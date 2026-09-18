António Costa va participa la Adunarea Generală a ONU de la New York: „Trebuie să rămânem uniți pentru a apăra ordinea internațională bazată pe reguli”

Președintele Consiliului European, António Costa, se va deplasa la New York pentru a reprezenta Uniunea Europeană în cadrul Săptămânii la nivel înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care se va desfășura în perioada 20-24 septembrie 2026.

Potrivit comunicatului oficial, pe 24 septembrie, António Costa va susține, în numele Uniunii Europene, discursul în fața Adunării Generale a ONU și va co-prezida summitul „Partners for Multilateralism” (Parteneri pentru multilateralism).

„Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să rămânem uniți pentru a apăra ordinea internațională bazată pe reguli și pentru a reconstrui încrederea în guvernanța globală. Nicio țară, oricât de puternică ar fi, nu poate face față singură provocărilor cu care ne confruntăm în prezent. Cooperarea nu este un act de idealism, ci o necesitate și o chestiune de supraviețuire. Uniunea Europeană va rămâne un partener previzibil și de încredere al Organizației Națiunilor Unite și suntem hotărâți să contribuim la modernizarea acesteia”, a declarat António Costa.

Summitul, co-prezidat de António Costa, alături de președintele Kenyei, William Ruto, și prim-ministrul Canadei, Mark Carney, va avea ca obiectiv apărarea și consolidarea sistemului multilateral, precum și promovarea păcii și a prosperității incluzive, prin încurajarea unei dezbateri la cel mai înalt nivel politic.

Pe lângă discursul pe care îl va susține în numele Uniunii Europene în cadrul Adunării Generale a ONU, președintele António Costa va participa, pe 22 septembrie, la evenimentul „The Road Ahead: One Year after the New York Declaration and the Comprehensive 20-point Peace Plan for Gaza” („Drumul înainte: La un an de la Declarația de la New York și Planul de pace cuprinzător în 20 de puncte pentru Gaza”).

Pe 23 septembrie, președintele Consiliului European va participa, de asemenea, la cel de-al șaselea summit al Platformei Internaționale pentru Crimeea, precum și la evenimentul la nivel înalt dedicat OceanEye International Alliance.

António Costa va participa și la reuniunea tradițională la nivel înalt UE-ONU, precum și la reuniunea trilaterală UE-ONU-Uniunea Africană. Totodată, acesta va lua parte la o serie de evenimente organizate în marja Adunării Generale și la întâlniri bilaterale.