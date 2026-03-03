Antonio Costa reafirmă sprijinul deplin al UE pentru Cipru după atacul cu dronă asupra bazei britanice

Președintele Consiliului European, António Costa, a discutat cu președintele cipriot Nikos Christodoulides și a reafirmat sprijinul deplin al Uniunii Europene, în urma atacului cu dronă de tip Shahed asupra unei baze aeriene britanice de pe teritoriul Ciprului.

„Am transmis sprijinul și solidaritatea neclintite ale UE față de Cipru într-o convorbire telefonică cu președintele

Christodulides, în urma recentelor atacuri ale Hezbollah. De asemenea, i-am exprimat prim-ministrului Mitsotakis aprecierea noastră pentru sprijinul militar rapid acordat de Grecia Ciprului”, a scris Antonio Costa, pe X.

I conveyed the EU’s unwavering support and solidarity with Cyprus in a call with President @Christodulides following the recent attacks by Hezbollah. I also expressed our appreciation to Prime Minister @kmitsotakis for the swift military support provided by Greece to Cyprus. — António Costa (@eucopresident) March 2, 2026

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu președintele cipriot Nikos Christodoulides despre „incidentul izolat, în care un vehicul aerian fără pilot a vizat baza britanică din Akrotiri”.

„Chiar dacă Republica Cipru nu a fost ținta atacului, doresc să fiu cât se poate de clară: suntem alături de statele noastre membre în mod colectiv, ferm și fără echivoc în fața oricărei amenințări”, a fost mesajul transmis de președinta Comisiei Europene.

Grecia a trimis deja patru avioane de vânătoare F-16 și două fregate pe insulă, una dintre ele fiind echipată cu sistemul anti-drone Centauros, iar ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, se află astăzi pe insulă pentru a coordona acțiunile împreună cu guvernul cipriot, scrie .

Franța a anunțat că va trimite sisteme antirachetă și antidronă, precum și o fregată în Cipru, după ce o bază aeriană britanică de pe insulă a fost atacată luni de drone, a declarat astăzi un înalt oficial guvernamental.

Președintele francez Emmanuel Macron i-a comunicat intenția sa președintelui cipriot Nikos Christodoulides în cursul zilei de astăzi.

Baza Akrotiri, teritoriu britanic de peste mări de la independența Ciprului în 1960, este cea mai mare bază militară a Regatului Unit din regiune, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Londra a desfășurat recent mijloace suplimentare acolo, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană și antidrone, radare și avioane de vânătoare F-35.

Marea Britanie, Franța și Germania, într-o declarație comună făcută duminică seara, au acuzat Iranul că a efectuat atacuri „nediscriminatorii și disproporționate”, informează BBC.

În context, Marea Britanie va permite Statelor Unite să folosească bazele britanice pentru a executa atacuri asupra siturilor iraniene de rachete.

Israelul a lansat sâmbătă dimineața ceea ce a calificat dept un „atac preventiv” asupra Iranului.

Președintele american Donald Trump a anunțat ulterior declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept răspuns, Iranul a lansat valuri de atacuri cu rachete și drone împotriva țintelor din Israel, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak.