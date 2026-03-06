„Antreprenoriatul feminin din România a devenit o forță și un vector de modernizare”, subliniază viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu

Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, a atras atenția că predictibilitatea este esențială pentru mediul antreprenorial, însemnând „un orizont de guvernare ce oferă mediului de afaceri stabilitate și încredere”.

Acesta a participat la cea de-a VIII-a ediție a Galei Women in Economy, organizată la Ateneul Român de către Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin.

În cadrul mesajului său transmis în deschiderea evenimentului, viceguvernatorul BNR a evidențiat că „antreprenoriatul feminin din România a devenit o forță și un vector de modernizare”, iar BNR, prin parteneriatul oferit CONAF, își „manifestă deschiderea către contribuții comune cu parteneri competitivi din mediul asociativ, cu precădere pe linia obiectivelor naționale de promovare a educației financiare”.

În egală măsură, Cosmin Marinescu a atras atenția că „anul 2026 este un an al provocărilor care par să reconfigureze ordinea economică și politică globală.”

„Pentru România, 2026 trebuie să însemne redresare economică și menținerea parcursului de consolidare a finanțelor publice. Tabloul macroeconomic arată că România încă decontează politicile excesive, aplicate pe contrasensul responsabilității economice, politici care au perpetuat deficitele bugetare și dezechilibrele externe. Aceasta este o lecție esențială în privința căreia eu, ca economist și ca profesor de economie, insist de fiecare dată: nicio economie nu poate crește sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care doar amână nota de plată a unor beneficii pe termen scurt. Iar creșterea datoriei publice ne costă și generează, uneori, constrângeri dureroase. Știm cu toții că, pentru mediul antreprenorial, predictibilitatea este esențială, însă aceasta nu ține doar de frecvența cu care intervin modificările în Codul fiscal. Predictibilitatea înseamnă un orizont de guvernare ce oferă mediului de afaceri stabilitate și încredere”, a subliniat viceguvernatorul BNR.

Anul 2026, a mai spus Cosmin Marinescu, „trebuie să fie, pentru România, anul fondurilor europene.”

„Pentru noi, la Banca Națională a României, 2026 este și anul reducerii inflației, în a doua jumătate a anului, odată cu disiparea impactului măsurilor fiscale asupra prețurilor. În contextul global actual, dominat de riscuri multiple, vom fi prudenți, dorind să ne asigurăm că inflația va scădea durabil către ținta asumată, evoluție care să redeschidă perspectiva stabilității prețurilor. Buna funcționare a economiei și a mediului antreprenorial necesită atitudini sănătoase, comportamente responsabile, dar și politici publice de calitate. Toate acestea se bazează pe educație economică și financiară”, a mai spus viceguvernatorul BNR.

El a dat asigurări că, pentru BNR, „obiectivele Strategiei Naționale de Educație Financiară sunt o prioritate esențială.”

„Programele BNR de educație financiară includ toate categoriile de public, iar participările – mult peste o sută de mii de persoane anual – sunt în creștere vizibilă. În registrul acestor obiective naționale se înscrie și parteneriatul nostru, prin programul Antreprenoriat de Top al BNR, sau Maratonul de Educație antreprenorială al CONAF. Acum vorbim despre aceste programe cu ambiție, dar sunt convins că, anul viitor, ne vom revedea cu satisfacția rezultatelor deja obținute”, a conchis viceguvernatorul BNR.