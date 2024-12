Antonio Costa organizează primul summit al liderilor europeni. Situația din Ucraina, extinderea UE și relația transatlantică, subiecte pe agendă

Uniunea Europeană va crește presiunea asupra economiei rusești și „va slăbi și mai mult capacitatea Rusiei de a purta războaie”, a subliniat noul președinte al Consiliului European, António Costa, în cadrul unei conferințe comune de presă cu președintele Ucrainei, la Kiev. Acesta a anunțat că UE pregătește cel de-al 15-lea pachet de sancţiuni „împotriva regimului Putin”.

În prima zi a mandatului său, António Costa, împreună cu șefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas și comisarul european pentru extindere, Marta Kos, au sosit la Kiev pentru o vizită simbolică de sprijin pentru Ucraina.

„Prezența noastră aici astăzi demonstrează sprijinul neclintit al Uniunii Europene față de poporul ucrainean și lupta sa curajoasă pentru o pace justă și durabilă. Pacea trebuie să prevaleze și invazia Rusiei trebuie înfrântă”, a precizat Costa, potrivit unui comunicat de presă.

El a subliniat că suveranitatea Ucrainei, integritatea teritoriului său și propriile frontiere trebuie respectate, avertizând că „recompensarea agresorului ar fi o amenințare la adresa întregii comunități internaționale”.

„Trebuie să fie clar că utilizarea amenințărilor nucleare este inacceptabilă. Acest lucru nu poate fi niciodată pus la îndoială. Atacurile nesăbuite și deliberate ale Rusiei împotriva infrastructurii civile și a sistemelor energetice ucrainene sunt inumane. De fapt, astfel de acțiuni vizează oameni, copii, familii, privându-i de electricitate, căldură, apă”, a adăugat președintele Consiliului European.

We stand with Ukraine 🇺🇦, as long as necessary, and whatever it takes.

Dear @ZelenskyyUa, we will do our utmost to see you in the EU 🇪🇺 as a free European nation as soon as possible.

Looking forward to welcoming you at the December European Council in Brussels. #EUCO pic.twitter.com/uxI5bEOK6s

— António Costa (@eucopresident) December 1, 2024