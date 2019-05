Antonio Tajani, președintele PE:Trebuie să fim atenţi la suveranitatea noastră energetică la nivel european, la cine vine pentru a prelua controlul asupra infrastructurii vitale din UE

Președintele Klaus Iohannis a făcut un îndemn luni, pe Twitter, către cetățenii europeni să meargă la urne la scrutinul de la finalul acestei săptămâni și să voteze pentru viitorul Europei.

”În această săptămână, cetățenii europeni sunt așteptați să voteze la alegerile europene. Fiecare vot contează și încurajez pe toată lumea să se implice pentru viitorul Europei”, a scris șeful statului, într-un mesaj însoțit și de hashtag-urile #ThisTimeImVoting și #EUelections2019.

This week EU citizens are expected to cast their vote in the #EuropeanElections. Every vote matters and I encourage everyone to stand up for the #FutureofEurope. #ThisTimeImVoting #EUelections2019

