Antonio Costa îi convoacă pe liderii UE la un summit informal pe 1 octombrie: Recentele încălcări ale spațiului aerian de către Rusia în Polonia și România sunt un semnal clar că trebuie să aprofundăm eforturile

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat vineri convocarea unui summit informal al celor 27 de lideri din Consiliul European pe 1 octombrie. Întâlnirea va fi găzduită de prim-ministrul danez Mette Frederiksen la Copenhaga și se va concentra pe două obiective principale: consolidarea pregătirii comune europene în materie de apărare și întărirea sprijinului pentru Ucraina.

„Recentele încălcări ale spațiului aerian de către Rusia în Polonia și România sunt un semnal clar că trebuie să accelerăm și să aprofundăm eforturile noastre. În întâlnirile anterioare, am convenit că Europa trebuie să facă mai mult – și trebuie să facem mai mult împreună – în domeniul apărării. Direcția este clară: construim o Europă capabilă să răspundă eficient, autonom și unit la amenințările de azi și de mâine. Ambiția pe care ne-am propus-o, de a crește semnificativ pregătirea comună europeană în materie de apărare până în 2030, reflectă acest angajament”, se arată în scrisoarea oficială.

Antonio Costa a afirmat că, în ultimele luni, UE a făcut progrese semnificative în consolidarea finanțării apărării, sprijinirea bazei industriale și angajarea în eforturi comune pentru dezvoltarea capacităților, cu accent pe interoperabilitate sporită și achiziții comune.

„Acest lucru se realizează în deplină concordanță cu NATO și se concentrează pe cele nouă domenii prioritare agreate la nivelul UE. Pe măsură ce investim mai mult, trebuie să investim și mai eficient și rațional, inclusiv prin instrumente comune, precum SAFE”, a adăugat Antonio Costa.

Președintele Consiliului European a subliniat că fiecare euro investit trebuie să consolideze securitatea și autonomia strategică comună. El a precizat că acest efort vizează, de asemenea, întărirea industriei europene de apărare, stimularea inovării, creșterea competitivității și crearea de locuri de muncă.

Totodată, Costa a subliniat necesitatea de a trage învățăminte din războiul din Ucraina, inclusiv prin consolidarea cooperării cu industria ucraineană de apărare și valorificarea experienței unice a Ucrainei.

„Acum este momentul să mergem mai departe. La Copenhaga, propun să ne concentrăm pe pași concreți în dezvoltarea capacităților, cu obiectivul de a construi o înțelegere comună asupra așteptărilor de la UE și statele membre pentru atingerea țintei de pregătire în materie de apărare până în 2030. Lucrările în curs ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant privind un Plan de acțiune vor sprijini eforturile noastre colective. Ar trebui să oferim orientări în perspectiva acestui demers”, a punctat acesta.

Antonio Costa a propus ca discuția șefilor de stat sau de guvern să fie structurată în jurul mai multor subiecte cheie:

accelerarea dezvoltării comune a capacităților, prin valorificarea deciziilor anterioare și a modelului „lead nation”;

sprijinirea statelor membre de pe flancul estic, expuse unor amenințări crescute, prin instrumentele și programele existente;

consolidarea guvernanței, prin asigurarea unei supravegheri politice și a unei coordonări eficiente, monitorizarea lacunelor în capacități și măsurarea progresului, inclusiv prin întărirea rolului miniștrilor apărării în cadrul Consiliului.

„Securitatea noastră depinde de securitatea Ucrainei. La Copenhaga, vreau să discutăm modalități de a sprijini și mai eficient Ucraina și de a contribui la atingerea unei păci juste și durabile. UE și statele sale membre au fost în prima linie în acordarea unui sprijin economic, militar și politic esențial pentru Ucraina. Propun să ne concentrăm pe modul de a menține acest sprijin într-un mod stabil și previzibil”, a adăugat Antonio Costa.

În final, președintele Consiliului European a subliniat că procesul de aderare a Ucrainei la UE trebuie să rămână pe drumul cel bun. El a remarcat că, în ciuda războiului, eforturile de reformă ale Ucrainei au fost remarcabile și a subliniat necesitatea ca acest elan să se concretizeze în pași efectivi către aderare.

Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.

După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.