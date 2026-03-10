Antonio Costa propune patru direcții strategice pentru UE într-o lume în care „politica forței înlocuiește dreptul internațional”

Uniunea Europeană trebuie să își redefinească rolul într-un sistem internațional tot mai marcat de competiție geopolitică și de revenirea politicii de putere, a avertizat președintele Consiliului European, Antonio Costa, prezentând patru direcții strategice de acțiune pentru UE.

Într-un discurs susținut marți la Conferința Ambasadorilor UE 2026, liderul Consiliului European a descris transformările majore prin care trece sistemul internațional, subliniind că Uniunea trebuie să răspundă prin mai multă autonomie și reziliență strategică.

Potrivit acestuia, lumea traversează o perioadă de reconfigurare profundă, caracterizată de competiția dintre marile puteri și de contestarea ordinii internaționale stabilite după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Această lume multipolară necesită soluții multilaterale, nu sfere de influență în care politica forței înlocuiește dreptul internațional”, a declarat Antonio Costa.

Președintele Consiliului European a descris noua realitate geopolitică drept una în care „Rusia încalcă pacea, China perturbă comerțul, iar Statele Unite contestă ordinea internațională bazată pe reguli”.

Prima direcție strategică indicată de liderul european este apărarea dreptului internațional și a principiilor consacrate de Carta ONU.

„Trebuie să apărăm ordinea internațională bazată pe reguli. Încălcările dreptului internațional nu pot fi acceptate”, a subliniat acesta, arătând că aceste principii trebuie aplicate „indiferent dacă vorbim despre Ucraina, Groenlanda, America Latină, Africa, Gaza sau Orientul Mijlociu”.

În acest context, Costa a reiterat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina în fața agresiunii ruse și a pledat pentru menținerea presiunii asupra Moscovei pentru a accepta o pace „justă și durabilă”.

A doua prioritate identificată de președintele Consiliului European este întărirea sistemului multilateral, în special prin susținerea reformei Națiunilor Unite.

„Națiunile Unite trebuie reformate, dar nu pot fi înlocuite. Ele trebuie să rămână piatra de temelie a sistemului multilateral”, a declarat Costa, subliniind rolul central al organizației în gestionarea provocărilor globale.

Uniunea Europeană, cel mai mare donator de asistență internațională la nivel mondial, va continua să sprijine sistemul ONU și inițiativele globale privind dezvoltarea durabilă, combaterea schimbărilor climatice și protecția biodiversității, a adăugat acesta.

A treia direcție strategică vizează consolidarea parteneriatelor internaționale ale Uniunii Europene.

În opinia lui Costa, predictibilitatea și fiabilitatea UE reprezintă un avantaj strategic într-un context global marcat de incertitudine.

„Uniunea Europeană este un partener fiabil și previzibil. În lumea imprevizibilă de astăzi, acesta este un atu strategic major”, a afirmat el.

Liderul Consiliului European a evidențiat că UE a construit cea mai extinsă rețea de acorduri comerciale din lume, care acoperă deja 80 de parteneri, iar alte 27 de acorduri sunt în curs de negociere sau ratificare.

În acest context, acordurile comerciale recente cu Mercosur și India au fost descrise drept „schimbări de paradigmă”, întrucât acoperă 32 de state și aproape trei miliarde de cetățeni.

„În loc de tarife, Uniunea Europeană oferă parteneriate; în loc de sfere de influență construim sfere de prosperitate comună”, a spus Costa.

Cea de-a patra direcție strategică este accelerarea procesului de extindere a Uniunii Europene, pe care Costa o consideră „cea mai bună investiție geostrategică” pentru viitorul continentului.

Potrivit acestuia, candidatura Ucrainei a generat o nouă dinamică în procesul de extindere, care include și Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest.

„Extinderea este cea mai de succes mare strategie a Europei. Ea consolidează democrația și statul de drept și extinde spațiul valorilor și prosperității comune”, a declarat președintele Consiliului European.

În final, Antonio Costa a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să răspundă schimbărilor din sistemul internațional prin consolidarea autonomiei strategice.

„Sistemul internațional se schimbă dramatic. Trăim într-o lume în care politica forței revine în prim-plan, iar Uniunea Europeană răspunde devenind mai autonomă și mai rezilientă”, a conchis liderul Consiliului European.