Antonio Costa pledează pentru consolidarea cooperării dintre UE și Mexic: „Națiunile trebuie să aleagă cooperarea în detrimentul rupturii și izolării”

Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pledat pentru consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Mexic și pentru apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli, într-un discurs susținut în Senatul mexican înaintea summitului UE-Mexic și a semnării Acordului Global Modernizat dintre cele două părți.

„Ne confruntăm cu o schimbare de epocă: transformările tehnologice, urgența climatică și tensiunile geopolitice schimbă lumea în mod profund. Deosebit de îngrijorător este faptul că ordinea multilaterală bazată pe reguli, care a apărut după cel de-al Doilea Război Mondial, este pusă sub semnul întrebării. Și nu este deloc surprinzător că mulți prevăd o revenire la legea junglei”, a declarat acesta.

Antonio Costa a avertizat că actualul context internațional este marcat de incertitudine și schimbări profunde, subliniind că istoria „urmează rareori o linie dreaptă” și că noile dinamici globale pot schimba rapid direcția evenimentelor.

Liderul european și-a exprimat speranța că statele vor alege cooperarea în locul izolării și vor opta pentru dialog, stabilitate și respectarea dreptului internațional.

„Aceasta este, desigur, voința fără echivoc a Uniunii Europene și strategia pe care o implementăm, promovând acorduri și aprofundând alianțele cu toți partenerii noștri — de exemplu cu India, Australia, Mercosur, Indonezia, Chile, Africa de Sud, Thailanda și, bineînțeles, cu Mexicul. Uniunea Europeană are nevoie de Mexic. Lumea are nevoie de Mexic”, a adăugat Costa.

De asemenea, Costa a descris Acordul Global dintre UE și Mexic, semnat în anul 2000, drept „o poveste de succes”, subliniind impactul economic major pe care acesta l-a avut asupra relațiilor bilaterale. Potrivit lui Costa, acordul a contribuit până în prezent la crearea a 5,5 milioane de locuri de muncă în Mexic, a generat schimburi comerciale de 82 de miliarde de euro în domeniul bunurilor și peste 25 de miliarde de euro în sectorul serviciilor.

„UE este al doilea cel mai mare investitor în Mexic: 209 miliarde de euro investiții acumulate. Și reprezintă a doua cea mai mare piață de export pentru produsele mexicane. Mexicul este, de asemenea, al doilea cel mai mare partener comercial al Uniunii Europene în America Latină și primul în ceea ce privește comerțul pe cap de locuitor. Cifrele vorbesc de la sine, însă trebuie să fim și mai ambițioși. De aceea mâine vom semna Acordul Global modernizat. Acordul va elimina și mai multe tarife vamale, ceea ce va stimula comerțul și investițiile și va crea oportunități importante pentru companiile mexicane de a exporta și investi în Uniunea Europeană”, a detaliat Antonio Costa.

Referindu-se la noul Acord Global modernizat dintre UE și Mexic, Costa a afirmat că acesta depășește dimensiunea strict comercială și reprezintă „un nou pod între Europa și Mexic”, mai bine adaptat provocărilor secolului XXI. Potrivit acestuia, acordul reflectă un angajament comun pentru comerț echitabil, prosperitate și sustenabilitate și va contribui la aprofundarea dialogului politic și a cooperării în domenii-cheie precum securitatea, migrația, clima și mediul, tranziția verde și digitală, inovarea și drepturile omului.

„Astăzi, mai mult ca oricând, Uniunea Europeană și Mexicul, împreună cu alte națiuni prietene, trebuie să vorbească pe o singură voce. Nu pentru a crea noi ecouri, ci pentru a reconstrui o conversație comună. Pentru că putem și trebuie să continuăm să cooperăm”, a conchis președintele Consiliului European.

PSD, PNL, USR și UDMR s-au angajat să adopte noua lege a salarizării, o etapă esențială din PNRR. Acordul, mediat de Administrația Prezidențială
UE ar putea avea o nouă resursă proprie pentru bugetul european. Comisia Europeană evaluează propunerea lui Victor Negrescu privind taxarea marilor platforme de jocuri de noroc și pariuri online
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

