U.E.
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pledat pentru multilateralism, solidaritate și respectarea Cartei ONU la cea de-a 80-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite. În discursul său, a abordat criza umanitară din Gaza, agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și importanța parteneriatelor globale pentru un sistem internațional bazat pe reguli.
„Lumea se află în fața unei alegeri cruciale. Vrem o ordine internațională bazată pe reguli, care să susțină multilateralismul și Carta ONU? Sau o lume haotică, bazată pe unilateralism, violență și destabilizare?”, a spus Costa în deschiderea intervenției.
The world faces a crucial choice: Do we want a rules-based international order, based on multilateralism and the UN Charter?
Or a chaotic world based on unilateralism, violence, and disruption?
The EU knows where it stands. #UNGA80 ↓ https://t.co/NGZw7UumFr
— António Costa (@eucopresident) September 25, 2025
Gaza: „Suferință de neimaginat” și apel la soluția celor două state
Antonio Costa a descris situația din Fâșia Gaza drept „o catastrofă umanitară care șochează conștiința lumii”, condamnând folosirea înfometării ca armă de război: „Folosirea înfometării ca armă de război este imorală. Este ceva ce sfidează orice cuvinte.”
El a subliniat că Uniunea Europeană condamnă atacurile teroriste ale Hamas, sprijină dreptul Israelului la securitate și cere eliberarea imediată a tuturor ostaticilor. În același timp, a accentuat că și poporul palestinian are dreptul la securitate și la un stat viabil.
„O soluție negociată cu două state este singura cale către pace. Securitate pentru ambele popoare. Demnitate pentru ambele popoare”, a afirmat liderul european, reamintind că UE este cel mai mare furnizor de ajutor umanitar pentru palestinieni.
Ucraina: „Dacă acceptăm invazia Rusiei, nicio țară nu va mai fi în siguranță”
Referindu-se la războiul din Ucraina, Costa a catalogat agresiunea Rusiei drept „o încălcare clară a Cartei ONU, a suveranității și a integrității teritoriale”.
„Dacă acceptăm invazia Rusiei în Ucraina, nicio țară nu va mai fi în siguranță”, a avertizat președintele Consiliului European, subliniind că „securitatea noastră colectivă este strâns legată de reziliența Ucrainei”.
El a reamintit că războiul, ajuns la peste trei ani de la începutul invaziei, „a luat vieți nevinovate, a distrus orașe și a alimentat insecuritatea globală”, existând „o singură cauză a acestui război – refuzul Rusiei de a accepta dreptul Ucrainei de a-și decide propriul destin”, a adăugat Costa.
Astfel, el a reafirmat sprijinul ferm al blocului european pentru Kiev: „În lupta lor pentru o pace justă și durabilă. În eforturile de a aduce Rusia la masa negocierilor. În reconstrucția viitoare. În oferirea de garanții de securitate pentru a preveni atacuri ulterioare. În drumul lor către aderarea deplină la Uniunea Europeană”, a subliniat liderul european.
Multilateralism și parteneriate globale: „Puteți conta pe Uniunea Europeană”
Costa a pledat pentru întărirea ordinii internaționale bazate pe reguli și pentru reformarea ONU, subliniind rolul Uniunii Europene ca actor global responsabil.
„Uniunea Europeană știe unde se află. Suntem un proiect al păcii, al reconcilierii, al justiției sociale. Suntem – și vom rămâne – un apărător ferm al multilateralismului”, a spus el.
El a amintit angajamentele UE pentru combaterea schimbărilor climatice, reglementarea responsabilă a tehnologiilor digitale și susținerea dezvoltării durabile prin investiții de 300 de miliarde de euro până în 2027 prin programul Global Gateway. În același timp, a subliniat rolul Uniunii ca principal donator mondial în domeniul dezvoltării și sănătății: „Uniunea Europeană și statele sale membre reprezintă 42% din ajutorul global pentru dezvoltare. Suntem cei mai mari contributori la OMS, UNICEF și PNUD.”
„Într-o lume multipolară și fragmentată, construim o rețea globală puternică de parteneriate – cu Africa, America Latină și Caraibe, cu Statele Unite și Canada, cu lumea arabă, Asia și Pacificul, dar și cu vecinii noștri europeni”, a afirmat Costa.
El a reafirmat sprijinul UE pentru reformele propuse de secretarul general ONU, António Guterres, și pentru inițiative precum UN80 și Pactul pentru Viitor.
„Într-un moment în care cooperarea internațională este pusă la încercare, valoarea parteneriatelor de încredere nu a fost niciodată mai mare. Uniunea Europeană este un partener de încredere și previzibil, și rămâne ferm alături de Națiunile Unite (…) Contați pe noi să apărăm pacea. Multilateralismul. Dreptatea. Demnitatea umană. Sustenabilitatea”, a concluzionat Antonio Costa.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Siegfried Mureșan: „De votul cetățenilor Republicii Moldova depinde și cât de sigure vor fi România și Uniunea Europeană în viitor”
Deputatul european Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a transmis vineri un mesaj, remis caleaeuropeană.ro, cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate duminică, subliniind importanța lor nu doar pentru parcursul european al țării, ci și pentru securitatea regională.
„Alegerile de duminică din Republica Moldova sunt esențiale pentru parcursul european al țării, dar și pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni”, a afirmat Mureșan.
Oficialul european a reamintit că, în doar câțiva ani, Republica Moldova a obținut statutul de stat candidat la Uniunea Europeană, a început negocierile de aderare și a finalizat procesul de screening, o etapă importantă pe drumul integrării.
El a evidențiat și faptul că actuala guvernare pro-europeană a reușit să mențină stabilitatea la granițele UE, în pofida presiunilor venite din partea Rusiei prin șantajul energetic și încercările de destabilizare.
„Pentru ca Republica Moldova să continue să avanseze pe calea integrării europene și să asigure stabilitatea regională, este esențial să avem un guvern pro-european la Chișinău și după alegerile de duminică. Rusia știe foarte bine acest lucru”, a adăugat europarlamentarul.
În opinia sa, scrutinul reprezintă „o alegere între o Moldovă prosperă, independentă, în interiorul Uniunii Europene, sau o Moldovă vulnerabilă, în sfera de influență a Rusiei”.
Totodată, Mureșan a făcut apel la cetățenii Republicii Moldova, atât din țară, cât și din diaspora, să se prezinte la urne. „O prezență mare la urne, inclusiv din partea diasporei, va dejuca planul Rusiei de a influența aceste alegeri”, a transmis acesta.
„Putem fi cu toții în siguranță doar dacă și Republica Moldova este sigură, stabilă și integrată în UE. Nu vom putea fi pe deplin în siguranță cu o Rusie influentă la granițele noastre”, a concluzionat europarlamentarul.
SUA
Premierul polonez avertizează împotriva „iluziilor” provocate de schimbarea de discurs a lui Donald Trump față de Ucraina
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi împotriva oricăror „iluzii” cu privire la poziția lui Donald Trump față de Ucraina, după ce președintele SUA a afirmat – într-o schimbare bruscă de discurs – că el crede că Kievul și-ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, potrivit Reuters, citat de Agerpres.
Comentariile lui Donald Trump de marți au produs pe de o parte ușurare, dar pe de altă parte suspiciuni că liderul de la Casa Albă este gata să lase Europa mai mult pe cont propriu în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei împotriva invaziei ruse.
„Președintele Trump a declarat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, ar putea să-și recupereze întregul teritoriu. În spatele acestui optimism surprinzător se ascunde promisiunea unei implicări reduse a Statelor Unite și a unui transfer al responsabilității către Europa pentru încheierea războiului. Mai bine adevărul decât iluzii”, a scris Tusk joi pe platforma de socializare X.
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a calificat miercuri drept „grozave” remarcile lui Donald Trump.
Nawrocki și Tusk sunt de acord asupra necesității de a ajuta Ucraina să contracareze invazia rusă. Dar Nawrocki acordă prioritate relațiilor cu Casa Albă și consideră că UE nu ar trebui să se implice în domeniul apărării, în timp ce Donald Tusk consideră că blocul comunitar ar trebui să joace un rol alături de NATO și SUA, notează Reuters.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a manifestat satisfacția față de schimbarea radicală de poziție a președintelui american Donald Trump după o discuție avută marți cu acesta la New York.
Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere privind războiul din Ucraina.
Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, Trump a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.” El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.
INTERNAȚIONAL
Ministrul german al apărării avertizează cu privire la amenințarea tot mai mare reprezentată de Rusia în spațiu și cere dezvoltarea capabilităților ofensive
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat joi asupra amenințării tot mai mari generate de operațiunile spațiale ale Rusiei, subliniind îngrijorarea provocată de doi sateliți ruși care urmăresc sateliții Intelsat utilizați de forțele germane și de alții, potrivit The Guardian.
„Rusia și China și-au extins rapid, în ultimii ani, capacitățile de război în spațiu pot perturba operațiunile cu sateliți, pot orbi sateliții, îi pot manipula sau distruge cinetic”, a declarat el într-o conferință despre spațiu, la Berlin.
Pistorius a subliniat necesitatea unor discuții privind dezvoltarea capabilităților ofensive în spațiu, ca măsură de descurajare, menționând utilizarea de către Rusia a doi dintre sateliții săi Luch Olymp pentru a urmări sateliții Intelsat.
Amintim că frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Trump anunță noi tarife vamale: 100% pe medicamentele de marcă importate și taxe suplimentare pentru camioane și mobilă
Donald Trump a semnat decretul pentru trecerea TikTok sub control american
Trump l-a primit pe Erdogan la Casa Albă după șase ani, cerându-i să stopeze importul de petrol rusesc. SUA ar putea permite Turciei să cumpere avioane F-35
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Siegfried Mureșan: „De votul cetățenilor Republicii Moldova depinde și cât de sigure vor fi România și Uniunea Europeană în viitor”
Industria farmaceutică din Europa trebuie să facă față competiției globale cu Statele Unite și cu țările asiatice, atenționează Alexandru Rafila
Nicușor Dan apreciază că “Rusia nu este capabilă să atace NATO”, dar avertizează asupra războiului hibrid împotriva Occidentului unde “România este cu un pas în spatele Rusiei”
Nicușor Dan afirmă că anularea alegerilor din 2024, o decizie “neobișnuită” și “foarte curajoasă”: Georgescu nu a fost un “călăreț singuratic”, ci a avut în spate o “rețea cu români cu bani”; A fost influența unui actor statal
Premierul polonez avertizează împotriva „iluziilor” provocate de schimbarea de discurs a lui Donald Trump față de Ucraina
Ministrul german al apărării avertizează cu privire la amenințarea tot mai mare reprezentată de Rusia în spațiu și cere dezvoltarea capabilităților ofensive
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
Trending
- U.E.1 week ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL7 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”
- SĂNĂTATE1 week ago
OncoRCP, o nouă platformă pentru sprijinirea pacientului oncologic, dezvoltată cu implicarea mediului academic: Este esențial ca pacientul să devină ”partener în propriul proces de vindecare”
- ROMÂNIA1 week ago
Oficial: Călin Georgescu, trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale