Antonio Costa salută ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay: „Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume”
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat joi ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay, subliniind că acesta marchează un pas important către crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume și consolidarea cooperării dintre cele două regiuni.
„Salut cu căldură ratificarea Acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay. Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Un pas decisiv către comerțul liber, prosperitatea comună și legături mai puternice între regiunile noastre”, a scris Antonio Costa, pe X.
I warmly welcome the ratification of the EU–Mercosur Agreement by Argentina and Uruguay.
Together, we are creating the largest free trade area in the world.
A decisive step toward open trade, shared prosperity, and stronger ties between our regions.
— António Costa (@eucopresident) February 26, 2026
Președintele Argentinei, Javier Milei, a promulgat legea de ratificare a acordului de liber schimb dintre Mercosur și Uniunea Europeană, care a fost aprobată joi de Congresul argentinian, informează EFE, potrivit Agerpres.
„Președintele Milei tocmai a semnat decretul de promulgare a legii de aprobare a acordului Mercosur-UE, Argentina devenind prima țară Mercosur care l-a promulgat”, a anunțat ministrul de externe argentinian, Pablo Quirno, pe platforma X.
Acordul, care fusese deja aprobat de Camera Deputaților, a fost aprobat joi de Senatul argentinian, cu 69 de voturi pentru și trei împotrivă.
Cu puțin timp înainte ca Senatul argentinian să ratifice tratatul, Camera Reprezentanților din Uruguay a aprobat, de asemenea, joi forma definitivă a acordului semnat de UE și blocul fondat în 1991 de Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.
În America de Sud, Brazilia și Paraguay nu au ratificat încă acordul, acesta urmând în prezent procedura legislativă.
Acordul comercial UE–Mercosur a fost semnat luna trecută, la Asuncion, în Paraguay, marcând încheierea a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.
Înainte de acest moment, o majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene a aprobat, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, România numărându-se printre acestea.
Deși textul acordului a fost aprobat în cadrul Uniunii Europene cu sprijinul a 21 dintre cele 27 de state membre, acesta nu a intrat automat în vigoare după semnare, fiind necesare etape suplimentare de aprobare și ratificare în cadrul ambelor blocuri.
Acordurile vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de a putea fi încheiate în mod oficial de către Consiliu. Pentru ca acesta să intre în vigoare, va fi necesară și ratificarea de către toate statele membre ale UE.
Antonio Costa critică „nesocotirea” Ungariei în disputa privind împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Ucraina: „Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit în decembrie”
Ungaria nu ar trebui să „nesocotească” decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care Budapesta l-a blocat după ce inițial a fost de acord în decembrie anul trecut, a declarat pentru Politico președintele Consiliului European, António Costa.
„Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit pe 18 decembrie, respectiv acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei. Iar nimeni nu poate nesocoti decizia Consiliului European”, a spus Costa la Kiev, unde s-a deplasat alături de alți lideri pentru a marca patru ani de la invazia la scară largă a Moscovei.
Budapesta a amenințat că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro pe fondul unui litigiu cu Ucraina privind o conductă de petrol care leagă Rusia de Europa Centrală, despre care Ungaria susține că Kievul refuză să o opereze, într-o încercare de a provoca o criză energetică. Ucraina insistă că conducta este nefuncțională în urma unui atac rusesc.
„Am discutat, am negociat, am ajuns la un acord, iar apoi trebuie să îl punem în aplicare”, a declarat Costa referitor la finanțare, adăugând că Ungaria ar trebui „să respecte imediat ceea ce am decis colectiv în decembrie anul trecut.”
Citiți și Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică
Programul de asistență financiară a fost convenit în decembrie de către șefii de stat și de guvern, după negocieri dificile. Acesta se afla în ultima etapă a procesului legislativ, prima plată fiind prevăzută pentru începutul lunii aprilie.
Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au obținut o derogare de la acest program.
Ministrul polonez de externe a reluat, la rândul său, criticile la adresa Ungariei, în urma intenției Budapestei de a bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și pachetul de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro. Într-o intervenție la emisiunea Europe Today, din cadrul Euronews, Sikorski a acuzat că Ungaria a ales în repetate rânduri acorduri energetice care avantajează indirect Moscova. El a suținut că Budapesta continuă să cumpere direct de la Rusia, „alimentând astfel mașina de război a lui Putin”
Disputa dintre Kiev și Budapesta s-a reaprins odată cu avarierea conductei Drujba, la finalul lunii ianuarie, care asigura transportul de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia grație unei derogări de la sancțiuni, informează Euronews.
Atât Ungaria, cât și Slovacia au acuzat Ucraina de întreruperea livrărilor, deși atacul asupra conductei a fost atribuit Rusiei.
Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au ajuns marți dimineață la Kiev pentru a discuta pașii următori în direcția unei păci juste și durabile în favoarea Ucrainei și pentru a exprima sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru această țară, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.
Cu acest prilej, a fost publicată și o declarație comună a președintelui Consiliului European, a președintei Comisiei Europene și a președintei Parlamentului European, marcând împlinirea a patru ani de la începutul războiului.
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026
„Astăzi, în urmă cu patru ani, Rusia și-a început războiul de agresiune la scară largă și ilegal împotriva Ucrainei. Încă o dată, aducem un omagiu poporului curajos al Ucrainei, care continuă să reziste și să își apere țara”, se arată în declarație.
Liderii europeni subliniază că Rusia nu și-a atins obiectivele militare și acuză Moscova că vizează în mod deliberat infrastructura civilă și critică a Ucrainei, inclusiv rețele energetice, spitale, școli și clădiri rezidențiale, în plină iarnă.
„Obiectivul nostru este o pace cuprinzătoare, justă și durabilă pentru Ucraina, bazată pe principiile Cartei ONU și pe dreptul internațional. Respectarea suveranității și a integrității teritoriale este piatra de temelie. Nicio țară nu își poate anexa vecinul. Frontierele nu pot fi schimbate prin forță. Agresorul nu poate fi recompensat”, transmit cei trei lideri.
Four years of an unjust war of aggression.⁰
Four years of unshakable Ukrainian courage.⁰
Four years of unwavering European support.
One shared resolve: to secure a just and lasting peace in Ukraine.
That’s why we are here in Kyiv today. pic.twitter.com/KJJ7levHnp
— António Costa (@eucopresident) February 24, 2026
Aceștia subliniază importanța menținerii solidarității transatlantice și globale cu Ucraina, într-un context internațional și geopolitic dificil.
Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul de a continua sprijinul politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic pentru Ucraina, rămânând cel mai mare donator al țării.
Pe lângă cele aproape 200 miliarde de euro acordate din 2022, liderii europeni au convenit alocarea a 90 miliarde de euro pentru perioada 2026–2027, pentru a ajuta Ucraina să își acopere nevoile bugetare și de apărare.
„60 miliarde de euro din acest pachet de sprijin vor fi destinate nevoilor militare (programul ‘Porcupine’). Prima plată va fi efectuată cât mai curând posibil”, se precizează în declarație.
În această iarnă, UE și statele membre au furnizat asistență energetică fără precedent, sisteme de apărare antiaeriană și anti-dronă, precum și ajutor umanitar, inclusiv un nou pachet de generatoare și sprijin de urgență. Totodată, Bruxelles-ul lucrează cu autoritățile ucrainene la un nou plan de securitate și pregătire energetică, axat pe repararea și consolidarea rețelelor, repornirea rapidă a centralelor avariate și dezvoltarea producției descentralizate de energie regenerabilă.
„Războiul de uzură al lui Putin epuizează treptat Rusia, iar noi suntem hotărâți să exercităm presiuni suplimentare pentru a opri agresiunea și pentru a o determina să se angajeze în negocieri reale”, se arată în document.
UE anunță că va intensifica presiunile asupra sectorului energetic și financiar rus și va adopta măsuri suplimentare împotriva „flotei din umbră”.
În paralel, Uniunea și statele membre sunt pregătite să contribuie, în conformitate cu competențele lor, la garanții de securitate „robuste și credibile”, astfel încât Rusia să nu mai poată ataca Ucraina în viitor.
De asemenea, liderii europeni reafirmă angajamentul pentru tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise și pentru pagubele provocate, inclusiv prin operaționalizarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei și a unei Comisii Internaționale pentru Cereri de Despăgubire, în cadrul Consiliului Europei.
În final, declarația subliniază că viitorul unei Ucraine sigure și prospere se află în Uniunea Europeană.
„Ucraina poate conta pe sprijinul nostru deplin pentru aderarea la UE și pentru reconstrucția postbelică. Suntem alături de Ucraina. Pentru o pace justă și durabilă. Pentru o Ucraină puternică și suverană într-o Europă puternică și suverană”, mai transmit cei trei lideri.
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, vizită la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina pentru a arăta sprijinul neclintit al UE
Pe 24 februarie, președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la Kiev, în Ucraina, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a reitera sprijinul pentru Ucraina, în ziua în care se împlinesc patru ani de când Rusia la invadat ilegal și neprovocat Ucraina, informează Consiliul European într-un comunicat.
În cadrul vizitei, aceștia vor participa la evenimentul oficial de marcare a celor patru ani de război. De asemenea, vor vizita un obiectiv de infrastructură energetică avariat de atacurile cu rachete rusești.
Liderii vor participa, de asemenea, la o reuniune a Coaliției de Voință, convocată de președintele francez Emmanuel Macron și de prim-ministrul britanic Keir Starmer.
În contextul în care agresiunea Rusiei intră în al cincilea an, reuniunea va reafirma angajamentul celor 35 de țări participante de a sprijini Ucraina în realizarea unei păci durabile și solide, asigurând securitatea atât a Ucrainei, cât și a Europei.
„La 24 februarie 2022, Rusia a declanșat un război neprovocat, nejustificat și ilegal împotriva Ucrainei, încălcând suveranitatea acesteia și dreptul internațional. Din acea zi, Uniunea Europeană și-a manifestat solidaritatea fermă și neclintită cu poporul ucrainean – cu cei care și-au pierdut persoanele dragi, cu cei care au fost răniți și cu toți cei care continuă să îndure aceste suferințe nedrepte. Patru ani mai târziu, reafirmăm că sprijinul nostru rămâne puternic, unit și neclintit”, a transmis președintele Consiliului European, Antonio Costa.
Uniunea Europeană a susținut Ucraina încă de la început în eforturile sale de a-și exercita dreptul inerent la autoapărare împotriva războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei. UE a adoptat sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei.
De asemenea, UE și statele sale membre sunt principalii furnizori de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina.
De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, acestea au acordat 193,3 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei și poporului său. Asistența include:
- 103,3 miliarde de euro în sprijin financiar, economic și umanitar
- 69,3 miliarde de euro în sprijin militar
- 17 miliarde de euro în sprijin pentru refugiații din UE
- 3,7 miliarde de euro din veniturile provenite din activele rusești imobilizate
