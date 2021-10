Antony Blinken, primul demnitar american primit de Emmanuel Macron și Jean-Yves Le Drian după criza submarinelor: SUA și Franța își continuă coordonarea în cadrul cooperării UE-NATO și în Indo-Pacific

Președintele american Joe Biden și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au avut luni o convorbire telefonică în care liderul de la Casa Albă și-a reafirmat sprijinul pentru Uniunea Europeană, un partener fundamental pentru Statele Unite, precum și angajamentul de a continua punerea în aplicare a rezultatelor summitului SUA-UE din iunie. Biden a subliniat, de asemenea, importanța unei cooperări strânse între SUA și UE în regiunea Indo-Pacific, asigurările sale survenind după criza diplomatică franco-americană cauzată de afacerea submarinelor și alianța AUKUS.

Conform unui comunicat al Casei Albe, Biden și von der Leyen au discutat despre activitatea importantă a Consiliului SUA-UE pentru comerț și tehnologie, care s-a reunit la Pittsburgh la 29 septembrie pentru prima dată pentru a se asigura că normele care guvernează comerțul mondial și tehnologiile critice și emergente sunt înrădăcinate în valorile democratice și în principiile pieței și abordează preocupările comune ale lanțului de aprovizionare.

Joe Biden, Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European, Charles Michel, au decis la summitul Uniunea Europeană – Statele Unite, din luna iunie, să înființeze Consiliul UE-SUA pentru comerț și tehnologie.

În cadrul convorbirii cu șefa executivului european, Biden a subliniat importanța de a permite fluxurile transfrontaliere de date și de a uniformiza condițiile de concurență în sistemul fiscal internațional.

Președintele Biden a salutat reînnoirea cooperării dintre SUA și UE în ceea ce privește COVID-19 și luarea de măsuri pentru a aborda criza climatică, inclusiv înainte de COP-26 de la Glasgow, care va avea loc la sfârșitul acestei luni.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre Balcanii de Vest, iar președintele Biden a transmis un sprijin puternic pentru continuarea procesului de aderare la UE pentru țările din această regiune, în contextul în care liderii europeni vor avea miercuri un summit cu omologii lor din Balcanii de Vest.

În ce o privește, Ursula von der Leyen a precizat, într-o postare pe Twitter, că SUA și UE sunt aliați și prieteni apropiați.

Am subliniat angajamentul nostru comun de a avansa împreună în ceea ce privește toate chestiunile comune. Am făcut un bilanț al evoluțiilor privind pandemia, clima, Consiliul pentru comerț și tehnologie, apărarea, Balcanii de Vest și principalele chestiuni geopolitice”, a punctat ea.

Good phonecall with @POTUS Biden this evening.

🇪🇺🇺🇸 are close friends & allies. We emphasised our joint commitment to move forward together on all common issues.

We took stock of developments on the Pandemic, Climate, TTC, Defence, Western Balkans & key geopolitical issues.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 4, 2021