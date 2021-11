Antony Blinken: România și SUA vor colabora în continuare privind securitatea la Marea Neagră și agresiunea rusă. România este un aliat “robust” al NATO

Belarusul recurge la o ”tactică hibridă inacceptabilă”, folosindu-se de migranți la granița cu Polonia, stat membru UE și NATO, a acuzat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, într-o convorbire telefonică cu președintele polonez, Andrzej Duda.

”Am discutat cu Andrzej Duda despre situația gravă de la granița cu Polonia. Utilizarea migranților de către Belarus ca tactică hibridă este inacceptabilă. Alianța este solidară cu Polonia și cu toți aliații noștri din regiune”, a menționat oficialul într-un mesaj publicat pe Twitter, făcând trimitere și la celelalte două țări care se confruntă cu o situație similară, și anume Letonia și Lituania, ultima dintre acestea instalând deja primele tronsoane ale gardului metalic de la granița cu Belarus.

