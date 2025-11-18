SĂNĂTATE
”Antibioticele nu sunt bomboane”, avertismentul Comisiei Europene de Ziua europeană de conștientizare privind utilizarea antibioticelor
De Ziua europeană de conștientizare privind utilizarea antibioticelor, Comisia Europeană reamintește că rezistența la antimicrobiene este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice în Europa și la nivel mondial.
Rezistența la antimicrobiene se dezvoltă atunci când utilizăm în exces aceste medicamente care salvează vieți.
Trebuie să ne asigurăm că antimicrobienele sunt utilizate numai atunci când este necesar și că antimicrobienele de ultimă instanță sunt utilizate cât mai rar posibil.
Pentru a stopa acest fenomen, Executivul European investește 50 de milioane de euro pentru a sprijini statele membre în consolidarea prevenirii și controlului infecțiilor, promovarea utilizării prudente a antibioticelor și îmbunătățirea supravegherii.
În același timp, Comisia va monitoriza progresele înregistrate și va intensifica eforturile de sensibilizare a publicului și de identificare a domeniilor în care este nevoie de mai mult sprijin: „Utilizarea prudentă a antibioticelor înseamnă respectarea recomandărilor medicale, asigurarea că acestea sunt luate numai atunci când medicul le consideră necesare și evitarea utilizării abuzive sau a automedicației.”
În plus, CE promovează cercetarea și sprijină inovarea în cadrul revizuirii legislației farmaceutice și investește 75 de milioane euro în noul parteneriat de cercetare One Health AMR: „Prin dezvoltarea de antibiotice noi și mai eficiente, prin asigurarea de soluții separate pentru uz uman și animal și prin recurgerea la măsuri preventive, cum ar fi vaccinurile, ori de câte ori este posibil, putem proteja tratamentele existente și ne putem consolida capacitatea de a face față viitoarelor amenințări la adresa sănătății.”
„Ziua europeană de sensibilizare cu privire la antibiotice ne reamintește că protejarea eficacității antibioticelor nu este doar o provocare tehnică, ci o responsabilitate comună și o prioritate politică urgentă. Antimicrobienele sunt o resursă limitată. Trebuie să le utilizăm întotdeauna sub îndrumarea unui medic, să prevenim infecțiile ori de câte ori este posibil și să le protejăm eficacitatea pentru generațiile viitoare”, a mai adăugat comisarul european pentru sănătate.
Eurostat: În 2023, România și Luxemburg au înregistrat cele mai mici cheltuieli pentru asistența medicală din UE raportate la PIB
Uniunea Europeană a cheltuit 1.720 de miliarde de euro pentru asistența medicală în 2023, reprezentând 10% din PIB-ul UE. Totuși, în România, Luxemburg, Ungaria și Irlanda, cheltuielile pentru asistență medicală au reprezentat mai puțin de 7% din PIB, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.
Germania a înregistrat cel mai ridicat nivel al cheltuielilor curente pentru sănătate dintre statele membre, cu 492 de miliarde de euro în 2023, urmată de Franța (325 miliarde euro), Italia (179 miliarde euro) și Spania (138 miliarde euro).
Raportat la PIB, Germania a consemnat și cea mai mare pondere, cheltuielile pentru sănătate reprezentând 11,7% din PIB. Următoarele cele mai ridicate valori au fost în Franța (11,5%), Austria și Suedia (ambele 11,2%).
În schimb, cheltuielile pentru sănătate au reprezentat mai puțin de 7,0% din PIB în 4 state membre: Luxemburg și România (ambele 5,7%), Ungaria (6,4%) și Irlanda (6,6%).
Cheltuielile curente pentru sănătate în UE au crescut de la 2.668 euro pe persoană în 2014 la 3.835 euro în 2023 (+43,7%). Aceeași tendință a fost înregistrată în toate statele membre ale UE.
Între 2014 și 2023, România a înregistrat cea mai mare creștere a cheltuielilor totale pentru sănătate, cheltuielile medii pe locuitor crescând cu 155,6 %. Acest raport s-a dublat, de asemenea, cel puțin în Bulgaria (+148,9 %), Lituania (+143,8 %), Letonia (+135,8 %), Polonia (+116,6 %), Cehia (+116,2 %), Estonia (+114,6 %) și Croația (+108,9 %). Cea mai mică creștere a fost observată în Suedia (+15,2 %).
Premieră în România. Programul național de fertilizare in vitro (FIV) va fi finanțat din fonduri europene, anunță ministrul muncii, Florin Manole
Programul național de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârșit, finanțat din fonduri europene, potrivit anunțului făcut de ministrul muncii, familiei și solidarității sociale.
„Este o veste bună pentru mii de familii care trăiesc, zi de zi, cu speranța de a-și împlini visul de a avea un copil. După discuții și eforturi comune, am reușit să introducem acest program în Programul Operațional Sănătate, pentru ca el să poată continua și să se dezvolte, chiar și în condițiile unor restricții bugetare dificile”, a mai informat ministrul Florin Roman.
În prezent, finanțarea pentru pogramul FIV 2025, este realizată exclusiv din fonduri de la bugetul de stat. Cuantumul sprijinului financiar este de 15.000 lei/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor necesare asigurării medicamentelor specifice și efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate de medicul cu specialitatea obstetrică-ginecologie și competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității sanitare partenere.
Potrivit Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, programul FIV 2025 se adresează cuplurilor infertile, căsătorite sau necăsătorite, sau femeilor singure infertile din România, fiind sprijinite finaciar în vederea asigurării medicamentelor și a efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, ca element principal de susținere a creșterii natalității în România.
Sprijinul financiar nu este impozabil și se acordă sub forma a două vouchere digitale: un voucher pentru medicamente și un voucher pentru proceduri medicale.
- Voucherul pentru medicamente este în valoare de 5.000 lei și este utilizat pentru achiziționarea tratamentului medicamentos necesar și recomandat de medicul cu specialitatea obstetricăginecologie și competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității sanitare partenere.
- Voucherul pentru proceduri medicale este în valoare de 10.000 lei și este utilizat pentru procedurile medicale specifice recomandate de medicul cu specialitatea obstetrică-ginecologie și competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității sanitare partenere.
„România intră în era terapiilor celulare”, anunță ministrul Sănătății: Lansăm centrul național ATMP-HUB la Institutul Clinic Fundeni
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că România intră în era terapiilor celulare, odată cu lansarea Centrului Național ATMP-HUB la Institutul Clinic Fundeni.
„V-am cerut să aveți încredere. Încredere că vă ascultăm. Că schimbăm. Că nu ne mai uităm la sistemul de sănătate doar prin ceea ce nu funcționează, ci prin ceea ce putem construi împreună”, a declarat Alexandru Rogobete.
Potrivit ministrului Sănătății, prin ATMP-HUB, parte a Programului Sănătate – Proiect STEP, sunt investiți 29,8 milioane de euro pentru crearea primului Centru Național de Cercetare și Producție de Terapii Celulare Avansate din România.
„O investiție ce marchează o schimbare de paradigmă: trecem de la reacție la inovație, de la tratament la transformare în oncologie. Este un pas care vorbește despre direcția în care vrem să ducem medicina românească – spre cercetare, inovație și soluții care schimbă vieți”, a adăugat Alexandru Rogobete.
De asemenea, ministrul a precizat că la Institutul Clinic Fundeni se va construi un centru modern, la standarde internaționale. Acesta va include zone de producție în condiții GMP, laboratoare de control al calității, camere sterile și spații dedicate cercetării și inovării, iar în 18 luni, centrul va fi complet funcțional.
„Concret, acest centru va dezvolta prima terapie CAR-T anti-CDH17, destinată tratamentului pentru cancerul colorectal cu metastaze – o boală care, pentru mulți pacienți, a lăsat până acum prea puține opțiuni reale. Terapia folosește propriile celule ale pacientului, reprogramate pentru a recunoaște și distruge celulele tumorale. Este un pas uriaș spre medicina personalizată, în care tratamentul nu mai este același pentru toți, ci adaptat fiecărei persoane în parte”, a continuat Rogobete.
Ministrul a subliniat că, în jurul acestui proiect, va fi formată o echipă multidisciplinară de specialiști – medici, biologi, chimiști, ingineri și cercetători. Aceștia nu vor mai fi nevoiți să plece în afara țării pentru a lucra cu tehnologii de vârf, ci le vor putea dezvolta aici, în beneficiul pacienților din România.
„Prin ATMP-HUB, schimbăm un model de sistem: construim, pentru prima dată, o bază de competențe românească care duce medicina de precizie mai departe. România nu mai trebuie să privească medicina de vârf de la distanță. Avem specialiștii, resursele și determinarea de a fi parte din progresul medical global, nu doar beneficiari ai lui”, a punctat Alexandru Rogobete.
În încheiere, ministrul i-a mulțumit doamnei profesor Anca Coliță, managerul Institutului Clinic Fundeni, doamnei profesor Alina Tănase, director medical, și întregului colectiv medical „pentru implementarea acestui proiect atât de important pentru România”.
„Prin profesionalismul și dedicarea voastră, sistemul de sănătate românesc face pași concreți spre performanță. Încrederea ne face bine! Și o transformăm, zi de zi, în fapte care schimbă vieți”, a conchis Alexandru Rogobete.
