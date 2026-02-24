CONSILIUL EUROPEAN
Antonio Costa critică „nesocotirea” Ungariei în disputa privind împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Ucraina: „Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit în decembrie”
Ungaria nu ar trebui să „nesocotească” decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care Budapesta l-a blocat după ce inițial a fost de acord în decembrie anul trecut, a declarat pentru Politico președintele Consiliului European, António Costa.
„Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit pe 18 decembrie, respectiv acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei. Iar nimeni nu poate nesocoti decizia Consiliului European”, a spus Costa la Kiev, unde s-a deplasat alături de alți lideri pentru a marca patru ani de la invazia la scară largă a Moscovei.
Budapesta a amenințat că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro pe fondul unui litigiu cu Ucraina privind o conductă de petrol care leagă Rusia de Europa Centrală, despre care Ungaria susține că Kievul refuză să o opereze, într-o încercare de a provoca o criză energetică. Ucraina insistă că conducta este nefuncțională în urma unui atac rusesc.
„Am discutat, am negociat, am ajuns la un acord, iar apoi trebuie să îl punem în aplicare”, a declarat Costa referitor la finanțare, adăugând că Ungaria ar trebui „să respecte imediat ceea ce am decis colectiv în decembrie anul trecut.”
Citiți și Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică
Programul de asistență financiară a fost convenit în decembrie de către șefii de stat și de guvern, după negocieri dificile. Acesta se afla în ultima etapă a procesului legislativ, prima plată fiind prevăzută pentru începutul lunii aprilie.
Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au obținut o derogare de la acest program.
Ministrul polonez de externe a reluat, la rândul său, criticile la adresa Ungariei, în urma intenției Budapestei de a bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și pachetul de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro. Într-o intervenție la emisiunea Europe Today, din cadrul Euronews, Sikorski a acuzat că Ungaria a ales în repetate rânduri acorduri energetice care avantajează indirect Moscova. El a suținut că Budapesta continuă să cumpere direct de la Rusia, „alimentând astfel mașina de război a lui Putin”
Disputa dintre Kiev și Budapesta s-a reaprins odată cu avarierea conductei Drujba, la finalul lunii ianuarie, care asigura transportul de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia grație unei derogări de la sancțiuni, informează Euronews.
Atât Ungaria, cât și Slovacia au acuzat Ucraina de întreruperea livrărilor, deși atacul asupra conductei a fost atribuit Rusiei.
COMISIA EUROPEANA
Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au ajuns marți dimineață la Kiev pentru a discuta pașii următori în direcția unei păci juste și durabile în favoarea Ucrainei și pentru a exprima sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru această țară, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.
Cu acest prilej, a fost publicată și o declarație comună a președintelui Consiliului European, a președintei Comisiei Europene și a președintei Parlamentului European, marcând împlinirea a patru ani de la începutul războiului.
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026
„Astăzi, în urmă cu patru ani, Rusia și-a început războiul de agresiune la scară largă și ilegal împotriva Ucrainei. Încă o dată, aducem un omagiu poporului curajos al Ucrainei, care continuă să reziste și să își apere țara”, se arată în declarație.
Liderii europeni subliniază că Rusia nu și-a atins obiectivele militare și acuză Moscova că vizează în mod deliberat infrastructura civilă și critică a Ucrainei, inclusiv rețele energetice, spitale, școli și clădiri rezidențiale, în plină iarnă.
„Obiectivul nostru este o pace cuprinzătoare, justă și durabilă pentru Ucraina, bazată pe principiile Cartei ONU și pe dreptul internațional. Respectarea suveranității și a integrității teritoriale este piatra de temelie. Nicio țară nu își poate anexa vecinul. Frontierele nu pot fi schimbate prin forță. Agresorul nu poate fi recompensat”, transmit cei trei lideri.
Four years of an unjust war of aggression.⁰
Four years of unshakable Ukrainian courage.⁰
Four years of unwavering European support.
One shared resolve: to secure a just and lasting peace in Ukraine.
That’s why we are here in Kyiv today. pic.twitter.com/KJJ7levHnp
— António Costa (@eucopresident) February 24, 2026
Aceștia subliniază importanța menținerii solidarității transatlantice și globale cu Ucraina, într-un context internațional și geopolitic dificil.
Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul de a continua sprijinul politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic pentru Ucraina, rămânând cel mai mare donator al țării.
Pe lângă cele aproape 200 miliarde de euro acordate din 2022, liderii europeni au convenit alocarea a 90 miliarde de euro pentru perioada 2026–2027, pentru a ajuta Ucraina să își acopere nevoile bugetare și de apărare.
„60 miliarde de euro din acest pachet de sprijin vor fi destinate nevoilor militare (programul ‘Porcupine’). Prima plată va fi efectuată cât mai curând posibil”, se precizează în declarație.
În această iarnă, UE și statele membre au furnizat asistență energetică fără precedent, sisteme de apărare antiaeriană și anti-dronă, precum și ajutor umanitar, inclusiv un nou pachet de generatoare și sprijin de urgență. Totodată, Bruxelles-ul lucrează cu autoritățile ucrainene la un nou plan de securitate și pregătire energetică, axat pe repararea și consolidarea rețelelor, repornirea rapidă a centralelor avariate și dezvoltarea producției descentralizate de energie regenerabilă.
„Războiul de uzură al lui Putin epuizează treptat Rusia, iar noi suntem hotărâți să exercităm presiuni suplimentare pentru a opri agresiunea și pentru a o determina să se angajeze în negocieri reale”, se arată în document.
UE anunță că va intensifica presiunile asupra sectorului energetic și financiar rus și va adopta măsuri suplimentare împotriva „flotei din umbră”.
În paralel, Uniunea și statele membre sunt pregătite să contribuie, în conformitate cu competențele lor, la garanții de securitate „robuste și credibile”, astfel încât Rusia să nu mai poată ataca Ucraina în viitor.
De asemenea, liderii europeni reafirmă angajamentul pentru tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise și pentru pagubele provocate, inclusiv prin operaționalizarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei și a unei Comisii Internaționale pentru Cereri de Despăgubire, în cadrul Consiliului Europei.
În final, declarația subliniază că viitorul unei Ucraine sigure și prospere se află în Uniunea Europeană.
„Ucraina poate conta pe sprijinul nostru deplin pentru aderarea la UE și pentru reconstrucția postbelică. Suntem alături de Ucraina. Pentru o pace justă și durabilă. Pentru o Ucraină puternică și suverană într-o Europă puternică și suverană”, mai transmit cei trei lideri.
COMISIA EUROPEANA
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, vizită la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina pentru a arăta sprijinul neclintit al UE
Pe 24 februarie, președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la Kiev, în Ucraina, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a reitera sprijinul pentru Ucraina, în ziua în care se împlinesc patru ani de când Rusia la invadat ilegal și neprovocat Ucraina, informează Consiliul European într-un comunicat.
În cadrul vizitei, aceștia vor participa la evenimentul oficial de marcare a celor patru ani de război. De asemenea, vor vizita un obiectiv de infrastructură energetică avariat de atacurile cu rachete rusești.
Liderii vor participa, de asemenea, la o reuniune a Coaliției de Voință, convocată de președintele francez Emmanuel Macron și de prim-ministrul britanic Keir Starmer.
În contextul în care agresiunea Rusiei intră în al cincilea an, reuniunea va reafirma angajamentul celor 35 de țări participante de a sprijini Ucraina în realizarea unei păci durabile și solide, asigurând securitatea atât a Ucrainei, cât și a Europei.
„La 24 februarie 2022, Rusia a declanșat un război neprovocat, nejustificat și ilegal împotriva Ucrainei, încălcând suveranitatea acesteia și dreptul internațional. Din acea zi, Uniunea Europeană și-a manifestat solidaritatea fermă și neclintită cu poporul ucrainean – cu cei care și-au pierdut persoanele dragi, cu cei care au fost răniți și cu toți cei care continuă să îndure aceste suferințe nedrepte. Patru ani mai târziu, reafirmăm că sprijinul nostru rămâne puternic, unit și neclintit”, a transmis președintele Consiliului European, Antonio Costa.
Uniunea Europeană a susținut Ucraina încă de la început în eforturile sale de a-și exercita dreptul inerent la autoapărare împotriva războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei. UE a adoptat sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei.
De asemenea, UE și statele sale membre sunt principalii furnizori de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina.
De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, acestea au acordat 193,3 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei și poporului său. Asistența include:
- 103,3 miliarde de euro în sprijin financiar, economic și umanitar
- 69,3 miliarde de euro în sprijin militar
- 17 miliarde de euro în sprijin pentru refugiații din UE
- 3,7 miliarde de euro din veniturile provenite din activele rusești imobilizate
CONSILIUL EUROPEAN
UE dorește să înceapă „cât de curând posibil” negocierile de aderare cu Ucraina, arată președintele Consiliului European
Uniunea Europeană dorește să înceapă „cât de curând posibil” negocierile formale privind aderarea Ucrainei, a subliniat joi președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar acesta nu s-a avântat să avanseze o dată concretă, informează AFP, citat de Agerpres.
„Noi dorim să putem deschide oficial negocierile imediat ce va fi posibil și să progresăm în procesul de extindere”, a declarat Costa în cadrul unei conferințe de presă de la Oslo, unde se afla în vizită.
„Nu pot spune dacă va fi în 2027, nici chiar în 2026 sau mai târziu, dar important este să nu se piardă elanul”, a adăugat el.
La mijlocul acestei luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că țara sa dorește o dată concretă pentru aderarea la Uniunea Europeană, avertizând că „dacă în acordul semnat de America, Rusia – mai precis Putin –, eu, în calitate de președinte al Ucrainei, și Europa nu se specifică o dată, atunci Rusia va face tot posibilul pentru a bloca procesul.”
El a dat asigurări că Ucraina va face tot ce îi stă în putință pentru a fi pregătită din punct de vedere tehnic până în 2027.
Kievul consideră aderarea la Uniunea Europeană una dintre garanțiile esențiale de securitate nu numai pentru noi, ci pentru întreaga Europă, și și-a exprimat speranța că acest proces va fi finalizat până în 2027.
În contextul desfășurării discuțiilor de pace dintre părțile ucraineană și rusă, mediate de Statele Unite, Comisia Europeană a arătat că aderarea Ucrainei la UE este parte a garanțiilor sale de securitate economică odată ce se va ajunge la un acord de pace cu Rusia, dar a precizat că nu există o dată concretă stabilită pentru acest lucru și că decizia va fi luată de Consiliul European.
Pare că acest proces se află în impas după declarațiile ministrului ungar de externe care trădează o nouă tensiune între Budapesta și Kiev.
Ucraina „nu va deveni membră a Uniunii Europene și nu va putea să târască Ungaria în război”, iar Kievul nu va putea obține banii cetățenilor ungari pentru a menține „un regim corupt”, a spus Peter Szijjarto.
Viktor Orban, unul dintre mai vocali critici ai aderării Ucrainei la UE, a încercat în repetate rânduri să genereze teamă cu privire la consecințele acceptării acestui stat în familia europeană, acuzând că „ar fi o sinucidere economică” pentru Europa sau „cea mai mare amenințare”.
Recent, premierul ungar a acuzat că planul în cinci puncte al lui Zelenski reprezintă o declarație de război deschisă contra țării sale, informează MTI, potrivit Agerpres.
Citiți și: Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță care să blocheze aderarea Ucrainei la UE
Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în luna februarie a anului 2022, la câteva zile după ce Rusia a declanșat războiul.
În același an, Consiliul European a acordat Ucrainei statutul de țară candidată, urmând ca în decembrie 2023 liderii UE să decidă deschiderea negocierilor de aderare, hotărâre confirmată în iunie 2024.
