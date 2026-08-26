Antonio Costa anunță „o toamnă plină de activități, provocarea decisivă” fiind bugetul multianual al UE post-2027: Trebuie să reflecte cerințele vremurilor dificile în care trăim fără a neglija prioritățile tradiționale

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, anunță o „toamnă plină de activități, provocarea decisivă” fiind următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene pentru 2028-2034.

Acesta a început un turneu al capitalelor europene, pentru a „pregăti corespunzător viitoarele reuniuni ale Consiliului European”.

După opriri în Slovacia și Estonia, Antonio Costa a ajuns în Lituania, țară care va prelua la începutul anului viitor președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

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„Pentru a ne asigura că nu va exista nicio întrerupere a finanțării din partea Uniunii Europene pentru agricultori, întreprinderile noastre, studenții noștri și alți beneficiari în 2028, trebuie să ajungem la un acord până la sfârșitul acestui an. Următorul buget trebuie să reflecte cerințele vremurilor dificile în care trăim – și trebuie să aibă în centrul său competitivitatea, transformarea industrială, apărarea, securitatea și reziliența strategică. Desigur, noul buget trebuie să continue, de asemenea, să sprijine politica de coeziune și Politica Agricolă Comună, întrucât acestea reprezintă pilonii dezvoltării regionale și ai prosperității comune pe continentul nostru”, a subliniat Costa după întâlnirea cu președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda.

Pentru a găsi echilibru între prioritățile tradiționale și răspunsul la noile provocări, a continuat președintele Consiliului European, „structura și rubricile bugetului vor arăta complet diferit față de bugetele anterioare”, punctând că „un pachet echilibrat și ambițios de așa-numite noi resurse proprii, adică noile surse de venituri pentru Uniunea Europeană, va constitui o parte esențială a unui acord global.”

Amintind de securitatea Europei, președintele Consiliului European a precizat că aceasta nu poate fi analizată separat de extindere, prin urmare acceptarea de noi membri precum Republica Moldova, Ucraina sau țări din Balcanii de Veste reprezintă „cea mai bună investiție pe care o putem face în pacea viitoare, securitate și stabilitatea continentului nostru”.

Antonio Costa a făcut trimitere și la amenințările hibride cu care se confruntă țările pe flancul estic, lăudând Lituania pentru capacitatea exemplară de gestionare a provocărilor de securitate.

„Amenințările hibride și incursiunile dronelor demonstrează cât de important este să fim pregătiți, inclusiv în domeniile apărării aeriene și protecției frontierelor. Aceste amenințări complexe necesită o acțiune coordonată la nivelul Uniunii Europene. De aceea ne consolidăm capacitățile de apărare și securitate, astfel încât Europa să poată descuraja adversarii și să răspundă la orice agresiune. Poziția voastră geografică vă expune, de asemenea, la instrumentalizarea migrației. Acest lucru este total inacceptabil. Este inacceptabil oriunde ar avea loc la frontierele externe ale Uniunii Europene – fie în Ceuta, fie în regiunea baltică. Aceasta este o provocare europeană comună care necesită un răspuns european comun în sprijinul statelor membre afectate. O Europă sigură și puternică se clădește pe unitatea noastră. Și, ca uniune de națiuni, unitatea dintre cele 27 de state membre nu poate fi construită decât pe baza tuturor pozițiilor naționale”, a mai spus Antonio Costa.

Președintele Consiliului European urmează să viziteze capitala Letoniei înainte de a se opri, joi, în Praga, capitala Cehiei, pentru discuții cu premierul Andrej Babis.