Antonio Costa pledează pentru finalizarea pieței unice și integrarea telecomunicațiilor, energiei și piețelor de capital: „Doar o economie mai competitivă ne poate susține prosperitatea”

Uniunea Europeană trebuie să finalizeze piața unică și să integreze sectoare precum telecomunicațiile, energia și piețele de capital, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, la Forumul Grupului BEI 2026, subliniind că este nevoie de o Uniune a Economiilor și Investițiilor capabilă să transforme economiile europenilor în investiții europene.

„Doar o economie mai competitivă și mai rezilientă ne poate susține prosperitatea, poate crea locuri de muncă de calitate și poate asigura accesibilitatea pentru cetățeni. În centrul acestui efort se află bijuteria coroanei noastre: piața unică. Așa cum am trecut de la piața comună la piața unică, trebuie acum să ducem acest parcurs mai departe prin crearea unei „Piețe Unice pentru o Europă Unică”. Vom acționa cu determinare pentru a realiza până la sfârșitul anului 2027 Uniunea Economiilor și Investițiilor propusă de Comisie. Anul 2028 va fi anul în care vom finaliza ceea ce a rămas neîncheiat din 1992”, a declarat Antonio Costa.

De asemenea, Costa a precizat că Uniunea Europeană trebuie să permită companiilor să se dezvolte la scară largă, subliniind că IMM-urile sunt „coloana vertebrală a prosperității noastre”, însă multe dintre ele nu au dimensiunea necesară pentru a concura la nivel global.

„Trebuie să permitem companiilor să crească în Europa pentru a atinge nivelurile necesare de investiții și inovare și pentru a putea concura pe piața globală. Trebuie să ne actualizăm politica în domeniul concurenței și să recunoaștem că, în actualul context geo-economic, piața globală trebuie considerată piața relevantă”, a subliniat acesta.

Totodată, Costa a subliniat că instituțiile europene trebuie să adopte o veritabilă agendă de simplificare, avertizând că „efectul Bruxelles” nu trebuie să devină o povară pentru mediul de afaceri. În acest context, el a arătat că statele membre trebuie să abordeze problema suprareglementării și să elimine barierele interne care afectează funcționarea pieței unice.

„Cea mai directă cale către simplificare o reprezintă reguli europene comune: mai puține directive, mai multe regulamente. Trebuie să mergem mai departe cu cel de-al 28-lea regim, cel puțin în domeniul dreptului societar, pentru a ne asigura că firmele pot opera fără obstacole în cele 27 de state membre, pe baza unui set simplu și unic de reguli corporative. Să permitem companiilor să opteze pentru regulile europene”, a spus el.

În ceea ce privește prețurile la energie, Costa a afirmat că tranziția energetică rămâne cea mai bună strategie pe termen lung pentru ca Europa să își consolideze autonomia strategică și să reducă costurile energiei.

„Spre deosebire de Statele Unite, Europa este un importator de combustibili fosili. Criza în curs din Orientul Mijlociu arată încă o dată cât de esențial este pentru Europa să devină mai independentă. Electricitatea este mai ieftină în acele zone ale Europei unde energia curată, produsă local și sigură stabilește mai des prețul. Este mai scumpă în acele zone unde este nevoie de gaze naturale importate. Trebuie să consolidăm interconectările energetice și să ne asigurăm că exporturile de energie mai ieftină nu duc la creșterea prețurilor în statul membru exportator. Lucrând îndeaproape cu Comisia Europeană, vom analiza cu maximă urgență măsuri concrete la următoarea reuniune a Consiliului European din martie”, a detaliat acesta.

Antonio Costa a mai subliniat că Europa trebuie să își protejeze industriile strategice și să reducă dependențele în domenii precum apărarea, spațiul, tehnologiile curate, tehnologia cuantică, inteligența artificială și sistemele de plăți. În acest sens, potrivit lui Costa, UE va cartografia aceste dependențe și le va aborda printr-o strategie de diversificare.

„Trebuie să continuăm o politică comercială ambițioasă și pragmatică, axată pe diversificare. Uniunea Europeană este o mare putere comercială globală. Am construit cea mai extinsă rețea de acorduri comerciale din lume, care acoperă 80 de parteneri. În prezent, suntem în proces de adoptare sau ratificare a acordurilor cu încă 27 de țări”, a adăugat el.

În final, Costa a subliniat că Europa duce lipsă de investiții, avertizând că nu poate exista competitivitate fără investiții suplimentare. El a reiterat importanța Uniunii Economiilor și Investițiilor, dar a arătat că sunt necesare și investiții publice, salutând ambiția propunerii Comisiei Europene pentru un nou buget pe termen lung și crearea unui fond puternic pentru competitivitate.

„Banca Europeană de Investiții joacă, de asemenea, un rol esențial în acest sens. În 2025, aceasta a reprezentat aproximativ 30% din finanțarea prin venture debt și 24% din capitalul de risc pe piața Uniunii Europene. Cu toate acestea, decalajul în ceea ce privește dezvoltarea companiilor rămâne. Companiile europene aflate în faza de extindere atrag aproximativ jumătate din finanțarea pe care o atrag omologii lor din Silicon Valley și se bazează într-o măsură mai mare pe investitori din afara Uniunii Europene. Să construim pe baza succeselor precum InvestEU, unde un euro din bugetul Uniunii Europene a mobilizat cincisprezece euro în investiții. Să folosim inteligent resursele publice limitate pentru a reduce riscurile și pentru a genera impact la scară largă”, a conchis Antonio Costa.

