Antonio Costa, la New Economy Forum: Când aliații ne oferă mai puțină încredere și adversarii cresc amenințările, trebuie să fim capabili să ne apărăm singuri

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat la New Economy Forum că, în pofida dificultăților și dezamăgirilor inevitabile, obiectivul comun al statelor membre rămâne acela de a consolida în continuare Uniunea Europeană.

„Am spus ieri, în contextul victoriei pro-europene din Moldova: în ciuda tuturor problemelor și dezamăgirilor care apar, nu trebuie să pierdem din vedere că obiectivul nostru comun este să continuăm să consolidăm uniunea noastră. Desigur, toți vrem mai mult. Dar frustrarea este, de multe ori, o formă de ambiție și o sursă de inspirație pe care Europa ne-o oferă. Împreună vrem mai mult. Dar, în spatele progreselor, apar dificultăți care ne arată că încă nu am atins toate obiectivele. Această constantă tensiune între utopie și realitatea dificilă este ceea ce trebuie să gestionăm”, a declarat Antonio Costa.

Președintele Consiliului European a subliniat că este esențial să ne adresăm două întrebări fundamentale: putem oare realiza mai mult separat, renunțând la piața unică, la libera circulație sau la moneda euro? Am fi mai eficienți fără un model social european comun, fără capacitatea de negociere unită în fața Statelor Unite sau a Chinei, ori fără sprijinul reciproc în gestionarea situației din Ucraina? Am putea avea o voce mai puternică în fața atrocităților din Gaza, acționând fiecare de unul singur? Răspunsul său a fost tranșant: nu, acest lucru nu este posibil.

„A doua întrebare majoră este cum putem consolida proiectul european. Nu este suficient să protejăm ceea ce am obținut. Europa trebuie să avanseze, să se transforme, să îndrăznească să meargă mai departe, să își mobilizeze resursele pentru a recupera competitivitatea economiilor europene, să întărească securitatea și să se afirme într-o lume multipolară”, a adăugat Antonio Costa.

În continuarea discursului său, președintele Consiliului European a evidențiat că Uniunea are nevoie să se sprijine pe trei principii fundamentale: unitate, solidaritate și imaginație: „Unitate, pentru că doar împreună putem fi puternici într-o lume a gigantilor. Solidaritate, pentru că nu putem lăsa pe nimeni în urmă. Iar imaginație, pentru că viitorul trebuie să fie construit cu viziune și curaj”, a spus el.

Referindu-se la Spania, Antonio Costa a subliniat că Europa are nevoie de ea nu doar ca parte a Uniunii, ci ca forță care construiește zi de zi proiectul european, prin dinamism, energie, ambiție și diversitate, fiind în același timp motor economic, lider al creșterii zonei euro și model de avangardă în materie de drepturi, libertate și egalitate.

„Spania a oferit idei care au transformat Europa: conceptul european al beneficiului comun, politica de coeziune care unește teritoriile și reduce inegalitățile, programul Erasmus care a îmbunătățit viața generațiilor tinere, și convingerea că Europa trebuie să privească mereu către America Latină, Africa și întreaga zonă mediteraneană. Lumea se schimbă rapid – climă, tehnologie, geopolitică. Dar nu putem fi paralizați sau copleșiți de aceste transformări. Avem în mâinile noastre un instrument unic în istorie: Uniunea Europeană. Trebuie să acționăm, și trebuie să o facem acum. Uniunea Europeană are ca ADN cooperarea, dialogul și multilateralismul, iar printre principiile sale se numără democrația, egalitatea și drepturile fundamentale ale oamenilor”, a punctat acesta.

În încheiere, Antonio Costa a subliniat că Uniunea Europeană nu va renunța la valorile sale fundamentale. El a arătat că Uniunea trebuie să rămână un aliat esențial pe scena globală, promovând multilateralismul, o ordine mondială bazată pe reguli și un sistem comercial echitabil și previzibil. În acest sens, el a precizat că vor fi consolidate relațiile comerciale cu parteneri precum Mercosur, Mexic, India și multe alte state, dar și legăturile cu organizații regionale precum Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibe sau Uniunea Africană, alături de care sunt prevăzute noi parteneriate în luna noiembrie.

Totodată, Costa a evidențiat angajamentul Uniunii de a continua să fie cel mai mare donator de ajutor pentru dezvoltare și principalul susținător al ONU în eforturile de combatere a crizei climatice, a inegalităților și a provocărilor aduse de revoluția tehnologică.

„Nu suntem nici americani, nici ruși, nici chinezi. Suntem europeni, și ne mândrim cu asta. Dar a fi european presupune și provocări speciale, pentru că a fi european înseamnă diversitate. Modul în care privim lumea reflectă acest principiu. În diversitatea noastră culturală, în modelul social, în libertate, toleranță și democrație, trebuie să ne apărăm valorile chiar și în fața pericolelor emergente. Când aliații ne oferă mai puțină încredere și adversarii cresc amenințările, trebuie să fim capabili să ne apărăm singuri. Dacă vrem să fim liberi și autonomi, nu putem depinde militar de alte puteri. Dacă vrem să fim influenți, de exemplu în Orientul Mijlociu, nu este suficient să emitem declarații – trebuie să avem puterea economică și capacitatea de acțiune”, a punctat președintele Consiliului European.