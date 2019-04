Antonio Tajani transmite un mesaj eurodeputaților în cadrul ultimei sesiuni plenare, înainte de alegerile europene: Acest Parlament îmi va rămâne mereu în suflet. Noi, Parlamentul European, ne aflăm în centrul viitorului Europei

Corespondență din Strasbourg

În această săptămână are loc la Strasbourg ultima sesiune plenară din legislatura 2014-2019, iar europarlamentarii și înalții oficiali ai Parlamentului European se întâlnesc pentru ultima dată în perioada 15-18 aprilie, înaite de noile alegeri europene din 23-26 mai și vor dezbate subiecte de actualitate.

În începerea sesiunii plenare, președintele Antonio Tajani a transmis un ultim mesaj pentru europarlamentarii din această legislatură, adresând mulțumiri deputaților pentru munca și implicarea lor în timpul preșidenției sale.



„Munca mea este să aduc Parlamentul European în centrul dezbaterilor politice, sunt foarte mulțumit că am putut să organizez mai mult ședinte cu șefii de stat, noi ne aflăm în centrul viitorului Europei, Parlamentul European trebuie să aibă mai multa putere, trebuie să consolidăm politica în Europa, am muncit doi ani și jumătate cot la cot și am încercat să fiu neutru, am încercat să apăr drepturile și să arăt fiecăruia că sunteți importanți indiferent de partidul sau grupul căruia aparțineți, am încercat sa îi respect pe toti deputații, să permit fiecăruia să își spună punctul de vedere, îmi cer scuze dacă am greșit. Întotdeauna când te implici serios comiți și greșeli, de fiecare dată am încercat să fiu sincer, să fiu loial cand am prezidat, am avut onoarea să semnez rezultatul muncii dumneavoastră, am încercat să fim protagoniști și am vrut să mă asigur de faptul că Parlamentul European e cel care controlează Comisia și nu Comisia să fie cea care controlează Parlamentul. Pot să vă garantez că acești ani au fost extraordinari pentru mine, am ascultat toate criticile, chiar si cele adresate direct. Acest Parlament îmi va rămâne mereu în suflet!”, a transmis președintele Parlamentului European, Antonio Tajani.

