Antonio Costa se declară încrezător că UE și Regatul Unit vor ajunge la un acord privind participarea Londrei la mecanismul SAFE

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat marți că este încrezător că Uniunea Europeană și Regatul Unit vor ajunge la un acord privind participarea Londrei la mecanismul Security Action for Europe (SAFE), în ciuda blocajului din noiembrie anul trecut, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Planul Regatului Unit de a se alătura inițiativei, în valoare de 150 de miliarde de euro, a eșuat după ce guvernul lui Keir Starmer a refuzat să contribuie financiar.

Totuși, Costa a evidențiat o îmbunătățire a relațiilor dintre UE și Londra, subliniind că Starmer pledează constant pentru o „resetare” a relațiilor post-Brexit cu blocul comunitar.

De asemenea, Antonio Costa a apreciat că modul în care Regatul Unit și Franța conduc împreună Coaliția Voinței oferă motive de optimism privind posibilitatea unui acord. Coaliția Voinței este formată din peste 30 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse și care este condusă de Londra și Paris.

Obiectivul declarat al inițiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev și Moscova lansate de SUA în februarie 2025, printr-o contribuție la garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potențiale încetări a focului și a unui acord de pace.

„Noul guvern laburist a început resetarea și aceasta merge bine. Ar putea dura săptămâni, luni, dar cu siguranță vom ajunge la un acord cu Regatul Unit cu privire la SAFE”, a declarat înaltul demnitar european într-un discurs rostit la Universitatea de Științe Politice din Paris (Sciences Po).

SAFE este un instrument financiar temporar al UE care sprijină statele membre care doresc să investească în producția industrială din domeniul apărării prin achiziții comune, concentrându-se pe capacitățile prioritare, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

SAFE reprezintă primul pilon al planului Comisiei Europene „ReArm Europe / Readiness 2030”, menit să mobilizeze peste 800 de miliarde de euro pentru creșterea capacității europene de apărare. Inițiativa va fi completată prin mecanisme de flexibilizare a fondurilor UE, stimularea finanțării naționale pentru apărare și atragerea capitalului privat și al Băncii Europene de Investiții.

Pentru ca un proiect să fie eligibil pentru împrumuturi prin SAFE, 65% din valoarea sa trebuie contractată cu companii din statele UE, din Spațiul Economic European sau Ucraina. Astfel, țările membre UE se vor putea împrumuta pentru a achiziționa echipamente militare produse în Europa, iar alte state, precum Ucraina, pentru proiecte care le consolidează apărarea și încurajează industria de apărare europeană.