ANPC: Marile magazine din România au suficiente stocuri de alimente de bază și produse dezinfectante

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunțat, în urma consultării de miercuri, cu magazinele membre ale Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR), că nu există probleme de stoc pentru alimente de bază şi produse dezinfectante, deşi cererea pentru acestea din urmă continuă să fie foarte mare în plină desfășurare a crizei epidemice generate de coronavirus, relatează Agerpres.

Citând un comunicat al ANPC, agenția de știri mai informează că „nu au fost semnalate la nivelul AMRCR situaţii de majorări de preţuri ale unor produse, iar traficul de consumatori variază în funcţie de specificul şi formatul fiecărui magazin”.

În plus, ANPC anunță că marile magazine au luat o serie de măsuri pentru prevenirea raspândirii coronavirus, atât în rândul angajaților, cât și al clienților: evitarea aglomerărilor de persoane, fiind permisă intrarea în spațiul comercial doar a 200 de clienți simultan; dezinfectarea zonelor de interacţiune intensă (cărucioare, clanţe/mânere, uşi acces, benzi case de marcat, POS, butoane lift, grupuri sanitare etc) și montarea dispenserelor cu produse dezinfectante poziţionate în spaţiile publice; însărcinarea personalului cu monitorizarea permanentă privind respectarea distanţei de siguranţă (minim 1 metru) între clienţi, inclusiv prin folosirea unor mijloace de semnalizare precum benzi pe podea, afişe la casă sau distanţatoare sub diverse forme de panotaj.

De asemenea, marile rețele comerciale au dat asigurări cu privire la suspendarea activității de testare de produse alimentare și dermato-cosmetice și la instituirea unei proceduri triaj a angajaţilor pentru a preveni accesul la locul de muncă al persoanelor care prezintă simptomatologie specifică (febră, tuse, stare de rău).

Aplicarea măsurilor de siguranță și prevenție este monitorizată de grupuri de lucru constituite la nivelul marilor lanțuri de magazine, iar personalul acestora a fost instruit pentru a raporta autorităților abilitate orice situație deosebită în contextul epidemiei.