Antonio Costa a discutat cu ministrul chinez de externe despre dezechilibrele comerciale și despre „responsabilitatea Chinei de a contribui la o pace justă și durabilă în Ucraina”

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a avut miercuri o întrevedere cu ministrul chinez de externe, Wang Yi, în cadrul căreia au abordat aspecte legate de dezechilibrele economice și comerciale, precum și responsabilitatea Chinei de a contribui la o pace justă și durabilă în Ucraina.

„Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la stabilirea relațiilor dintre UE și China. În vederea pregătirii unui summit UE-China de succes și pozitiv, care va avea loc la sfârșitul acestei luni, m-am întâlnit astăzi cu ministrul chinez de externe, Wang Yi”, a scris Costa, pe X.

This year marks the 50th anniversary of EU-China relations. In preparation for a successful and positive EU-China Summit later this month, I met today with Chinese Foreign Minister Wang Yi.

We had a frank and open talk about some of the EU’s long-standing concerns, including… pic.twitter.com/B2cAmqe6u4

