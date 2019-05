Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, le mulțumește tututor alegătorilor care și-au făcut auzită vocea în alegerile europene

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a ținut să le mulțumească cetățenilor europeni pentru că și-au făcut auzită vocea în alegerile europene din 2019, imediat după închiderea urnelor, potrivit unorpostări pe Twitter.

Precizând că 50,5% dintre cetățenii UE au votat în alegerile europene, Tajani a transmis că aceasta ,,este cea mai mare participare în ultimii 20 de ani”. Rezultatul, spune președintele încă în exercițiu al legislativului european, sa datoriat activității intense a Parlamentului European și campaniei #ThisTimeImVoting.

50.5% of EU citizens voted in the #Europeanelections.

It is the highest turnout in the last 20 years. This is thanks to the the great work done by the European Parliament and the #ThisTimeImVoting campaign.

Thanks to all the voters who made their voice heard today.#EP2019

— Antonio Tajani (@EP_President) May 26, 2019