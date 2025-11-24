Antonio Costa a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski înaintea reuniunii informale a liderilor din UE: „O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat pozitiv al negocierilor de pace”

Președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat că a discutat telefonic cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, „pentru a afla evaluarea sa asupra situației” înaintea reuniunii informale a liderilor din UE privind Ucraina, care are loc astăzi în contextul summitului UE-Africa.

„O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat pozitiv al negocierilor de pace, atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa”, a menționat Costa într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Spoke with @ZelenskyyUa ahead of this morning’s informal 🇪🇺 EU leaders’ meeting on 🇺🇦 Ukraine peace efforts, to get his assessment of the situation. A united and coordinated EU position is key in ensuring a good outcome of peace negotiations – for Ukraine and for Europe. — António Costa (@eucopresident) November 24, 2025

Liderii celor 27 de țări membre ale UE au fost convocați de președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul unei reuniuni de urgență care vizează situația din Ucraina, ce va avea loc luni, în contextul summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda.

Casa Albă a propus un plan în 28 de puncte pentru pacea în Ucraina, document de pornire a discuțiilor între părțile americană, ucraineană și europeană ce au loc la Geneva, informează Politico Europe.

Planul conține o serie de măsuri primite cu îngrijorare de partenerii Ucrainei, printre aceste prevederi fiind revenirea Rusiei în circuitul economiei globale după ani de sancțiuni pentru încălcarea dreptului internațional, cedarea unor teritorii de către Ucraina, reducerea forțelor armate ucrainene.

Europenii au venit cu o contra-propunere la planul SUA care cuprinde mențiuni precum un acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la „linia de contact”.

Potrivit președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, Ucraina este pregătită să avanseze către „o pace autentică”, dar a subliniat trei linii roșii pentru Kiev în orice negocieri, „pe care nimeni nu are dreptul să le depășească: fizic, legal, moral”.

El le-a enumerat astfel:

nicio recunoaștere legală a ocupației ruse a teritoriilor ucrainene

nicio restricție asupra forțelor de apărare ale Ucrainei

niciun veto asupra dreptului Ucrainei de a-și alege viitoarele alianțe.

Citiți și: Orice acord va trebui “să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei”, au stabilit SUA și Ucraina la Geneva, convenind să lucreze asupra planului de pace

Stefanchuk a adăugat că „orice proces de pace autentic trebuie să se bazeze pe un principiu foarte clar: nimic despre Ucraina fără Ucraina și nimic despre Europa fără Europa”.

El a subliniat, de asemenea, că orice acord nu trebuie să încalce constituția țării, care menționează, de asemenea, unele dintre aceste puncte, de exemplu în ceea ce privește teritoriul.

Ruslan Stefanchuk a preluat, de asemenea, argumentele lui Zelenski privind activele înghețate ale Rusiei, afirmând că redirecționarea acestora către Ucraina ar fi „prețul pentru viețile pierdute și prețul pentru distrugerile provocate” de Moscova.