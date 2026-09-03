Antonio Costa mulțumește României pentru sprijinul ferm acordat R. Moldova pe calea integrării europene: Extinderea face Europa mai puternică

REPUBLICA MOLDOVAU.E.CONSILIUL EUROPEAN
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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Președintele Consiliului European, Antonio Costa, mulțumește României pentru sprijinul ferm acordat Republicii Moldova și parcursului său european. 

„De asemenea, sunt recunoscător pentru sprijinul ferm al României pentru Republica Moldova și pentru calea sa către integrarea europeană”, a transmis înaltul oficial european în cadrul declarațiilor făcute la Palatul Cotroceni.

Potrivit acestuia, fiecare extindere a făcut Europa mai puternică din punct de vedere politic și economic: „Este una dintre cele mai importante investiții geopolitice ale Europei. Este o investiție în securitatea, stabilitatea și prosperitatea noastră.”

„Ce s-a aplicat extinderilor în trecut se aplică și Balcanilor de Vest, Ucrainei și, bineînțeles, Moldovei. Toate reprezintă oportunități importante pentru viitorul Uniunii noastre. Și trebuie să menținem impulsul real înregistrat în procesul de aderare, un proces bazat pe merite, înregistrat anul acesta, în care au fost atinse etape foarte importante”, a mai explicat președintele Consiliului European.

Vizita la București face parte din turneul european al președintelui Consiliului European, António Costa, în capitalele statelor membre ale Uniunii Europene. Turneul are loc la începutul noului sezon politic european și este dedicat consultărilor cu liderii statelor membre privind principalele priorități și provocări aflate pe agenda UE.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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