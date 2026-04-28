António Costa: Principiile, pacea, prosperitatea, parteneriatele și puterea ghidează UE într-o lume marcată de erodarea dreptului internațional și de ascensiunea multipolarității

Principiile, pacea, prosperitatea, parteneriatele și puterea ghidează Uniunea Europeană într-o lume marcată de erodarea dreptului internațional și de ascensiunea multipolarității, a declarat marți președintele Consiliului European, António Costa, la cea de-a 47-a ediție a Colocviului privind relațiile internaționale de la Universitatea din Minho, subliniind că acești piloni consolidează ponderea geopolitică și autonomia strategică a Europei.

„Erodarea respectului pentru dreptul internațional și creșterea multipolarității schimbă profund contextul în care acționează Uniunea Europeană. Care este, așadar, strategia UE în acest context global? Aș rezuma-o în cinci direcții: principii, pace, prosperitate, parteneriate și putere”, a subliniat acesta.

Făcând referire la principiile care stau la baza UE, Costa a precizat că Uniunea trebuie să susțină fără rezerve o ordine internațională bazată pe reguli, ancorată în principiile Cartei Națiunilor Unite: apărarea drepturilor omului, soluționarea pașnică a conflictelor, respectarea suveranității statelor, integritatea teritorială și stabilitatea frontierelor recunoscute internațional.

„Desigur, sistemul multilateral trebuie reformat și modernizat. Este evident că actuala structură a Consiliului de Securitate nu mai reflectă pe deplin realitatea globală. Dar una este reforma, alta este eliminarea. Sistemul trebuie îmbunătățit, nu înlocuit. În calitate de principal donator de ajutor internațional, UE va continua să își asume un rol de lider în solidaritatea globală, chiar și într-un context financiar dificil. Pentru că alternativa cooperării este conflictul, iar alternativa regulilor este haosul. Iar haosul generează violență. Acest haos este deja vizibil în Ucraina, în Orientul Mijlociu, în Gaza sau în Sudan. Aceste conflicte nu amenință doar pacea, ci și prosperitatea cetățenilor noștri și stabilitatea globală. De aceea, este în interesul nostru să menținem o ordine internațională bazată pe reguli”, a continuat el.

Principles, peace, prosperity, partnerships and power guide the European Union in a world marked by the erosion of international law and the rise of multipolarity.



În ceea ce privește pacea, Costa a declarat că aceasta este în „ADN-ul Uniunii Europene, un proiect născut din ruinele celui de-Al Doilea Război Mondial” și construit pe cooperare între state.

„De la începutul invaziei ruse în Ucraina, UE a oferit sprijin politic, financiar, diplomatic și militar și va continua să o facă până la obținerea unei păci juste și durabile. Nu este vorba doar despre Ucraina, ci despre apărarea principiilor dreptului internațional și a Cartei ONU. Dreptul la suveranitate, la integritate teritorială și la autoapărare sunt principii universale. Viitorul Ucrainei, la fel ca al Balcanilor de Vest sau al Republicii Moldova, este în UE. Aceasta este nu doar o alegere politică, ci și cea mai bună investiție geopolitică în pacea și stabilitatea Europei”, a adăugat acesta.

Referindu-se la prosperitate, președintele Consiliului European a subliniat că aceasta presupune accelerarea tranziției energetice, reducerea dependenței de combustibili fosili și combaterea schimbărilor climatice, reiterând angajamentul UE față de Acordul de la Paris și obiectivele de reducere a emisiilor.

„Investiția în energie curată nu este doar o alegere ecologică, ci și una strategică, esențială pentru securitatea noastră. Europa trebuie să își consolideze autonomia energetică și să investească în inovare și reindustrializare. Un model de dezvoltare durabilă înseamnă locuri de muncă de calitate, servicii publice solide și justiție socială. Economia socială de piață rămâne un pilon esențial al proiectului european”, a spus el.

Vorbind despre parteneriate, acesta a precizat că, într-o lume multipolară, cooperarea este esențială, iar UE își consolidează relațiile cu parteneri globali și dezvoltă acorduri comerciale care contribuie la stabilitatea economică și la prosperitatea comună.

„UE este cea mai mare putere comercială globală și poate juca un rol decisiv în modelarea economiei internaționale. În locul sferelor de influență, construim spații de cooperare și prosperitate partajată”, a continuat Costa.

În final, referindu-se la putere, Antonio Costa a declarat că Uniunea Europeană este una dintre cele mai mari economii ale lumii, deține una dintre cele mai puternice monede și reprezintă un actor global major, dar că trebuie să își consolideze capacitatea de acțiune.

„Diversitatea UE nu este o slăbiciune, ci o sursă de forță. Deciziile luate împreună pot fi mai lente, dar sunt mai solide și mai legitime. Pentru a-și consolida rolul global, Europa trebuie să investească în două direcții esențiale: apărare și competitivitate. Consolidarea capacităților de apărare și aprofundarea pieței unice sunt esențiale pentru autonomia strategică. Trebuie să ne bazăm mai mult pe propriile resurse și mai puțin pe dependențe externe, fie că vorbim despre energie, economie sau securitate. Europa este un partener de încredere. Dar pentru a face față provocărilor globale, avem nevoie de o UEmai puternică, m ai coerentă și mai capabilă să acționeze”, a conchis acesta.







