Antibiotice Iași și Banca Europeană de Investiții semnează un acord de consultanță pentru extinderea internațională și alinierea la cele mai înalte standarde din industria farmaceutică

Banca Europeană de Investiții (BEI) va consilia Antibiotice SA, una dintre cele mai mari companii farmaceutice românești, cu privire la consolidarea guvernanței corporative, cu scopul de a susține creșterea viitoare a acesteia. În cadrul unui nou acord de servicii de consultanță, BEI va lucra cu compania Antibiotice pentru a alinia cadrul de gestionare a riscurilor și operațiunile comerciale ale acesteia la cele mai bune practici internaționale din sectorul farmaceutic.

Acordul de consultanță vine în urma unei solicitări din partea companiei Antibiotice care vizează întărirea capacității sale de a atrage finanțare, de a susține investițiile viitoare și de a consolida competitivitatea pe termen lung pe o piață a serviciilor medicale aflată în rapidă evoluție. Sprijinul acordat de BEI va întări, de asemenea, transparența, supravegherea operațională și sustenabilitatea pe termen lung în toate activitățile companiei, informează un comunicat oficial al BEI.

Antibiotice, cu sediul în municipiul Iași, în nord-estul României, oferă peste 200 de produse pentru uz uman și veterinar și are peste 1.300 de angajați. Consolidarea competitivității și a perspectivelor de dezvoltare ale companiei printr-o guvernanță mai puternică va contribui totodată la dezvoltarea economică și la crearea de locuri de muncă în România.

„Asigurarea faptului că societăți precum Antibiotice sunt pregătite pentru investiții pe termen lung înseamnă servicii medicale mai bune, mai multe locuri de muncă și o economie mai puternică”, a declarat Ioannis Tsakiris, vicepreședinte al BEI.

„Acest parteneriat reflectă angajamentul nostru de a ajuta industriile-cheie să se modernizeze, să atragă investiții și să contribuie la creșterea sustenabilă a României prin InvestEU.”

Antibiotice, companie deținută majoritar de statul român, este un furnizor autohton cheie de produse farmaceutice și un exportator semnificativ al acestora către țări din Europa și din întreaga lume.

„Acest parteneriat cu BEI reprezintă un pas important în consolidarea dezvoltării noastre strategice pe termen lung și continuă relația deja existentă”, a declarat Ioan Nani, director general al Antibiotice.

„Expertiza și sprijinul specializat oferite ne vor ajuta să ne aliniem și mai bine la cele mai înalte standarde internaționale din industrie, să creăm baze solide pentru noi investiții și să susținem dezvoltarea sustenabilă pe termen lung. În același timp, acestea vor contribui la extinderea prezenței internaționale a companiei și la menținerea angajamentului nostru de a furniza medicamente de înaltă calitate atât cetățenilor români, cât și piețelor internaționale.”

BEI acordă sprijinul consultativ în cadrul Platformei de consiliere InvestEU, care ajută entitățile publice și private din întreaga Uniune Europeană să dezvolte proiecte de investiții durabile și de mare impact și să-și consolideze capacitatea instituțională.

Grupul BEI

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) este componenta de finanțare a Uniunii Europene, deținută de cele 27 de state membre, și una dintre cele mai mari bănci multilaterale de dezvoltare din lume. În 2025, Grupul BEI a încheiat contracte noi de finanțare și consultanță în valoare de 100 miliarde EUR pentru peste 870 de proiecte de mare impact în jurul a opt priorități principale care susțin obiectivele politicilor UE: acțiunile climatice și de mediu, digitalizarea și inovarea tehnologică, securitatea și apărarea, coeziunea teritorială, agricultura și bioeconomia, infrastructura socială, parteneriate globale puternice și uniunea economiilor și investițiilor. Pe lângă împrumuturi pe termen lung pentru infrastructura mare, Grupul BEI atrage investiții private pentru proiecte și companii inovatoare, cu risc ridicat, si are un rol tot mai mare pe piețele europene pentru finanțare de risc, capital de risc, garanții și securitizări.

Fondul European de Investiții (FEI) este filiala Grupului BEI specializată în acordarea de garanții și capitaluri proprii pentru a îmbunătăți accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii și al start-upurilor din întreaga Europă. Acționând ca investitor-ancoră, prin rețeaua sa extinsă de bănci și fonduri de investiții partenere, FEI mobilizează investiții private și cultivă ecosistemul de fonduri de capital de risc pentru a-i susține pe antreprenorii europeni inovatori.

În 2023, FEI împreună cu șase state membre (Franța, Germania, Italia, Spania, Belgia și Țările de Jos) au lansat inițiativa „Campionii europeni în domeniul tehnologiei”, un fond de fonduri dedicat dezvoltării startup-urilor inovatoare. Această inițiativă a facilitat deja înființarea a 12 megafonduri europene de capital de risc și a dezvoltat 38 de companii, inclusiv 11 unicorni (cu un capital de peste 1 miliard EUR).

Consultanță BEI

Pe lângă finanțare, Grupul BEI oferă servicii de consultanță care ajută clienții publici și privați să dezvolte piețe, să creeze capacități și să sprijine proiecte de investiții de mare impact. În 2025, serviciile de consultanță ale BEI au ajutat la accelerarea livrării proiectelor și atragerii de finanțare pentru 179 de proiecte în valoare de peste 80 miliarde EUR, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene.

InvestEU

Programul InvestEU oferă Uniunii Europene finanțare pe termen lung, valorificând fonduri private și publice substanțiale pentru a sprijini o redresare durabilă. De asemenea, ajută la atragerea de investiții private pentru prioritățile strategice ale Uniunii Europene, precum Pactul verde european și tranziția digitală. Programul InvestEU reunește multitudinea de instrumente financiare disponibile până acum în UE pentru a susține investițiile din Uniunea Europeană, făcând finanțarea proiectelor de investiții din Europa mai simplă, mai eficientă și mai flexibilă. Programul are trei componente: Fondul InvestEU, Platforma de consiliere InvestEU și Portalul InvestEU. Fondul InvestEU este implementat prin intermediul unor parteneri care vor investi în proiecte folosind garanția UE de 26,2 miliarde EUR. Întreaga garanție bugetară va susține proiectele de investiții ale partenerilor de implementare, le va crește capacitatea de suportare a riscurilor și, astfel, va mobiliza investiții suplimentare de cel puțin 372 miliarde EUR.

Antibiotice SA este cel mai mare producător farmaceutic cu capital majoritar românesc, având peste 70 de ani de experiență în dezvoltarea medicamentelor generice aliniate la standardele internaționale și contribuind constant la îmbunătățirea sănătății publice atât la nivel național, cât și în peste 50 de țări din întreaga lume.

De peste un deceniu, Antibiotice SA își menține poziția de lider mondial în producția substanței active farmaceutice Nistatină, iar din 2017, Nistatina produsă de companie este recunoscută de United States Pharmacopeia (USP) drept standard internațional de referință pentru calitate.

Antibiotice SA își consolidează în continuare rolul de producător strategic în industria farmaceutică europeană prin investiții continue în dezvoltarea capacităților de producție și în inovare, contribuind astfel la securizarea lanțului de aprovizionare și la asigurarea accesului la medicamente critice și esențiale. Totodată, Antibiotice SA integrează principiile sustenabilității în toate operațiunile sale, prin utilizarea responsabilă a resurselor și limitarea impactului asupra mediului, cu scopul de a proteja sănătatea, resursele și viața și de a susține dezvoltarea sustenabilă pe termen lung.