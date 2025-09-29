CONSILIUL EUROPEAN
Antonio Costa, la New Economy Forum: Când aliații ne oferă mai puțină încredere și adversarii cresc amenințările, trebuie să fim capabili să ne apărăm singuri
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat la New Economy Forum că, în pofida dificultăților și dezamăgirilor inevitabile, obiectivul comun al statelor membre rămâne acela de a consolida în continuare Uniunea Europeană.
„Am spus ieri, în contextul victoriei pro-europene din Moldova: în ciuda tuturor problemelor și dezamăgirilor care apar, nu trebuie să pierdem din vedere că obiectivul nostru comun este să continuăm să consolidăm uniunea noastră. Desigur, toți vrem mai mult. Dar frustrarea este, de multe ori, o formă de ambiție și o sursă de inspirație pe care Europa ne-o oferă. Împreună vrem mai mult. Dar, în spatele progreselor, apar dificultăți care ne arată că încă nu am atins toate obiectivele. Această constantă tensiune între utopie și realitatea dificilă este ceea ce trebuie să gestionăm”, a declarat Antonio Costa.
Președintele Consiliului European a subliniat că este esențial să ne adresăm două întrebări fundamentale: putem oare realiza mai mult separat, renunțând la piața unică, la libera circulație sau la moneda euro? Am fi mai eficienți fără un model social european comun, fără capacitatea de negociere unită în fața Statelor Unite sau a Chinei, ori fără sprijinul reciproc în gestionarea situației din Ucraina? Am putea avea o voce mai puternică în fața atrocităților din Gaza, acționând fiecare de unul singur? Răspunsul său a fost tranșant: nu, acest lucru nu este posibil.
„A doua întrebare majoră este cum putem consolida proiectul european. Nu este suficient să protejăm ceea ce am obținut. Europa trebuie să avanseze, să se transforme, să îndrăznească să meargă mai departe, să își mobilizeze resursele pentru a recupera competitivitatea economiilor europene, să întărească securitatea și să se afirme într-o lume multipolară”, a adăugat Antonio Costa.
În continuarea discursului său, președintele Consiliului European a evidențiat că Uniunea are nevoie să se sprijine pe trei principii fundamentale: unitate, solidaritate și imaginație: „Unitate, pentru că doar împreună putem fi puternici într-o lume a gigantilor. Solidaritate, pentru că nu putem lăsa pe nimeni în urmă. Iar imaginație, pentru că viitorul trebuie să fie construit cu viziune și curaj”, a spus el.
Referindu-se la Spania, Antonio Costa a subliniat că Europa are nevoie de ea nu doar ca parte a Uniunii, ci ca forță care construiește zi de zi proiectul european, prin dinamism, energie, ambiție și diversitate, fiind în același timp motor economic, lider al creșterii zonei euro și model de avangardă în materie de drepturi, libertate și egalitate.
„Spania a oferit idei care au transformat Europa: conceptul european al beneficiului comun, politica de coeziune care unește teritoriile și reduce inegalitățile, programul Erasmus care a îmbunătățit viața generațiilor tinere, și convingerea că Europa trebuie să privească mereu către America Latină, Africa și întreaga zonă mediteraneană. Lumea se schimbă rapid – climă, tehnologie, geopolitică. Dar nu putem fi paralizați sau copleșiți de aceste transformări. Avem în mâinile noastre un instrument unic în istorie: Uniunea Europeană. Trebuie să acționăm, și trebuie să o facem acum. Uniunea Europeană are ca ADN cooperarea, dialogul și multilateralismul, iar printre principiile sale se numără democrația, egalitatea și drepturile fundamentale ale oamenilor”, a punctat acesta.
În încheiere, Antonio Costa a subliniat că Uniunea Europeană nu va renunța la valorile sale fundamentale. El a arătat că Uniunea trebuie să rămână un aliat esențial pe scena globală, promovând multilateralismul, o ordine mondială bazată pe reguli și un sistem comercial echitabil și previzibil. În acest sens, el a precizat că vor fi consolidate relațiile comerciale cu parteneri precum Mercosur, Mexic, India și multe alte state, dar și legăturile cu organizații regionale precum Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibe sau Uniunea Africană, alături de care sunt prevăzute noi parteneriate în luna noiembrie.
Totodată, Costa a evidențiat angajamentul Uniunii de a continua să fie cel mai mare donator de ajutor pentru dezvoltare și principalul susținător al ONU în eforturile de combatere a crizei climatice, a inegalităților și a provocărilor aduse de revoluția tehnologică.
„Nu suntem nici americani, nici ruși, nici chinezi. Suntem europeni, și ne mândrim cu asta. Dar a fi european presupune și provocări speciale, pentru că a fi european înseamnă diversitate. Modul în care privim lumea reflectă acest principiu. În diversitatea noastră culturală, în modelul social, în libertate, toleranță și democrație, trebuie să ne apărăm valorile chiar și în fața pericolelor emergente. Când aliații ne oferă mai puțină încredere și adversarii cresc amenințările, trebuie să fim capabili să ne apărăm singuri. Dacă vrem să fim liberi și autonomi, nu putem depinde militar de alte puteri. Dacă vrem să fim influenți, de exemplu în Orientul Mijlociu, nu este suficient să emitem declarații – trebuie să avem puterea economică și capacitatea de acțiune”, a punctat președintele Consiliului European.
CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Consiliului European încearcă să ocolească veto-ul lui Viktor Orban privind aderarea Ucrainei la UE (Politico)
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, intensifică eforturile pentru a sprijini aderarea Ucrainei la UE, în ciuda opoziției Ungariei, înaintea summitului crucial de la Copenhaga de săptămâna aceasta, relatează Politico Europe.
Potrivit mai multor diplomați și oficiali care au cerut anonimatul, Costa discută cu capitalele europene pentru a simplifica procesul de aderare și a debloca impasul privind perspectivele de aderare ale Ucrainei și și Republicii Moldova.
Ofensiva diplomatică reprezintă o încercare de a îl ocoli pe premierul Ungariei, Viktor Orban, care și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca parcursul Ucrainei spre aderarea la Uniune. Regulile existente cer ca toate cele 27 de state membre UE să aprobe fiecare etapă a procesului de aderare.
Republica Moldova, care este și ea candidat oficial la aderarea la UE, este legată de Ucraina în procesul de aderare și nu poate avansa atâta timp cât impasul persistă.
Potrivit propunerii lui Costa, așa-numitele „clustere de negociere” — etape juridice-cheie pe drumul spre aderare — ar putea fi deschise cu acordul unei majorități calificate de statele UE, și nu prin consens unanim. Închiderea unui cluster ar necesita în continuare sprijinul tuturor capitalelor europene, dar standardul mai redus pentru deschiderea negocierilor le-ar permite Ucrainei și Moldovei să înceapă reformele necesare pentru a demonstra progresul către standardele UE în anumite domenii de politică. Astfel, cererile lor de aderare ar putea avansa chiar dacă unul sau două state se opun, potrivit unei persoane familiarizate cu planul.
Diplomații spun că Antonio Costa a făcut lobby direct pe lângă liderii UE în cadrul unui recent „tur al capitalelor”, unde s-a întâlnit cu mai mulți lideri europeni, precum și în cadrul discuțiilor bilaterale de la Adunarea Generală a ONU de săptămâna trecută, la New York.
Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a evidențiat, președintele Consiliului European, Antonio Costa, în Croația, la începutul lunii septembrie, într-o oprire din turneul său în capitalele europene.
Marta Kos, comisarul european pentru extindere, se va deplasa luni în Ucraina, în timp ce țara finalizează procesul de evaluare a legislației necesare pentru a-și putea continua candidatura.
„Toate clusterele au fost evaluate, într-un timp record. Ucraina și-a îndeplinit sarcinile. Ucraina este pregătită pentru următorul pas. Acum este rândul statelor membre să acorde undă verde. Nici Ucraina, nici Europa nu își permit ca impulsul reformelor din Ucraina să încetinească. Acum este momentul să accelerăm”, a declarat Kos pentru Politico.
Liderii Uniunii Europene se vor reuni miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga. Întâlnirea se va concentra pe două obiective principale: consolidarea pregătirii comune europene în domeniul apărării și întărirea sprijinului pentru Ucraina.
Amintim că Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în luna februarie a anului 2022, la câteva zile după ce Rusia a declanșat războiul.
În același an, Consiliul European a acordat Ucrainei statutul de țară candidată, urmând ca în decembrie 2023 liderii UE să decidă deschiderea negocierilor de aderare, demarate formal în iunie 2024.
COMISIA EUROPEANA
“Moldova, ai reușit din nou”, salută liderii UE victoria pro-europenilor la alegerile de peste Prut: “Ușa noastră este deschisă”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au salutat luni victoria detașată și convingătoare a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
“Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu ți-a putut clinti hotărârea. Ți-ai exprimat clar alegerea: Europa. Democrația. Libertatea. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul îți aparține“, a scris Ursula von der Leyen, pe X.
La rândul său, președintele Consiliului European Antonio Costa a apreciat că “poporul moldovean și-a exprimat voința, iar mesajul său este clar și răspicat”.
“În ciuda presiunilor și interferențelor din partea Rusiei, acesta a ales democrația, reformele și un viitor european. UE este alături de Moldova. La fiecare pas“, a adăugat Costa.
Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.
PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).
Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,19% din voturi și va dobândi 26 de mandate.
PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.
Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului.
Citiți și Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.
CONSILIUL DE SECURITATE
La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, Antonio Costa a făcut apel la Rusia să vină la masa negocierilor și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a făcut apel la Rusia, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei, să vină la masa negocierilor, să oprească crimele și distrugerile și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine.
„Ucraina luptă pentru însăși principiile Cartei Națiunilor Unite: suveranitatea, integritatea teritorială, respectul față de granițele recunoscute internațional și dreptul de a-și alege propriul destin. Nu putem rescrie istoria. Acest război a început printr-un atac nejustificat și ilegal al Rusiei”, a punctat Costa în discursul său.
Antonio Costa a subliniat că există o singură cauză a acestui război – refuzul Rusiei de a recunoaște dreptul Ucrainei de a-și decide propriul viitor – și a precizat că pacea în Ucraina nu este doar în interesul Kievului sau al Europei, ci reprezintă interesul comunității globale.
„Dacă acceptăm invazia Rusiei în Ucraina, nicio țară nu va mai fi vreodată în siguranță. Pacea trebuie să fie prioritatea principală a comunității internaționale. Uniunea Europeană va continua să lucreze pentru a pune capăt acestui război de agresiune și pentru a sprijini Ucraina în toate modurile posibile. Un armistițiu, la care Ucraina și-a exprimat deja acordul, este primul pas”, a adăugat președintele Consiliului European.
El a făcut apel la comunitatea internațională să se implice activ în eforturile de pace, cu respect deplin față de Carta Națiunilor Unite și a subliniat că Uniunea Europeană susține eforturile președintelui american Donald Trump pentru pace.
„Și mi-ar plăcea să văd China, de asemenea membru permanent al acestui Consiliu, contribuind la realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina. Pentru a pune capăt agresiunii, UE va continua să exercite presiuni asupra Rusiei prin sancțiuni. Pentru a asigura o pace durabilă, UE, în cadrul Coaliției celor Dispuși, este pregătită să contribuie cu garanții de securitate concrete pentru Ucraina”, a punctat Antonio Costa.
În încheiere, președintele Consiliului European a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei în parcursul său spre aderarea deplină la Uniunea Europeană va continua, pentru a răspunde aspirațiilor poporului său.
„Momentul pentru pace este acum. Și acum este timpul ca Rusia să pună capăt acestei agresiuni”, a concluzionat Antonio Costa.
Germania dă asigurări că niciun aliat NATO nu va fi lăsat singur în fața provocărilor rusești: Rusia vrea să ne testeze hotărârea. Trebuie să primească un răspuns clar și comun
Maia Sandu: Calea cea mai scurtă către pace, libertate și siguranță este calea europeană. Votul de ieri, un mandat puternic pentru aderarea R. Moldova la UE
Ambasadorul României la Chișinău: A câștigat dorința de prosperitate în pace și stabilitate și libertatea de a-ți alege propriul viitor
Antonio Costa, la New Economy Forum: Când aliații ne oferă mai puțină încredere și adversarii cresc amenințările, trebuie să fim capabili să ne apărăm singuri
Dan Motreanu salută victoria PAS în alegerile parlamentare din R. Moldova: Dovedește că românii de peste Prut nu cred minciunile Rusiei și că vor să facă parte din marea familie europeană
Nicușor Dan participă miercuri și joi la primul său summit al Comunității Politice Europene, la Copenhaga. Șeful statului va lua parte și la summitul informal al liderilor UE
Eurostat: 54 % din energia electrică produsă în UE provenea din surse regenerabile în al doilea trimestru al lui 2025. În iunie, s-a înregistrat o premieră: energia solară a fost principala sursă de energie electrică
Rusia se folosește de „flota sa fantomă” pentru a lansa drone către orașele europene, avertizează Volodimir Zelenski
Nicușor Dan salută “demnitatea, maturitatea și curajul basarabenilor” în fața unei presiuni fără precedent: România va continua să ajute Moldova în parcursul european
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu la telefon: Activitatea destabilizatoare a Rusiei a pierdut, “Moldova în Europa” a câștigat
