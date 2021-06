Antony Blinken anunță că SUA lucrează cu Germania pentru a atenua efectele finalizării gazoductului rusesc Nord Stream 2

Președintele american Joe Biden a afirmat marți că scopul primei sale vizite externe, care va avea loc în Europa și va debuta la Londra, este acela de a proba angajamentul Statelor Unite față de aliații europeni, UE și partenerii din G7, precum și pentru a demonstra că democrațiile pot face față amenințărilor unei noi era a competiției.

“Mâine voi pleca în Europa, în prima călătorie în străinătate a președinției mele. Scopul acestei călătorii este de a concretiza angajamentul reînnoit al Americii față de aliații noștri și de a demonstra că democrațiile pot atât să facă față provocărilor, cât și să descurajeze amenințările acestei noi ere“, a scris Biden, pe Twitter, făcând trimitere la articolul de opinie pe care l-a scris în Washington Post pentru a prefața această vizită.

În editorialul menționat, Biden a remarcat că aceasta este despre revitalizarea alianței transatlantice, consolidarea NATO și reînnoirea democrației: “Pot democrațiile să se unească pentru a obține rezultate reale pentru cetățenii noștri într-o lume în schimbare rapidă? Își vor dovedi alianțele și instituțiile democratice care au modelat atât de mult secolul trecut capacitatea de a face față amenințărilor și adversarilor din zilele noastre? Cred că răspunsul este da. Și în această săptămână, în Europa, avem șansa de a demonstra acest lucru”.

Tomorrow, I depart for Europe on the first foreign travel of my presidency. The trip is about realizing America’s renewed commitment to our allies and demonstrating that democracies can both meet the challenges and deter the threats of this new age. https://t.co/Hq3bFCP3ew

— President Biden (@POTUS) June 8, 2021