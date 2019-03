Antonio Tajani, președintele PE, răspunde colegilor indignați de laudele aduse dictatorului italian Mussolini: ,,Rușine celor care distorsionează ceea ce am spus despre fascism. Întotdeauna am fost un antifascist convins și nu voi permite nimănui să sugereze contrariul”

Antonio Tajani, politicianul italian care servește drept președinte al Parlamentului European, se confruntă cu revolta colegilor de la Bruxelles față de recunoașterea meritelor liderului fascist italian Benito Mussolini. Dictatorul a condus Italia între 1922 și 1943 și a fost un aliat-cheie al regimului nazist al lui Adolf Hitler, relatează Politico.eu

,,Mussolini? Până când a declarat război împotriva întregii lumi, urmându-l pe Hitler, până când a promovat legi rasiale împotriva evreilor, și dincolo de evenimentul dramatic al lui Giacomo Matteotti, a făcut lucruri pozitive pentru a construi infrastructură în țara noastră”, citează sursa menționată.

Giacomo Matteotti a fost un politician socialist de opoziţie asasinat de fascişti în 1924. Legile rasiale au fost introduse în Italia în 1938, iar ţara a intrat în război alături de Germania nazistă în 1940.

,,Trebuie să fim obiectivi”, a spus Tajani. ,,Nu sunt fascist, nu am fost niciodată fascist și nu împărtășesc gândirea lui politică, dar dacă trebuie să fim cinstiți, a construit drumuri, poduri, clădiri … a recuperat multe părți ale Italiei noastre”, a mai adăugat acesta, citat de Deutsche Welle.

Antonio Tajani a făcut aceste afirmații în cadrul emisiunii ‘La Zanzara’ (‘Ţânţarul’), un talk-show controversat ai cărui realizatori şi-au câştigat o reputaţie din a obţine de la invitaţii lor remarci incorecte politic.

În același timp, Tajani a recunoscut că Mussolini nu a fost ,,un campion al democrației”. Șeful Parlamentului European a denunțat, de asemenea, legile anti-evreiești ca fiind ,,nebunești” și declararea războiului drept ,,un act de sinucidere”.

Tajani este liderul adjunct al Forza Italia, partidul de dreapta a lui Silvio Berlusconi.

Cuvintele președintelui Parlamentului European nu au întârziat să fie taxate. Mai mulți colegi eurodeputați au reacționat dur la afirmațiile lui Tajani.

Liderul Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, Udo Bullmann, a calificat afirmaţiile lui Tajani despre Mussolini drept ,,incredibile”.

Unbelievable quotes from Tajani on #Mussolini. How can a President of the European Parliament fail to acknowledge the nature of fascism? We need swift clarification. — Udo Bullmann (@UdoBullmann) March 13, 2019



,,Cum poate un preşedinte al Parlamentului European să nu recunoască natura fascismului?”, a scris Bullmann pe Twitter. ,,După două ore de la elogiul lui Mussolini, Tajani s-a întâlnit cu (vicepremierul Matteo) Salvini şi (Giorgia) Meloni, italienii de extremă dreapta. După (premierul ungar Viktor) Orban, acesta e viitorul profil al PPE?”, s-a întrebat el.

Two hours after praising #Mussolini, #Tajani meets Salvini and Meloni, the Italian extreme right caucus. After #Orban, is this the future profile of the #EPP? — Udo Bullmann (@UdoBullmann) March 13, 2019



Lynn Boylan, deputat european din partidul irlandez Sinn Féin, a scris la rândul său pe Twitter despre afirmațiile lui Tajani, pe care l-a ironizat.

,,Mussolini poate să fie responsabil pentru 430 000 de crime, dar, hei, verificați drumurile și podurile sale! Serios, acesta este Președintele Parlamentului European. “

Mussolini, he may be responsible for 430,000+ murders but hey check out his roads and bridges! 🤷‍♀️

Seriously this is the President of the EU Parliament & member of @FineGael ‘s group @EPPGrouphttps://t.co/xEeMczS9IJ — Lynn Boylan MEP (@LNBDublin) March 13, 2019



Tajani simțit nevoia să răspundă insinuărilor, spunând că a fost întotdeauna ,,un antifascist convins”, într-o postare pe Twitter:

Shame on those who manipulate what I’ve allegedly said on fascism. I’ve always been a convinced anti-fascist, I will not allow anyone to suggest otherwise. The fascist dictatorship, racial laws and deaths it caused are the darkest page in Italian and European history. — Antonio Tajani (@EP_President) March 13, 2019



,,Rușine celor care distorsionează ceea ce am spus despre fascism. Întotdeauna am fost un antifascist convins și nu voi permite nimănui să sugereze contrariul”, a scris el. ,,Dictatura fascistă, legile rasiale și decesele provocate de ea sunt cea mai întunecată pagină din istoria italiană și europeană”, a mai spus președintele PE.

Aceasta este a doua oară când Tajani a indignat opinia publică făcând afirmații cu trimitere la istorie.

La comemorarea masacrului care a avut loc la granița dintre Italia și Slovenia, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Tajani a declarat, aflându-se în vecinătatea orașului Trieste:

,,Trăiască Trieste, trăiască Istria italiană, trăiască Dalmația italiană, trăiască exilații italieni.”

Regiunea Istria include părți din Italia, Slovenia și Croația de astăzi. Dalmația face parte din Croația. Ambele zone au fost ocupate de fasciștii italieni în timpul celui de-al doilea război mondial.

Tonino Picula, europarlamentar social-democrat din Croația, susține că legătura dintre cele două incidente nu este întâmplătoare:

@EP_President Antonio Tajani’s recent invocation of “Italian Istria and Dalmatia” is clearly not an isolated incident but a political platform. “Mussolini has made some positive things,” he told Radio 24. Among other things, “he regained many parts of our Italy”. — Tonino Picula (@TPicula) March 13, 2019





,,Invocarea recentă a lui Antonio Tajani a Istriei italiane și Dalmației nu este în mod evident evident un incident izolat, ci face parte dintr-o platformă politică”, a declarat Picula pe Twitter, făcând în același timp aluzie la afirmațiile președintelui PE care a spus că Mussolini a făcut ,,lucruri pozitive”, cum ar fi să ,,recupereze multe părți din Italia”.