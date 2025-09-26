Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pledat pentru multilateralism, solidaritate și respectarea Cartei ONU la cea de-a 80-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite. În discursul său, a abordat criza umanitară din Gaza, agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și importanța parteneriatelor globale pentru un sistem internațional bazat pe reguli.

„Lumea se află în fața unei alegeri cruciale. Vrem o ordine internațională bazată pe reguli, care să susțină multilateralismul și Carta ONU? Sau o lume haotică, bazată pe unilateralism, violență și destabilizare?”, a spus Costa în deschiderea intervenției.

Gaza: „Suferință de neimaginat” și apel la soluția celor două state

Antonio Costa a descris situația din Fâșia Gaza drept „o catastrofă umanitară care șochează conștiința lumii”, condamnând folosirea înfometării ca armă de război: „Folosirea înfometării ca armă de război este imorală. Este ceva ce sfidează orice cuvinte.”

El a subliniat că Uniunea Europeană condamnă atacurile teroriste ale Hamas, sprijină dreptul Israelului la securitate și cere eliberarea imediată a tuturor ostaticilor. În același timp, a accentuat că și poporul palestinian are dreptul la securitate și la un stat viabil.

„O soluție negociată cu două state este singura cale către pace. Securitate pentru ambele popoare. Demnitate pentru ambele popoare”, a afirmat liderul european, reamintind că UE este cel mai mare furnizor de ajutor umanitar pentru palestinieni.

Ucraina: „Dacă acceptăm invazia Rusiei, nicio țară nu va mai fi în siguranță”

Referindu-se la războiul din Ucraina, Costa a catalogat agresiunea Rusiei drept „o încălcare clară a Cartei ONU, a suveranității și a integrității teritoriale”.

„Dacă acceptăm invazia Rusiei în Ucraina, nicio țară nu va mai fi în siguranță”, a avertizat președintele Consiliului European, subliniind că „securitatea noastră colectivă este strâns legată de reziliența Ucrainei”.

El a reamintit că războiul, ajuns la peste trei ani de la începutul invaziei, „a luat vieți nevinovate, a distrus orașe și a alimentat insecuritatea globală”, existând „o singură cauză a acestui război – refuzul Rusiei de a accepta dreptul Ucrainei de a-și decide propriul destin”, a adăugat Costa.

Astfel, el a reafirmat sprijinul ferm al blocului european pentru Kiev: „În lupta lor pentru o pace justă și durabilă. În eforturile de a aduce Rusia la masa negocierilor. În reconstrucția viitoare. În oferirea de garanții de securitate pentru a preveni atacuri ulterioare. În drumul lor către aderarea deplină la Uniunea Europeană”, a subliniat liderul european.

Multilateralism și parteneriate globale: „Puteți conta pe Uniunea Europeană”

Costa a pledat pentru întărirea ordinii internaționale bazate pe reguli și pentru reformarea ONU, subliniind rolul Uniunii Europene ca actor global responsabil.

„Uniunea Europeană știe unde se află. Suntem un proiect al păcii, al reconcilierii, al justiției sociale. Suntem – și vom rămâne – un apărător ferm al multilateralismului”, a spus el.

El a amintit angajamentele UE pentru combaterea schimbărilor climatice, reglementarea responsabilă a tehnologiilor digitale și susținerea dezvoltării durabile prin investiții de 300 de miliarde de euro până în 2027 prin programul Global Gateway. În același timp, a subliniat rolul Uniunii ca principal donator mondial în domeniul dezvoltării și sănătății: „Uniunea Europeană și statele sale membre reprezintă 42% din ajutorul global pentru dezvoltare. Suntem cei mai mari contributori la OMS, UNICEF și PNUD.”

„Într-o lume multipolară și fragmentată, construim o rețea globală puternică de parteneriate – cu Africa, America Latină și Caraibe, cu Statele Unite și Canada, cu lumea arabă, Asia și Pacificul, dar și cu vecinii noștri europeni”, a afirmat Costa.

El a reafirmat sprijinul UE pentru reformele propuse de secretarul general ONU, António Guterres, și pentru inițiative precum UN80 și Pactul pentru Viitor.

„Într-un moment în care cooperarea internațională este pusă la încercare, valoarea parteneriatelor de încredere nu a fost niciodată mai mare. Uniunea Europeană este un partener de încredere și previzibil, și rămâne ferm alături de Națiunile Unite (…) Contați pe noi să apărăm pacea. Multilateralismul. Dreptatea. Demnitatea umană. Sustenabilitatea”, a concluzionat Antonio Costa.