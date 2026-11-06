Antonio Costa acceptă propunerea Giorgiei Meloni și include pe agenda reuniunii de la Dublin discuția despre o poziție comună a UE în negocierile de pace pentru Ucraina

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va include pe agenda reuniunii informale a șefilor de stat și de guvern din statele membre ale Uniunii Europene, programată pe 13 noiembrie, la Dublin, și o discuție despre transmiterea unui „mesaj clar și unificat” în negocierile de pace privind Ucraina, pe lângă tema inteligenței artificiale, care urma să fie singurul subiect al reuniunii, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Subiectul a fost abordat de Antonio Costa într-o scrisoare adresată prim-ministrului italian Georgia Meloni în care afirmă că împărtășește opinia acesteia potrivit căreia „Uniunea Europeană trebuie să participe în mod adecvat la dezbaterile care definesc securitatea Europei și viitorul Ucrainei” și că această participare „trebuie organizată astfel încât să permită să își transmită un mesaj clar și unificat, să își apere interesele și să sprijine Ucraina”.

Președintele Consiliului European a afirmat că împărtășește poziția premierului italian, potrivit căreia „Europa trebuie să acționeze cu coerență, unitate și determinare” în cadrul acestor discuții.

„Este adevărat că interesele Uniunii Europene trebuie să fie reprezentate de instituțiile sale, conform tratatelor. După cum știi, am ridicat această chestiune de mai multe ori în conversațiile noastre dintre lideri”, mai spune el.

În acest context, Antonio Costa adăugă că a luat notă de cererea prim-ministrului italian de a trata această problemă mai în profunzime la următoarea reuniune informală a Consiliului European de la Dublin și precizează că va rezerva timp pentru a aborda această chestiune.

„Sunt convins că interesul nostru comun este să ne asigurăm că Uniunea Europeană contribuie în mod eficient la o pace justă, durabilă și sustenabilă în strânsă cooperare cu Ucraina și ceilalți parteneri ai noștri”, a conchis Costa.

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Premierul italian Giorgia Meloni i-a trimis joi o scrisoare președintelui Consiliului European, Antonio Costa, prin care atrăgea atenția că Uniunea Europeană riscă să devină irelevantă în orice negocieri de pace privind Ucraina dacă nu pune capăt inițiativelor diplomatice concurente și nu decide asupra unui reprezentant mandatat să vorbească în numele întregului bloc.

În scrisoare, Meloni afirmă că proliferarea diverselor formate de negociere lovește în credibilitatea Europei și creează impresia că aceasta acționează „haotic”.

Meloni precizează că nu urmărește să obțină un loc la masa negocierilor pentru sine sau pentru Italia, dar afirmă că Roma nu va accepta angajamente negociate în absența unui mandat din partea UE.