Antony Blinken și Zbigniew Rau au discutat despre forța parteneriatului SUA – Polonia în cadrul NATO și al comunității transatlantice

Secretarul de stat Antony Blinken a avut vineri o convorbire telefonică cu ministrul polonez de externe Zbigniew Rau, context în care a subliniat “forța parteneriatului nostru polono-american cu NATO și cu comunitatea transatlantică în abordarea provocărilor regionale și globale”, informează Departamentul de Stat într-un comunicat.

Blinken și Rau au discutat, de asemenea, despre cooperarea SUA – Polonia pentru a aborda amenințarea pe care o reprezintă conducta Nord Stream 2 pentru securitatea energetică europeană.

Secretarul de stat a subliniat importanța apărării valorilor noastre democratice, inclusiv a libertății presei și a respectării drepturilor civile, în contextul în care Polonia urmează să preia președinția OSCE în 2022.

Pleased to speak with Foreign Minister @RauZbigniew again about our close cooperation on regional and global challenges. Poland is a stalwart @NATO Ally and invaluable partner on issues ranging from defense cooperation to energy security and climate change.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 18, 2021