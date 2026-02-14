“Anii Brexit s-au încheiat”, proclamă Starmer, la München, la un deceniu de la referendum: Este “destul de urgent” să reluăm relațiile UK-UE pentru securitatea Europei

Corespondență din München

Anii Brexitului s-au încheiat Marea Britanie va colabora în principal cu Europa pentru a asigura securitatea, a declarat sâmbătă, pe scena Conferinței de Securitate de la München, într-un mesaj de unitate care deschide calea spre o nouă aliniere între Regatul Unit și Uniunea Europeană.

„Nu mai suntem Marea Britanie din anii Brexitului. Nu există securitate britanică fără Europa, și nu există securitate europeană fără Marea Britanie. Într-o lume periculoasă, nu ne-am controla destinul întorcându-ne spre interior; ne-am preda controlul și nu voi permite ca asta să se întâmple”, a spus Starmer, în cadrul unui discurs urmat de un dialog alături de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen care a fost moderat de jurnalista CNN Christiane Amanpour.

De când a preluat funcția, Starmer a urmărit apropierea Londrei de Bruxelles, accelerând discuțiile privind comerțul, vamele și apărarea, marcând astfel a 10-a aniversare a referendumului care a schimbat rolul Regatului Unit în Uniunea Europeană.

Premierul britanic a sugerat că Regatul Unit trebuie să colaboreze mai strâns cu UE, inclusiv prin apropierea de piața unică europeană în sectoare selectate.

Regatul Unit dorește o cooperare mai profundă în domeniul tehnologiei de apărare și al inteligenței artificiale pentru a „crea o mai mare coerență și coordonare în Europa.” El a menționat în mod special Germania, Franța, Italia și Polonia, alături de Norvegia, Canada și Turcia.

🔴 LIVE from #MSC2026 | Conversation – Principled and Pragmatic: Wielding Power in a World in Disarray with @vonderleyen and @Keir_Starmer, moderated by @amanpour https://t.co/q9w6iSFede — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 14, 2026

Starmer a făcut referire și la comentariile președintelui francez Emmanuel Macron despre o descurajare nucleară europeană comună.

„De zeci de ani, Regatul Unit a fost singura putere nucleară din Europa care și-a angajat capacitatea de descurajare pentru a proteja toți membrii NATO. Orice adversar trebuie să știe că, în caz de criză, s-ar putea confrunta cu puterea noastră combinată,” a spus el, după ce vineri seară a avut o întâlnire trilaterală cu președintele Franței și cancelarul Germaniei în care au pus bazele unei “gândiri strategice” privind securitatea Europei care să determine o consultare largă cu toți europeni, plecând de la premisa că Rusia va rămâne agresivă.

Starmer a subliniat că este „destul de urgent” să se reia relația Regatului Unit cu UE, la un deceniu după referendumul privind Brexit, în contextul războiului din Ucraina.

„Aceasta este destul de urgentă, pentru că, în materie de apărare și securitate, până la conflictul din Ucraina nu ne-am trezit cu adevărat la realitatea cu care ne confruntăm,” a declarat el.

La rândul ei, președinta Comisiei Europene a apreciat că Europa și Regatul Unit trebuie să se reapropie în materie de securitate, economie și apărarea democrațiilor. “La zece ani de la Brexit, viitorul nostru este mai legat ca oricând”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Europe and the UK should come closer together – on security, on economy or on defending our democracies. Ten years on from Brexit, our futures are as bound as ever. So, it is in our common interest to be ambitious about our partnership. pic.twitter.com/HhIJysXN7Y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 14, 2026

Premierul britanic și șefa executivului european au urcat pe podiumul Conferinței după discursurile șefului diplomației americane Marco Rubio și ministrului de externe chinez Wang Yi.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța euro-atlantică, a marcat un contrast față de discursul furibund și critic rostit anul trecut la adresa Europei de vicepreședintele american JD Vance.

„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a spus Rubio, într-un discurs mult așteptat să calmeze apele tulburi în care relația transatlantică navighează de la începutul celei de-a doua administrații Trump, cu acuze din partea Statelor Unite că Uniunea Europeană este responsabilă de declinul civilizațional al Europei și cu momente de cotitură precum creșterea investițiilor în apărare, legislația europeană în privința marilor platforme digitale sau pretenția Statelor Unite cu privire la Groenlanda.

Marco Rubio a urcat pe scena Conferinței la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a decretat, de la același pupitru, că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”. Tot la München, președintele francez Emmanuel Macron a revendicat o „putere geopolitică în ADN-ul Europei”, subliniind că „această Europă va fi un aliat și un partener bun pentru SUA”.