Antony Blinken a discutat cu ministrul ucrainean de externe: Statele Unite vor oferi sprijin suplimentar Ucrainei

Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat marți cu ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba pentru a oferi sprijin suplimentar din partea SUA și pentru a condamna atacurile Rusiei asupra orașelor ucrainene și numărul tot mai mare de morți în rândul civililor, informează comunicatul oficial.

Secretarul a subliniat că Statele Unite și aliații și partenerii săi sunt uniți și hotărâți să fie alături de Ucraina și să ceară socoteală Guvernului rus pentru războiul pe care l-a ales.

Ministrul de externe Dmitro Kuleba a declarat marţi că secretarul de stat american Antony Blinken a oferit Ucrainei ai mult sprijin sub formă de sancţiuni şi arme, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„În convorbirea noastră, secretarul Blinken a afirmat că sprijinul SUA pentru Ucraina rămâne neclintit. Am subliniat că Ucraina tânjeşte după pace, dar că atât timp cât suntem sub asaltul Rusiei, avem nevoie de mai multe sancţiuni şi arme. Secretarul m-a asigurat de ambele. Ne-am coordonat următorii paşi”, a anunţat Kuleba pe Twitter.

In our call, @SecBlinken affirmed that the U.S. support for Ukraine remains unfaltering. I underscored that Ukraine craves for peace, but as long as we are under Russia’s assault we need more sanctions and weapons. Secretary assured me of both. We coordinated further steps.

