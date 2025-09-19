CONSILIUL EUROPEAN
Antonio Costa îi convoacă pe liderii UE la un summit informal pe 1 octombrie: Recentele încălcări ale spațiului aerian de către Rusia în Polonia și România sunt un semnal clar că trebuie să aprofundăm eforturile
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat vineri convocarea unui summit informal al celor 27 de lideri din Consiliul European pe 1 octombrie. Întâlnirea va fi găzduită de prim-ministrul danez Mette Frederiksen la Copenhaga și se va concentra pe două obiective principale: consolidarea pregătirii comune europene în materie de apărare și întărirea sprijinului pentru Ucraina.
„Recentele încălcări ale spațiului aerian de către Rusia în Polonia și România sunt un semnal clar că trebuie să accelerăm și să aprofundăm eforturile noastre. În întâlnirile anterioare, am convenit că Europa trebuie să facă mai mult – și trebuie să facem mai mult împreună – în domeniul apărării. Direcția este clară: construim o Europă capabilă să răspundă eficient, autonom și unit la amenințările de azi și de mâine. Ambiția pe care ne-am propus-o, de a crește semnificativ pregătirea comună europeană în materie de apărare până în 2030, reflectă acest angajament”, se arată în scrisoarea oficială.
Antonio Costa a afirmat că, în ultimele luni, UE a făcut progrese semnificative în consolidarea finanțării apărării, sprijinirea bazei industriale și angajarea în eforturi comune pentru dezvoltarea capacităților, cu accent pe interoperabilitate sporită și achiziții comune.
„Acest lucru se realizează în deplină concordanță cu NATO și se concentrează pe cele nouă domenii prioritare agreate la nivelul UE. Pe măsură ce investim mai mult, trebuie să investim și mai eficient și rațional, inclusiv prin instrumente comune, precum SAFE”, a adăugat Antonio Costa.
Președintele Consiliului European a subliniat că fiecare euro investit trebuie să consolideze securitatea și autonomia strategică comună. El a precizat că acest efort vizează, de asemenea, întărirea industriei europene de apărare, stimularea inovării, creșterea competitivității și crearea de locuri de muncă.
Totodată, Costa a subliniat necesitatea de a trage învățăminte din războiul din Ucraina, inclusiv prin consolidarea cooperării cu industria ucraineană de apărare și valorificarea experienței unice a Ucrainei.
„Acum este momentul să mergem mai departe. La Copenhaga, propun să ne concentrăm pe pași concreți în dezvoltarea capacităților, cu obiectivul de a construi o înțelegere comună asupra așteptărilor de la UE și statele membre pentru atingerea țintei de pregătire în materie de apărare până în 2030. Lucrările în curs ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant privind un Plan de acțiune vor sprijini eforturile noastre colective. Ar trebui să oferim orientări în perspectiva acestui demers”, a punctat acesta.
Antonio Costa a propus ca discuția șefilor de stat sau de guvern să fie structurată în jurul mai multor subiecte cheie:
- accelerarea dezvoltării comune a capacităților, prin valorificarea deciziilor anterioare și a modelului „lead nation”;
- sprijinirea statelor membre de pe flancul estic, expuse unor amenințări crescute, prin instrumentele și programele existente;
- consolidarea guvernanței, prin asigurarea unei supravegheri politice și a unei coordonări eficiente, monitorizarea lacunelor în capacități și măsurarea progresului, inclusiv prin întărirea rolului miniștrilor apărării în cadrul Consiliului.
„Securitatea noastră depinde de securitatea Ucrainei. La Copenhaga, vreau să discutăm modalități de a sprijini și mai eficient Ucraina și de a contribui la atingerea unei păci juste și durabile. UE și statele sale membre au fost în prima linie în acordarea unui sprijin economic, militar și politic esențial pentru Ucraina. Propun să ne concentrăm pe modul de a menține acest sprijin într-un mod stabil și previzibil”, a adăugat Antonio Costa.
În final, președintele Consiliului European a subliniat că procesul de aderare a Ucrainei la UE trebuie să rămână pe drumul cel bun. El a remarcat că, în ciuda războiului, eforturile de reformă ale Ucrainei au fost remarcabile și a subliniat necesitatea ca acest elan să se concretizeze în pași efectivi către aderare.
Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
CONSILIUL EUROPEAN
Antonio Costa, întâlnire cu Friedrich Merz în „turneul capitalelor”: Germania reprezintă un pilon fundamental al Uniunii noastre și al capacității noastre de a face față diferitelor provocări globale
Germania reprezintă un pilon fundamental al Uniunii noastre, al economiei noastre și al capacității noastre de a face față diferitelor provocări din această lume, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă desfășurată la Berlin alături de cancelarul german Friedrich Merz.
Președintele Consiliului European, aflat într-un turneu al capitalelor europene, s-a arătat încurajat de „noul dinamism al angajamentului în Europa”.
„Cred că acesta poate da Europei un nou impuls pentru principalele noastre priorități politice. Germania a jucat un rol esențial în eforturile noastre de a sprijini Ucraina. Angajamentul dumneavoastră recent de a finanța un pachet de echipamente militare și muniții în valoare de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina prin intermediul NATO este un alt exemplu elocvent al acestor eforturi concrete, care vor consolida securitatea Europei în ansamblu”, a evidențiat Costa.
El a reiterat că reziliența Europei este strâns legată de cea a Ucrainei, dând drept exemplu situația din Polonia, al cărei spațiu aerian a fost violat de drone rusești.
Președintele Consiliului European, aflat deja la jumătatea turneului său, a punctat că a devenit din ce în ce mai limpede că principalele priorități ale UE sunt securitatea și competitivitatea.
„Se lucrează în continuare la politici menite să stimuleze competitivitatea noastră, dar trebuie să continuăm să acordăm prioritate simplificării, reducerii sarcinilor administrative și de reglementare, scăderii prețurilor la energie, diversificării relațiilor noastre comerciale și mobilizării economiilor private pentru a debloca investițiile necesare în economia Uniunii Europene. La fel de importantă este și extinderea rețelei noastre de parteneri la nivel mondial și crearea de noi alianțe. Lumea se schimbă rapid, dar Uniunea Europeană rămâne un partener consecvent, fiabil și previzibil, care susține și promovează cu tărie o ordine multilaterală, bazată pe norme. Iar aceasta este o ofertă extrem de atractivă”, a continuat Costa.
El a reliefat importanța investițiilor în capacitățile de apărare „pentru a ne putea îndeplini pe deplin rolul de actor geopolitic”.
„În 2025 am înregistrat progrese istorice. Nu pot decât să salut pașii uriași făcuți de Germania. Și vom continua să facem acest lucru. Cele două reuniuni ale Consiliului European din octombrie vor fi cruciale pentru accelerarea acestor eforturi”, a conchis Antonio Costa.
CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Consiliului European, mesaj din Letonia: Trebuie să dezvoltăm Europa apărării, printr-o strategie comună
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a efectuat luni o vizită oficială în Letonia, unde a fost primit de prim-ministra Evika Silina. În cadrul declarațiilor comune de presă, Costa a subliniat importanța consolidării unității europene în fața provocărilor de securitate și a reiterat angajamentul Uniunii Europene pentru apărare și competitivitate.
„Este foarte important pentru mine să ascult părerile diferiților lideri înaintea acestui nou an politic, deoarece suntem o uniune de națiuni, o uniune bazată pe diversitate, iar toate părerile contează pentru a ne construi unitatea și poziția comună”, a spus președintele Consiliului European.
Oficialul european a menționat că securitatea și apărarea, alături de competitivitate, sunt prioritățile majore ale Uniunii în perioada urmtătoare: „Vă aflați în prima linie a frontierei noastre comune, a provocărilor noastre comune. Securitatea dumneavoastră este securitatea noastră comună. De aceea trebuie să dezvoltăm Europa apărării, printr-o strategie comună, investiții și resurse împărtășite”, a afirmat Costa.
Acesta a subliniat și legătura dintre apărare și dezvoltarea economică: investițiile în securitate înseamnă totodată cercetare, inovare și locuri de muncă. În acest context, Costa a pledat pentru adoptarea, în anul următor, a unui nou buget pe termen lung al Uniunii, care să reflecte ambițiile în domeniile cheie: competitivitate, securitate și apărare.
Vizita președintelui Consiliului European în Letonia face parte dintr-un tirneu regional în statele baltice, urmând ca acesta să continue discuțiile în Polonia.
CONSILIUL EUROPEAN
Antonio Costa continuă turneul în capitalele europene cu o oprire în Helsinki: Amenințarea rusă nu vizează doar Finlanda, ci toate țările europene. Trebuie să privim apărarea ca pe un efort comun
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, continuă turneul în capitalele europene cu o oprire în Helsinki, după ce prima săptămâna a cuprins și o călătorie într-o regiune din vestul Ucrainei pentru a transmite un mesaj puternic de sprijin pentru Kiev și a arăta că securitatea europeană și cea ucraineană sunt interconectate.
Aceste călătorii întreprinse de Costa au drept scop consolidarea unității europene și conectarea cetățenilor cu instituțiile UE, înainte de summitul Consiliului European programat pentru sfârșitul lunii octombrie.
„Avem două priorități clare: securitatea și competitivitatea, ambele interconectate, deoarece, fără securitate, nu putem avea o economie robustă, iar fără o economie robustă, este complicat să ne îmbunătățim securitatea comună”, a subliniat președintele Consiliului European după întâlnirea cu premierul finlandez Petteri Orpo.
Antonio Costa a amintit că săptămâna viitoare se vor fi împlinit 1300 de zile de când Rusia a declanșat războiul de agresiune împotriva Ucrainei, același număr de kilometri de graniță pe care Finlanda o împarte cu Rusia.
„Finlanda, prin istoria și geografia sa, este foarte conștientă de amenințarea reprezentată de Rusia. Iar amenințarea rusă nu vizează doar Finlanda, ci toate țările europene. Apărarea finlandeză este prima linie de apărare a noastră. Acesta este motivul pentru care trebuie să privim apărarea ca pe un efort comun, susținut de solidaritatea și interesul comun al tuturor țărilor europene de a ne apăra”, a evidențiat Costa.
Președintele Consiliului European a reliefat munca pe care europenii trebuie să o depună în anii care urmează, împreună, pentru a-și consolida apărarea.
„Nu este vorba despre a cheltui mai mult, dar și despre a cheltui mai inteligent. Pentru a cheltui mai inteligent, trebuie să cheltuim în comun – nu doar prin achiziții comune, dar și prin sprijinirea investițiilor comune în apărarea noastră colectivă. Atunci când vine vorba despre cadrul financiar multianual, apărarea trebuie să reprezinte una dintre priorități”, a mai spus Antonio Costa.
El a arătat că securitatea la frontiere nu se rezumă doar la apărare, ci cuprinde și conceptul de gestionare a frontierei.
„Nu putem omite impactul geopolitic al acestei noi situații geopolitice din zona regiunilor de graniță. Coeziunea nu este doar despre PIB-ul unei țări, ci despre realitățile concrete din diferite regiuni din Europa. Suntem o Europă a națiunilor, dar și o Europă a regiunilor și trebuie să ne sprijinim”, a adăugat Costa.
Referindu-se la cea de-a doua prioritate, competitivitatea, președintele Consiliului European a făcut apel la eforturi suplimentare pentru a „elimina toate barierele din cadrul pieței unice, pentru a dezvolta o adevărată uniune a piețelor de capital și, bineînțeles, pentru a investi în tehnologiile viitorului – tehnologiile prezentului. Așa cum a explicat foarte bine Mario Draghi în raportul său, este esențial să folosim schimbările climatice și apărarea ca doi factori principali ai competitivității noastre. Pentru că, atunci când investim în apărare, investim și în cercetare, inovare și noi tehnologi”, a conchis președintele Consiliului European.
Antonio Costa a pornit într-un turneu al capitalelor europene, prima săptămână încheind-o la București.
Ce de-a doua săptămână a debutat cu o oprire la Helsinki, urmând ca, tot astăzi, președintele Consiliului European să aibă întâlniri și cu premierul suedez Ulf Kristersson, în Stockholm, și cu premierul Estoniei, Kristen Michal, în Tallinn.
Mâine, Costa va merge în Riga, Vilnius și Varșovia, unde se va întâlni cu premierul leton, Evika Siliņa, cu președintele lituanian Gitanas Nausėda și cu prim-ministrul polonez Donald Tusk.
Pe 10 septembrie, Antonio Costa este așteptat la Budapesta de premierul Viktor Orban și la Berlin de cancelarul Friedrich Merz.
Săptămâna se va încheia cu întrevedere cu premierul slovac Robert Fico, în Bratislava.
