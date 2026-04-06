António Costa face apel la o soluție diplomatică pentru conflictul din Orientul Mijlociu: „Orice atac asupra infrastructurii civile este ilegal și inacceptabil”

Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
După cinci săptămâni de război în Orientul Mijlociu, este evident că numai o soluție diplomatică va rezolva cauzele profunde ale conflictului, a transmis luni președintele Consiliului European, Antonio Costa.

„Orice atac asupra infrastructurii civile, în special asupra instalațiilor energetice, este ilegal și inacceptabil. Acest lucru este valabil atât în cazul războiului purtat de Rusia în Ucraina, cât și în orice alt context. Populația civilă iraniană este principala victimă a regimului iranian. Ea ar fi, de asemenea, principala victimă a unei extinderi a campaniei militare”, a scris Costa, pe X.

De asemenea, Costa a subliniat că, în discuția sa recentă cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a reluat apelul Uniunii Europene pentru încetarea imediată a atacurilor din regiune și pentru restabilirea deplină a libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz.

„Escaladarea nu va duce la o încetare a focului și la pace. Doar negocierile pot face acest lucru, în special eforturile în curs conduse de partenerii regionali”, a conchis președintele Consiliului European.

În convorbirea telefonică de săptămâna trecută cu președintele Iranului, Antonio Costa a făcut apel la dezescaladare și reținere, subliniind necesitatea protejării civililor și a infrastructurii civile, precum și respectarea deplină a dreptului internațional.

În același context, Costa a transmis că a îndemnat Iranul să înceteze atacurile asupra țărilor din regiune și să se angajeze constructiv pe calea diplomatică, în special în cooperare cu Organizația Națiunilor Unite, pentru a asigura libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

„Trebuie să existe spațiu pentru diplomație. Uniunea Europeană este pregătită să contribuie la toate eforturile diplomatice menite să reducă tensiunile și să conducă la o soluție durabilă pentru încetarea ostilităților, abordând în același timp preocupările mai largi de securitate generate de Iran”, a transmis președintele Consiliului European, într-o postare pe pagina sa de X.

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

MApN organizează primul exercițiu de mobilizare și verificare a stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare
MApN organizează primul exercițiu de mobilizare și verificare a stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare
Premierul Greciei solicită Parchetului European să inițieze „fără întârziere" acțiuni împotriva deputaților suspectați că au fraudat subvenții agricole din fonduri UE 
Premierul Greciei solicită Parchetului European să inițieze „fără întârziere” acțiuni împotriva deputaților suspectați că au fraudat subvenții agricole din fonduri UE 
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

