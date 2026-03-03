Antonio Costa reafirmă sprijinul deplin al UE pentru Cipru după atacul cu dronă asupra bazei britanice

U.E.CONSILIUL EUROPEAN
Andreea Radu
Author: Andreea Radu
de citit in2 min.
© European Union, 2026

Președintele Consiliului European, António Costa, a discutat cu președintele cipriot Nikos Christodoulides și a reafirmat sprijinul deplin al Uniunii Europene, în urma atacului cu dronă de tip Shahed asupra unei baze aeriene britanice de pe teritoriul Ciprului.

„Am transmis sprijinul și solidaritatea neclintite ale UE față de Cipru într-o convorbire telefonică cu președintele
Christodulides, în urma recentelor atacuri ale Hezbollah. De asemenea, i-am exprimat prim-ministrului Mitsotakis aprecierea noastră pentru sprijinul militar rapid acordat de Grecia Ciprului”, a scris Antonio Costa, pe X.

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu președintele cipriot Nikos Christodoulides despre „incidentul izolat, în care un vehicul aerian fără pilot a vizat baza britanică din Akrotiri”.

„Chiar dacă Republica Cipru nu a fost ținta atacului, doresc să fiu cât se poate de clară: suntem alături de statele noastre membre în mod colectiv, ferm și fără echivoc în fața oricărei amenințări”, a fost mesajul transmis de președinta Comisiei Europene.

Grecia a trimis deja patru avioane de vânătoare F-16 și două fregate pe insulă, una dintre ele fiind echipată cu sistemul anti-drone Centauros, iar ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, se află astăzi pe insulă pentru a coordona acțiunile împreună cu guvernul cipriot, scrie Politico Europe.

Franța a anunțat că va trimite sisteme antirachetă și antidronă, precum și o fregată în Cipru, după ce o bază aeriană britanică de pe insulă a fost atacată luni de drone, a declarat astăzi un înalt oficial guvernamental.

Președintele francez Emmanuel Macron i-a comunicat intenția sa președintelui cipriot Nikos Christodoulides în cursul zilei de astăzi.

Baza Akrotiri, teritoriu britanic de peste mări de la independența Ciprului în 1960, este cea mai mare bază militară a Regatului Unit din regiune, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Londra a desfășurat recent mijloace suplimentare acolo, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană și antidrone, radare și avioane de vânătoare F-35.

Marea Britanie, Franța și Germania, într-o declarație comună făcută duminică seara, au acuzat Iranul că a efectuat atacuri „nediscriminatorii și disproporționate”, informează BBC.

În context, Marea Britanie va permite Statelor Unite să folosească bazele britanice pentru a executa atacuri asupra siturilor iraniene de rachete.

Israelul a lansat sâmbătă dimineața ceea ce a calificat dept un „atac preventiv” asupra Iranului.

Președintele american Donald Trump a anunțat ulterior declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept răspuns, Iranul a lansat valuri de atacuri cu rachete și drone împotriva țintelor din Israel, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak.

Top 5 în această săptămână

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Postări Conexe

Articolul precedent
Situația din Iran și Orientul Mijlociu. Comisia Europeană a stabilit două priorități: sprijinirea statelor membre și protejarea cetățenilor UE de consecințele negative ale evenimentelor
Situația din Iran și Orientul Mijlociu. Comisia Europeană a stabilit două priorități: sprijinirea statelor membre și protejarea cetățenilor UE de consecințele negative ale evenimentelor
Articolul următor
Guvernul a lansat platforma online „Fără hârtie” prin care invită cetățenii să se implice în reducerea birocrației și digitalizarea statului
Guvernul a lansat platforma online „Fără hârtie” prin care invită cetățenii să se implice în reducerea birocrației și digitalizarea statului
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare