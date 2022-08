Antony Blinken pornește într-un turneu în Africa pentru a contracara influența Rusiei pe continent

Statele Unite și Uniunea Europeană continuă să lucreze cot la cot pentru a respinge atacul Rusiei împotriva Ucrainei și asupra sistemului și economiei mondiale, a transmis Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, în cadrul întrevederii cu secretarul de stat american, Antony Blinken.

Always good to meet my friend @SecBlinken.

The US and EU continue working hand in hand to push back against Russia’s attack on Ukraine and the global system and economy.

We also discussed JCPOA Iran nuclear deal and how to preserve peace and stability across Taiwan Strait. pic.twitter.com/kvdArAbjIt

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 4, 2022