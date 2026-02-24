Antonio Costa critică „nesocotirea” Ungariei în disputa privind împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Ucraina: „Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit în decembrie”

Ungaria nu ar trebui să „nesocotească” decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care Budapesta l-a blocat după ce inițial a fost de acord în decembrie anul trecut, a declarat pentru Politico președintele Consiliului European, António Costa.

„Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit pe 18 decembrie, respectiv acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei. Iar nimeni nu poate nesocoti decizia Consiliului European”, a spus Costa la Kiev, unde s-a deplasat alături de alți lideri pentru a marca patru ani de la invazia la scară largă a Moscovei.

Budapesta a amenințat că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro pe fondul unui litigiu cu Ucraina privind o conductă de petrol care leagă Rusia de Europa Centrală, despre care Ungaria susține că Kievul refuză să o opereze, într-o încercare de a provoca o criză energetică. Ucraina insistă că conducta este nefuncțională în urma unui atac rusesc.

„Am discutat, am negociat, am ajuns la un acord, iar apoi trebuie să îl punem în aplicare”, a declarat Costa referitor la finanțare, adăugând că Ungaria ar trebui „să respecte imediat ceea ce am decis colectiv în decembrie anul trecut.”

Programul de asistență financiară a fost convenit în decembrie de către șefii de stat și de guvern, după negocieri dificile. Acesta se afla în ultima etapă a procesului legislativ, prima plată fiind prevăzută pentru începutul lunii aprilie.

Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au obținut o derogare de la acest program.

Ministrul polonez de externe a reluat, la rândul său, criticile la adresa Ungariei, în urma intenției Budapestei de a bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și pachetul de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro. Într-o intervenție la emisiunea Europe Today, din cadrul Euronews, Sikorski a acuzat că Ungaria a ales în repetate rânduri acorduri energetice care avantajează indirect Moscova. El a suținut că Budapesta continuă să cumpere direct de la Rusia, „alimentând astfel mașina de război a lui Putin”

Disputa dintre Kiev și Budapesta s-a reaprins odată cu avarierea conductei Drujba, la finalul lunii ianuarie, care asigura transportul de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia grație unei derogări de la sancțiuni, informează Euronews.

Atât Ungaria, cât și Slovacia au acuzat Ucraina de întreruperea livrărilor, deși atacul asupra conductei a fost atribuit Rusiei.