destinat îmbunătățirii capacității aliaților de a apăra zone strategice din regiuni montane și fiorduri.
Ministrul britanic al Apărării a justificat decizia prin prisma evoluțiilor recente din regiune.
„Cerințele asupra apărării cresc, iar Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Arcticii și a regiunii Nordului Îndepărtat pe care am văzut-o de la sfârșitul Războiului Rece. Observăm cum Putin își reface rapid prezența militară în regiune, inclusiv prin redeschiderea unor baze din perioada Războiului Rece”, a declarat John Healey.
Acesta a subliniat că Regatul Unit își intensifică rolul în apărarea flancului nordic al NATO.
„Marea Britanie își intensifică eforturile pentru a proteja Arctica și Nordul Îndepărtat: dublăm numărul trupelor din Norvegia și extindem exercițiile comune cu aliații NATO”, a punctat ministrul britanic.
Healey a adăugat că exercițiile militare din acest an vor implica mii de militari desfășurați în Arctica și Atlanticul de Nord. „Ne antrenăm împreună, descurajăm împreună și, dacă va fi necesar, vom lupta împreună.”
Potrivit guvernului britanic, intensificarea activităților militare ruse în Arctica, Nordul Îndepărtat și Atlanticul de Nord a schimbat semnificativ mediul de securitate din regiune. Londra invocă experiența de peste 50 de ani a forțelor britanice în operațiuni arctice și parteneriatele consolidate cu Norvegia, Suedia și Finlanda ca elemente-cheie ale contribuției sale la răspunsul NATO în nordul Europei.
Consolidarea prezenței militare face parte dintr-o strategie mai amplă, guvernul britanic angajându-se la cea mai mare creștere susținută a cheltuielilor pentru apărare de la sfârșitul Războiului Rece, cu un nivel estimat de 2,6% din PIB începând cu 2027.
MAREA BRITANIE
Ministrul Oana Țoiu, la Londra: Relansăm grupul parlamentar de prietenie Regatul Unit – România după un an de pauză
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat marți, în cadrul vizitei oficiale în Regatul Unit, la lansarea formală a discuțiilor cu Grupul Interparlamentar de prietenie pentru România (All-Party Parliamentary Group – APPG Romania).
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, momentul marchează reluarea activității diplomatice la nivel legislativ după un an de pauză, urmare a recentelor alegeri generale din Marea Britanie.
Întâlnirea cu membrii APPG, conduși de președintele grupului, Gareth Thomas, și de vicepreședintele Lord Davies of Gower, a vizat consolidarea pilonului parlamentar al Parteneriatului Strategic dintre cele două state.
Un punct central al discuțiilor a fost pledoaria pentru introducerea limbii române ca materie de examen GCSE (examen opțional în cadrul studiilor liceale britanice). Ministrul Oana Țoiu a mulțumit oficial membrilor APPG pentru susținerea acestei inițiative în Parlamentul britanic, subliniind că româna este a doua cea mai vorbită limbă străină în Regatul Unit.
„Relansarea acestui grup după un an de pauză este un semnal puternic de prietenie. Diplomația parlamentară este cea care traduce parteneriatele strategice în beneficii directe pentru oameni. Am găsit în colegii din APPG aliați dedicați pentru comunitatea noastră, în special în demersul de a oferi copiilor români din UK posibilitatea de a susține examene oficiale în limba maternă”, a declarat Oana Țoiu.
Discuțiile au inclus și teme de securitate regională, parlamentarii britanici exprimându-și aprecierea pentru rolul României de pilon de stabilitate la Flancul Estic al NATO. S-a agreat intensificarea dialogului pe teme de reziliență democratică și securitate energetică, în pregătirea vizitei pe care membrii Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare o vor efectua în România în luna martie a acestui an.
Citiți și Regatul Unit și România vor înființa un grup de lucru pentru comerț și investiții, inclusiv în perspectiva aderării la OCDE, au decis miniștrii Yvette Cooper și Oana Țoiu
Membrii grupului parlamentar au evidențiat contribuția remarcabilă a celor peste 1,3 milioane de români la economia și cultura britanică.
Ministrul Oana Țoiu a reafirmat angajamentul Guvernului României de a sprijini acest grup de prietenie în proiectele ce vizează facilitarea integrării și protejarea drepturilor cetățenilor români, consolidând astfel legăturile umane care stau la baza relației bilaterale.
APPG România este un grup informal, transpartinic, format din membri ai ambelor Camere ale Parlamentului britanic (Lords și Commons), dedicat promovării relațiilor cu România.
Vizita ministrului la Londra a inclus întrevederi cu omologul Yvette Cooper, prelegere la Universitatea Oxford și participarea la forumuri economice strategice dar și întâlniri cu membrii comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Regatul Unit și România vor înființa un grup de lucru pentru comerț și investiții, inclusiv în perspectiva aderării la OCDE, au decis miniștrii Yvette Cooper și Oana Țoiu
Miniștrii de externe ai Marii Britanii și României, Yvette Cooper și Oana Țoiu, au agreat luni, la Londra, înființarea unui grup de lucru pentru comerț și investiții, în logica parteneriatului strategic bilateral, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Șefa diplomației române Oana Țoiu a avut luni o întrevedere cu ministrul pentru afaceri externe, Commonwealth și dezvoltare, Yvette Cooper, în cadrul vizitei pe care o efectuează la Londra, discuțiile reliefând nivelul excelent al dialogului bilateral, bazat pe relațiile politice, economice, sectoriale și de securitate dinamice, precum și pe un Parteneriat Strategic solid.
Cei doi miniștri au reconfirmat viziunea comună asupra păcii și securității, precum și angajamentul ferm față de securitatea euroatlantică, materializat inclusiv prin participarea Regatului Unit, în cadrul NATO, la misiuni desfășurate pe teritoriul României.
Totodată, a fost exprimat interesul de a continua valorificarea contribuției remarcabile la consolidarea relației bilaterale a celor peste 1,3 milioane de cetățeni români care trăiesc în Regatul Unit.
Cei doi oficiali au notat tendințele dinamice în ceea ce privește schimburile economice bilaterale, evidențiind potențialul semnificativ al cooperării în plan economic și în ceea ce privește investițiile reciproce.
“La propunerea ministrului Oana Țoiu a fost agreată înființarea unui grup de lucru pentru comerț și investiții, în logica parteneriatului strategic bilateral, acesta urmând să definească domeniile și oportunitățile prioritare de interes comun, precum și să contureze un plan de acțiune”, arată sursa citată.
Conform datelor disponibile, în primele 10 luni ale anului 2025 schimburile comerciale de bunuri s-au ridicat la valoarea de 3,48 miliarde euro, Regatul Unit ocupând locul 11 în topul investitorilor străini direcți. Inițiativa Grupului de lucru se înscrie în eforturile dedicate stimulării investițiilor strategice în domenii precum energia regenerabilă, retail, sănătate, tehnologie sau IT.
Impulsionarea cooperării economice a României cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unul dintre cei mai valoroși parteneri strategici ai României, a reprezentat o prioritate a ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, în cadrul întrevederii de la Londra, a mai transmis MAE.
Un element pozitiv important, salutat în discuția cu omologul britanic, este intrarea în vigoare a Convenției între România şi Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe câştiguri de capital. Încheierea acestei Convenții este rezultatul dorinței celor două părți de actualizare a cadrului juridic în domeniu, reprezentat de Convenția bilaterală pe această temă din 1975, în vigoare anterior.
Pentru a asigura o aplicare rapidă și transparentă a noilor reguli, ministrul Oana Țoiu a semnat pe 29 ianuarie ordinul de ministru pentru publicarea în Monitorul Oficial, finalizând astfel etapele administrative necesare pentru ca beneficiile Convenției să poată fi accesate de îndată de către mediul de afaceri și cetățeni.
Noua Convenție, care produce efecte în România din luna ianuarie 2026, oferă o multitudine de avantaje. Alinierea la standardele OCDE oferă investitorilor britanici și români stabilitate și predictibilitate fiscală sporită, reguli transparente, protecție anti-abuz, condiții esențiale pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea cooperării economice. Totodată, va constitui baza cooperării între autoritățile competente în domeniul fiscal, în vederea eliminării dublei impozitări, a realizării schimbului de informații și a asistenței în colectarea impozitelor, precum și a combaterii practicilor fiscale neloiale în relația dintre cele două state.
„Împărtășim viziunea unei Europe mai competitive, iar pentru noi, acest obiectiv înseamnă, în primul rând, parteneriate mai solide cu Regatul Unit. Parteneriatul nostru economic este unul robust, cu schimburi comerciale de peste 10 miliarde de euro și o balanță pozitivă pentru România, în timp ce colaborarea noastră ca aliați ne menține cerul și mările mai sigure. Am agreat astăzi lansarea, până în această vară, a grupului de lucru comun România-Marea Britanie pentru comerț și investiții, precum și parcursul pentru aderarea României la OCDE în 2026. Două vești excelente confirmă acțiunile noastre concrete pentru reforme prietenoase cu mediul de afaceri: astăzi am publicat în Monitorul Oficial ultimul pas pentru evitarea dublei impuneri între companiile din România și Marea Britanie — ordinul de ministru al MAE — și, tot astăzi, a fost aprobat jalonul de politică fiscală necesar pentru aderarea la OCDE. De asemenea, am discutat despre comunitățile noastre, despre siguranța cetățenilor, combaterea crimei organizate și bogăția culturală pe care aceștia o aduc ambelor societăți. Am abordat, totodată, tema cursurilor de limba engleză în România, a Lectoratului de limba română de la Oxford și extinderea accesului la cursuri de limbă română în școlile britanice.”, a declarat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.
În cadrul dialogului, ministrul Oana Țoiu a evidențiat progresele substanțiale ale României în procesul de aderare la OCDE, subliniind că țara noastră a avansat accelerat în îndeplinirea foii de parcurs, cu accent pe cele 7 jaloane critice planificate pentru prima jumătate a anului 2026. Aceste jaloane vizează direct mediul de afaceri, vizând guvernanța corporativă a companiilor de stat, digitalizarea administrației fiscale și alinierea la standardele internaționale de integritate în tranzacțiile comerciale.
Oficialul român a punctat, de asemenea, sprijinul României pentru consolidarea cooperării între Uniunea Europeană și Regatul Unit, în baza atașamentului comun față de valorile, principiile și regulile internaționale.
În contextul discuțiilor legate de securitatea europeană și euroatlantică, ministrul Oana Țoiu a punctat că România va prioritiza consolidarea capacităților, îmbunătățirea interoperabilității, stimularea producției de apărare și valorificarea inovației, cu asigurarea complementarității între procesele UE și NATO. Partea română a subliniat importanța continuării excelentei cooperări cu partenerii britanici, atât în domeniul combaterii dezinformării, cât și în consolidarea capacităților de comunicare strategică.
“Au fost evocate cele mai recente repere ale relației bilaterale, precum vizita președintelui Nicușor Dan, la Londra, în decembrie 2025, care a inclus o audiență privată cu Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, precum și desfășurarea, în octombrie 2025, la București, a primului dialog strategic româno-britanic de la semnarea Declarației Comune reînnoite privind Parteneriatul Strategic dintre România și Regatul Unit (Londra, 2023)”, a mai transmis Ministerul Afacerilor Externe.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
“Presați-l pe Putin pentru un armistițiu”, îi cere Zelenski lui Trump, la München: Garanțiile de securitate trebuie convenite înainte de pace. Ele vor stabili când și dacă va mai avea loc un nou război
Wang Yi avertizează, la München, împotriva apelurilor “impulsive” ale distanțării SUA de China: Călcarea liniilor roșii privind Taiwanul ne-ar împinge spre un conflict
“Lebede negre în Marea Neagră”: New Strategy Center și CEPA au organizat un eveniment privind importanța strategică a Mării Negre la Conferința de la München
V-Day la München: “Elefantul” a interpretat serenada afecțiunii pentru o Europă care face pasul de la oratorie la autonomie. Calea către recalibrare și reconstrucție transatlantică
“Liniștită” de discursul “aliatului” Rubio, Ursula von der Leyen nu este de acord cu Rutte că Europa visează să se apere fără SUA: Între extreme există Europa independentă
Europa trebuie să devină mai independentă, afirmă von der Leyen la München, pledând pentru “activarea clauzei UE de apărare reciprocă”: O Europă puternică întărește alianța transatlantică
“Anii Brexit s-au încheiat”, proclamă Starmer, la München, la un deceniu de la referendum: Este “destul de urgent” să reluăm relațiile UK-UE pentru securitatea Europei
De la München, Rubio asumă o “iluzie postbelică” a alianței istorice euro-atlantice: Destinul SUA, întotdeauna legat de al Europei. Nu vrem să fim custodele declinului controlat al Occidentului
Macron, Merz și Starmer au pus la München bazele unei “gândiri strategice” privind securitatea Europei: O consultare largă cu toți europeni, plecând de la premisa că Rusia va rămâne agresivă
Macron promite o articulare europeană a doctrinei nucleare a Franței după discuții “confidențiale” cu Merz: Trebuie să restructurăm arhitectura de securitate în Europa
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
INTERNAȚIONAL1 week ago
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
-
NATO2 days ago
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
-
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ5 days ago
“În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (raport MSC)
-
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE1 week ago
Luca Niculescu: România susține mai multe proiecte ale OCDE în regiune, mai ales în Ucraina și Republica Moldova
-
REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Maia Sandu, despre raportul din SUA privind alegerile din Europa, inclusiv din România: Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false