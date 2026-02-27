Antonio Costa salută ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay: „Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume”

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat joi ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay, subliniind că acesta marchează un pas important către crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume și consolidarea cooperării dintre cele două regiuni.

„Salut cu căldură ratificarea Acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay. Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Un pas decisiv către comerțul liber, prosperitatea comună și legături mai puternice între regiunile noastre”, a scris Antonio Costa, pe X.

I warmly welcome the ratification of the EU–Mercosur Agreement by Argentina and Uruguay. Together, we are creating the largest free trade area in the world. A decisive step toward open trade, shared prosperity, and stronger ties between our regions. — António Costa (@eucopresident) February 26, 2026

Președintele Argentinei, Javier Milei, a promulgat legea de ratificare a acordului de liber schimb dintre Mercosur și Uniunea Europeană, care a fost aprobată joi de Congresul argentinian, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Președintele Milei tocmai a semnat decretul de promulgare a legii de aprobare a acordului Mercosur-UE, Argentina devenind prima țară Mercosur care l-a promulgat”, a anunțat ministrul de externe argentinian, Pablo Quirno, pe platforma X.

Acordul, care fusese deja aprobat de Camera Deputaților, a fost aprobat joi de Senatul argentinian, cu 69 de voturi pentru și trei împotrivă.

Cu puțin timp înainte ca Senatul argentinian să ratifice tratatul, Camera Reprezentanților din Uruguay a aprobat, de asemenea, joi forma definitivă a acordului semnat de UE și blocul fondat în 1991 de Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

În America de Sud, Brazilia și Paraguay nu au ratificat încă acordul, acesta urmând în prezent procedura legislativă.

Acordul comercial UE–Mercosur a fost semnat luna trecută, la Asuncion, în Paraguay, marcând încheierea a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.

Înainte de acest moment, o majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene a aprobat, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, România numărându-se printre acestea.

Deși textul acordului a fost aprobat în cadrul Uniunii Europene cu sprijinul a 21 dintre cele 27 de state membre, acesta nu a intrat automat în vigoare după semnare, fiind necesare etape suplimentare de aprobare și ratificare în cadrul ambelor blocuri.

Acordurile vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de a putea fi încheiate în mod oficial de către Consiliu. Pentru ca acesta să intre în vigoare, va fi necesară și ratificarea de către toate statele membre ale UE.